Investigadores en Argentina han dado un gran paso en la bioingeniería de tejidos. Y es que, han fabricado piel nueva para tratar heridas, pero no cualquier piel, sino piel con células del propio paciente. Esta innovadora manera de regenerar tejidos podría transformar el tratamiento de quemaduras y úlceras.
¡GENIOS!
Ya se puede crear piel con células del propio paciente para tratar heridas: Lo hicieron en Argentina
Un avance de investigadores en Argentina sorprende al mundo y podría ayudar a curar la piel de heridas complejas, como quemaduras.
Gran avance en Argentina para regenerar piel
Argentina sorprende con una importante innovación para la regeneración natural de las heridas. El invento salió del Hospital Italiano de Buenos Aires y, en pocas palabras, han logrado crear piel a partir de células del propio paciente.
Según el Hospital Italiano de Buenos Aires, esta alternativa fue desarrollada para mejorar la recuperación de la piel tras complejas, como quemaduras graves o úlceras, especialmente en personas con dificultad para regenerar tejidos.
Tras ocho años de investigación, los investigadores lograron algo realmente sorprendente y cuyos resultados son prometedores.
Un un paciente quemado, la piel tratada con esta técnica recuperó su elasticidad en un 95%, comparado con el 75% alcanzado con la utilización de piel artificial.
La técnica es conocida como cultivo autólogo dermo-epidérmico para autoinjerto y, de acuerdo con los investigadores, consiste en tomar una pequeña muestra de piel del paciente, que se cultiva en el laboratorio para hacerla crecer y crear nueva piel.
Luego, esta piel se usa para cubrir o reparar zonas afectadas, por ejemplo, por quemaduras. La idea también es reemplazar tejidos artificiales por piel cultivada del propio paciente.
Y es que, hasta los momentos, las opciones de tratamiento disponibles se basaban en cubrir las lesiones con piel donada de otra persona (aloinjerto), piel de origen animal (xenoinjerto) o materiales sintéticos que imitan la piel.
El Dr. Luis Mazzuoccolo, jefe de Servicio de Dermatología y del Equipo de Bioingeniería de Tejidos, explicó:"Cuando una persona sufre una quemadura de tercer grado, se pierden las tres capas de la piel. Es necesario reemplazar la dermis —la capa intermedia— rápidamente, ya que su pérdida total conlleva la pérdida de la función cutánea (elasticidad, sensibilidad) y puede tener consecuencias aún más graves”.
Con esta nueva técnica, se garantiza la ausencia de rechazo inmunológico, cicatrización visualmente más "natural", es un procedimiento ambulatorio y conlleva un menor costo.
¿Cómo funciona?
Este es el paso a paso de la técnica de cultivo de piel explicada por el Hospital Italiano:
- Extracción: el procedimiento comienza con la extracción de una porción mínima de piel del paciente, formada por las capas superficial e intermedia (dermis y epidermis). La extracción se realiza en la zona inguinal, que tiene buena cicatrización.
- Cultivo: la porción de piel extraída se cultiva en plasma rico en plaquetas, que provee los factores de crecimiento y funciona como sujeción de las células. Utilizar componentes del mismo paciente reduce al mínimo el riesgo de rechazo, infecciones o reacciones inmunológicas.
- Autoinjerto: entre los 10 a 17 días posteriores, se aplica la lámina de piel cultivada sobre la superficie de la herida. Se cubre con gasa húmeda y se coloca un vendaje compresivo para proteger la zona.
- Cierre de la lesión: en un rango de 30 a 120 días después de recibir el autoinjerto, se logra la regeneración del tejido propio y se considera curada cuando tiene completa la última capa de la piel.
El equipo multidisciplinario detrás de este invento integra áreas como dermatología, genética, medicina transfusional y cirugía plástica.
En conclusión, esta innovación ayuda a mejorar el tratamiento de heridas y abre nuevas opciones para personas con quemaduras o úlceras crónicas.
-----------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios