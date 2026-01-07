Ya se puede crear piel con células del propio paciente para tratar heridas: Lo hicieron en Argentina

La técnica es conocida como cultivo autólogo dermo-epidérmico para autoinjerto y, de acuerdo con los investigadores, consiste en tomar una pequeña muestra de piel del paciente, que se cultiva en el laboratorio para hacerla crecer y crear nueva piel.

Luego, esta piel se usa para cubrir o reparar zonas afectadas, por ejemplo, por quemaduras. La idea también es reemplazar tejidos artificiales por piel cultivada del propio paciente.

Y es que, hasta los momentos, las opciones de tratamiento disponibles se basaban en cubrir las lesiones con piel donada de otra persona (aloinjerto), piel de origen animal (xenoinjerto) o materiales sintéticos que imitan la piel.

El Dr. Luis Mazzuoccolo, jefe de Servicio de Dermatología y del Equipo de Bioingeniería de Tejidos, explicó:"Cuando una persona sufre una quemadura de tercer grado, se pierden las tres capas de la piel. Es necesario reemplazar la dermis —la capa intermedia— rápidamente, ya que su pérdida total conlleva la pérdida de la función cutánea (elasticidad, sensibilidad) y puede tener consecuencias aún más graves”.

Con esta nueva técnica, se garantiza la ausencia de rechazo inmunológico, cicatrización visualmente más "natural", es un procedimiento ambulatorio y conlleva un menor costo.

¿Cómo funciona?

Este es el paso a paso de la técnica de cultivo de piel explicada por el Hospital Italiano:

Extracción: el procedimiento comienza con la extracción de una porción mínima de piel del paciente, formada por las capas superficial e intermedia (dermis y epidermis). La extracción se realiza en la zona inguinal, que tiene buena cicatrización.

Cultivo : la porción de piel extraída se cultiva en plasma rico en plaquetas, que provee los factores de crecimiento y funciona como sujeción de las células. Utilizar componentes del mismo paciente reduce al mínimo el riesgo de rechazo, infecciones o reacciones inmunológicas.

Autoinjerto: entre los 10 a 17 días posteriores, se aplica la lámina de piel cultivada sobre la superficie de la herida. Se cubre con gasa húmeda y se coloca un vendaje compresivo para proteger la zona.

Cierre de la lesión: en un rango de 30 a 120 días después de recibir el autoinjerto, se logra la regeneración del tejido propio y se considera curada cuando tiene completa la última capa de la piel.

El equipo multidisciplinario detrás de este invento integra áreas como dermatología, genética, medicina transfusional y cirugía plástica.

En conclusión, esta innovación ayuda a mejorar el tratamiento de heridas y abre nuevas opciones para personas con quemaduras o úlceras crónicas.

