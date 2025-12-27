A una semana del comienzo del verano, otra jornada agobiante se vivió el sábado (27/12) en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una sensación térmica que rozó los 38 grados en horas de la tarde y un pronóstico poco alentador para los próximos días. Antes del mediodía la temperatura ya rondaba los 33 grados.
ALERTA EN PROVINCIAS
Ardió la Ciudad: Sofocante sensación térmica (rozó 38 grados)
La térmica llegó a casi 38 grados en la Ciudad. Rige un alerta para varias provincias. Calor extremo en el AMBA en la última semana de 2025.
Con el correr de las horas, la temperatura llegó a los 35,5 grados cerca de las 15 y, la térmica trepó hasta los 37,7, como anticipo de lo que vendrá en la semana que se inicia.
Descenso más pronunciado
Se espera un descenso más pronunciado, con temperaturas que oscilarían entre los 18 y los 24 grados superado el viernes venidero
Alerta naranja para otras provincias
El aviso, que incluye fenómenos meteorológicos peligrosos, rige para Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, el NOA de Salta y este de Santa Fe, con posibles fuertes lluvias, actividad eléctrica y granizo.
