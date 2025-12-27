urgente24
Ardió la Ciudad: Sofocante sensación térmica (rozó 38 grados)

La térmica llegó a casi 38 grados en la Ciudad. Rige un alerta para varias provincias. Calor extremo en el AMBA en la última semana de 2025.

27 de diciembre de 2025 - 18:13
El sol pegó duro en la ciudad

Por GUILLERMO CARRIL

A una semana del comienzo del verano, otra jornada agobiante se vivió el sábado (27/12) en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una sensación térmica que rozó los 38 grados en horas de la tarde y un pronóstico poco alentador para los próximos días. Antes del mediodía la temperatura ya rondaba los 33 grados.

Con el correr de las horas, la temperatura llegó a los 35,5 grados cerca de las 15 y, la térmica trepó hasta los 37,7, como anticipo de lo que vendrá en la semana que se inicia.

Nada mejor que tomar mucha agua y evitar exposiciones extremas al sol

Domingo levemente mejor

Según informa la agencia Noticias Argentinas, el domingo descenderían levemente los valores extremos, aunque la ola de calor continuará hasta la semana próxima, incluido Año Nuevo, con una temperatura que llegaría a los 42 grados, con lluvia recién el 02/01/26

Descenso más pronunciado

Se espera un descenso más pronunciado, con temperaturas que oscilarían entre los 18 y los 24 grados superado el viernes venidero

Alerta amarilla

A todo esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para el AMBA, un nivel de riesgo moderado. El tipo de alerta rige también para Corrientes, Córdoba, La Rioja y Jujuy, que prevé tormentas y fuertes vientos

Alerta naranja para otras provincias

El aviso, que incluye fenómenos meteorológicos peligrosos, rige para Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, el NOA de Salta y este de Santa Fe, con posibles fuertes lluvias, actividad eléctrica y granizo.

