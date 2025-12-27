Cuando el calor superaba los 35 grados el Aeroparque Jorge Newbery suspendió de manera imprevista los vuelos, tanto regionales como cabotaje, durante varias horas para reparar un tramo de la pista 31 que registraba "levantamiento de asfalto", según trascendió
PISTA 31
En el peor momento de calor Aeroparque suspendió vuelos
Aeroparque suspendió vuelos regionales y de cabotaje durante casi tres horas por un desprendimiento de asfalto en la pista 31. Qué servicios fueron afectados.
Los problemas de funcionamiento de la terminal con mayor tránsito aéreo del país comenzaron alrededor de las 15. Fuentes de Aeropuertos Argentina explicaron que hubo “trabajos de mantenimiento menores” en el sector del final de la pista 31 fuera de la cabecera norte, luego del desprendimiento de asfalto.
Por protocolo de seguridad, se interrumpió toda la actividad
Vuelos afectados
Entre los vuelos afectados, se encontraron servicios operados por Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil.
Según la información oficial, las pantallas del Aeroparque registraban alas 16 unos 8 vuelos desviados, y 10 de ellos con demoras para arribos. En lo que respecta a los embarques, se contabilizaban 10 servicios con algún retraso.
En torno de las 17, la pista quedó habilitada, aunque se prevé que las demoras se repliquen por algunas horas.
Servicios afectados
De acuerdo a la información Aeropuertos Argentina, los vuelos afectados fueron
Aerolíneas Argentinas procedentes de Salta (AR 1495)
Ushuaia (AR 1893, 15:15)
Trelew (AR 1893, 15:15) y
AR 1509 desde Santa Fe,
Desviados y demorados
AR 1531 Aerolíneas Argentinas, Córdoba
Flybondi 5551 desde El Calafate
AR 1741 Aerolíneas Argentinas desde Resistencia
AR 1829 desde Comodoro Rivadavia
AR 1657 desde San Martín de los Andes.
Regionales
JJ 8034 de LATAM Brasil San Pablo-Guarulhos,
Entre los vuelos de embarque aparecieron servicios de Aerolíneas Argentinas y JetSMART Airlines con demoras
Las partidas regionales afectadas fueron las de
LA 454 de LATAM Chile a Santiago de Chile y el WJ 3814 de JetSMART Airlines hacia Río de Janeiro,
