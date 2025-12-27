En el peor momento de calor Aeroparque suspendió vuelos

En torno de las 17, la pista quedó habilitada, aunque se prevé que las demoras se repliquen por algunas horas.

Jetsmart entró en la Argentina y tuvo problemas en su vuelo inaugural Varias líneas aéreas privadas y la estatal Aerolíneas, tuvieron demoras y reprogramaciones

Servicios afectados

De acuerdo a la información Aeropuertos Argentina, los vuelos afectados fueron

Aerolíneas Argentinas procedentes de Salta (AR 1495)

Ushuaia (AR 1893, 15:15)

Trelew (AR 1893, 15:15) y

AR 1509 desde Santa Fe,

Desviados y demorados

AR 1531 Aerolíneas Argentinas, Córdoba

Flybondi 5551 desde El Calafate

AR 1741 Aerolíneas Argentinas desde Resistencia

AR 1829 desde Comodoro Rivadavia

AR 1657 desde San Martín de los Andes.

Regionales

JJ 8034 de LATAM Brasil San Pablo-Guarulhos,

Entre los vuelos de embarque aparecieron servicios de Aerolíneas Argentinas y JetSMART Airlines con demoras

Las partidas regionales afectadas fueron las de

LA 454 de LATAM Chile a Santiago de Chile y el WJ 3814 de JetSMART Airlines hacia Río de Janeiro,

