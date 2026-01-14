"Nos casamos": Lali Espósito y Pedro Rosemblat acaban de anunciar que se casan

La primera foto es la del anillo de compromiso en la mano de la cantante, una alianza alejada de lo clásico, y más bien, moderna.

"Lali mostró una pieza de estética moderna y minimalista, realizada en oro amarillo. El diseño combina dos piedras: una gema rectangular en tono celeste muy suave, engarzada en bisel, y un diamante redondo más pequeño, que aporta brillo de manera sutil", así lo describe la revista de tendencias 'Para Ti'

Y agrega: "La elección de formas geométricas diferentes y proporciones desiguales refuerza su impronta actual y personal, más cercana al diseño de autor que a la joyería tradicional".

ANILLO DE COMPROMISO LALI ESPÓSITO El hermoso anillo de compromiso de Lali Espósito.

Vea aquí el posteo en Instagram del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Instagram explota con anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat hizo que Instagram 'explotara' de comentarios de sus seguidores.

"Esto es real?", Ay los amo!! Feliz por ustedes!!", "Me mato ya mismo", "Que noticia más hermosa y más esperada!!! Viva el amor del bueno!!!", fueron algunos de los comentarios de los fans.

También hubo mensajes de artistas. Luck Ra se ofreció para hacer un show en la boda a cambio de “un fernet”, Cazzu dijo “me sumo”, mientras Mery Granados preguntó “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?“, y Vero Lozano dijo: "Hago la torta".

Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Stefi Roitman, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, Nathy Peluso, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Chechu Bonelli, fueron otros de los famosos que reaccionaron al anuncio.

Vale destacar que la publicación ya lleva más de 300 mil me gustas en Instagram.

---------

