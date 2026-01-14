Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan. Así lo han anunciado este miércoles 14/01 en sus redes sociales. Tan pronto como ambos artistas dieron la feliz noticia, explotaron los mensajes de felicitaciones. Y aunque aún no hay fecha de la boda, seguro será uno de los eventos más esperados.
SE VIENE LA BODA
"Nos casamos": Lali Espósito y Pedro Rosemblat acaban de anunciar que se casan
Lali Espósito y Pedro Rosemblat han hecho el anuncio más esperado por todos: Se casan. Últimos detalles.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat están comprometidos
Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron que están comprometidos, tras casi dos años de relación, y desataron la locura entre sus fans.
Recordemos que los famosos blanquearon su relación a principios de febrero de 2024.
Desde entonces, han compartido muchos de sus momentos como pareja en las redes sociales, y no podía faltar el más anhelado de todos.
La cantante y el conductor hicieron el anuncio a través de un carrete compartido en Instagram, con imágenes divertidas y románticas.
La primera foto es la del anillo de compromiso en la mano de la cantante, una alianza alejada de lo clásico, y más bien, moderna.
"Lali mostró una pieza de estética moderna y minimalista, realizada en oro amarillo. El diseño combina dos piedras: una gema rectangular en tono celeste muy suave, engarzada en bisel, y un diamante redondo más pequeño, que aporta brillo de manera sutil", así lo describe la revista de tendencias 'Para Ti'
Y agrega: "La elección de formas geométricas diferentes y proporciones desiguales refuerza su impronta actual y personal, más cercana al diseño de autor que a la joyería tradicional".
Vea aquí el posteo en Instagram del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Instagram explota con anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El anuncio de Lali Espósito y Pedro Rosemblat hizo que Instagram 'explotara' de comentarios de sus seguidores.
"Esto es real?", Ay los amo!! Feliz por ustedes!!", "Me mato ya mismo", "Que noticia más hermosa y más esperada!!! Viva el amor del bueno!!!", fueron algunos de los comentarios de los fans.
También hubo mensajes de artistas. Luck Ra se ofreció para hacer un show en la boda a cambio de “un fernet”, Cazzu dijo “me sumo”, mientras Mery Granados preguntó “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?“, y Vero Lozano dijo: "Hago la torta".
Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Stefi Roitman, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, Nathy Peluso, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Chechu Bonelli, fueron otros de los famosos que reaccionaron al anuncio.
Vale destacar que la publicación ya lleva más de 300 mil me gustas en Instagram.
