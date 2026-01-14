Rosalía cerró un 2025 enorme en lo artístico, pero parece que lo más comentado no fue Lux ni su gira mundial: algo pasó en París que nadie esperaba. En la ciudad del amor, la cantante catalana se muestra muy cariñosa con una modelo francesa, con miradas cómplices y paseos de la mano, y todos preguntan si acá empieza un romance.
¿SE HA FORMADO UNA PAREJA?
Rosalía y las fotos que sacuden Europa: ¿Romance con una modelo o solo amistad?
Rosalía arrancó 2026 con un romance que nadie vio venir: muy acaramelada con una modelo mientras pasean juntas. ¿Qué está pasando en el corazón de la española?
De Brasil a Europa, las imágenes de Rosalía que dicen bastante
Mientras la industria la acerca cada vez más a ser una superestrella mundial, Rosalía decidió despedir el año en la playa, de noche, en Ipanema (Río de Janeiro) y de la mano con otra mujer.
Entre los videos que se grabaron de ellas dos, que circularon primero en X y TikTok y después fueron levantados por diversos medios, la catalana aparece entrando al mar con una modelo francesa mientras alrededor un grupo de amigos festeja el Año Nuevo. No hubo declaraciones formales ni historia de Instagram, pero la imagen fue más fuerte que cualquier anuncio oficial.
Ahora, lo que transformó ese momento en noticia bomba fue un detalle que se filtró después: durante una cena en Río, Rosalía le dejó escrita una dedicatoria en un dibujo que decía: "Loli, la + guapa", una frase que se viralizó como si fuera un verso perdido de Motomami. Y eso, para la lógica de internet, fue una confirmación emocional.
Después vino Europa, y ahí la cosa dejó de ser solo rumor. En Madrid primero y en París después, fotógrafos de agencias como G3 y The Grosby Group las captaron caminando del brazo, entrando a locales de diseño, bajándose de taxis y hasta comprando una sartén, detalle que para las redes fue señal de intimidad. No estaban actuando para la cámara, estaban viviendo, y eso llamó muchísimo la atención cuando en el mundo de Rosalía todo suele ser performance.
Quién es la modelo francesa que conquistó a Rosalía y a las pasarelas
Loli Bahía, Dolores Bahia Roubille, es el nombre completo de la chica en cuestión, tiene 23 años, nacida en Lyon (este-centro de Francia), hija de padre español y madre argelina, y una de las modelos más importantes de la nueva camada europea, aunque muchos recién ahora la estén descubriendo por su vínculo con Rosalía.
Según Vogue y Women Management, su carrera arrancó casi por accidente cuando acompañó a una amiga a un casting y terminó ganando el concurso Egeri Tour en París con apenas 17 años, lo que la llevó directo a debutar en Louis Vuitton Otoño/Invierno 2020-2021, elegida por Nicolas Ghesquière, y ese mismo año participó en 65 desfiles, algo prácticamente inédito para una debutante.
Desde entonces, modeló para las marcas de élite: Saint Laurent, Celine, Miu Miu, Chloé, Loewe, Valentino, Prada, Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Max Mara y Chanel, donde se convirtió en una de sus caras centrales. Fue protagonista del Chanel Cruise 2023, imagen de la campaña Otoño/Invierno 2023-2024 y abrió el desfile Primavera/Verano 2026. Y fue descrita por el dúo de fotógrafos Inez & Vinoodh como "excéntrica, risueña, andrógina, y tiene una mezcla de delicadeza y fuerza sutil".
A eso hay que sumar algo que la conecta bastante con Rosalía: Loli viene de la música, estudió solfeo en el Conservatorio de Lyon, tocó el trombón y la batería en orquesta, y además fue deportista de alto rendimiento en vóley, al punto de pensar en competir profesionalmente. En 2023 incluso debutó como actriz en La favorita del rey, junto a Johnny Depp, haciendo de la protagonista en sus años adolescentes.
No busca la fama, no tiene TikTok, casi no habla de su vida privada, y quizás por eso su aparición al lado de Rosalía se sintió tan genuina y tan potente. No hay confirmación oficial, pero con lo que pasa en Río, París y esas manos entrelazadas, el mensaje ya está más que claro.
