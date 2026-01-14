Rosalía y las fotos que sacuden Europa: ¿Romance con una modelo o solo amistad?

image

Quién es la modelo francesa que conquistó a Rosalía y a las pasarelas

Loli Bahía, Dolores Bahia Roubille, es el nombre completo de la chica en cuestión, tiene 23 años, nacida en Lyon (este-centro de Francia), hija de padre español y madre argelina, y una de las modelos más importantes de la nueva camada europea, aunque muchos recién ahora la estén descubriendo por su vínculo con Rosalía.

image Loli Bahía tiene 23 años y una carrera internacional en la moda y la música. Tiene un perfil discreto y bastante talento, que la vuelve un vínculo natural con Rosalía.

Según Vogue y Women Management, su carrera arrancó casi por accidente cuando acompañó a una amiga a un casting y terminó ganando el concurso Egeri Tour en París con apenas 17 años, lo que la llevó directo a debutar en Louis Vuitton Otoño/Invierno 2020-2021, elegida por Nicolas Ghesquière, y ese mismo año participó en 65 desfiles, algo prácticamente inédito para una debutante.

Desde entonces, modeló para las marcas de élite: Saint Laurent, Celine, Miu Miu, Chloé, Loewe, Valentino, Prada, Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Max Mara y Chanel, donde se convirtió en una de sus caras centrales. Fue protagonista del Chanel Cruise 2023, imagen de la campaña Otoño/Invierno 2023-2024 y abrió el desfile Primavera/Verano 2026. Y fue descrita por el dúo de fotógrafos Inez & Vinoodh como "excéntrica, risueña, andrógina, y tiene una mezcla de delicadeza y fuerza sutil".

image

image

image

A eso hay que sumar algo que la conecta bastante con Rosalía: Loli viene de la música, estudió solfeo en el Conservatorio de Lyon, tocó el trombón y la batería en orquesta, y además fue deportista de alto rendimiento en vóley, al punto de pensar en competir profesionalmente. En 2023 incluso debutó como actriz en La favorita del rey, junto a Johnny Depp, haciendo de la protagonista en sus años adolescentes.

No busca la fama, no tiene TikTok, casi no habla de su vida privada, y quizás por eso su aparición al lado de Rosalía se sintió tan genuina y tan potente. No hay confirmación oficial, pero con lo que pasa en Río, París y esas manos entrelazadas, el mensaje ya está más que claro.

