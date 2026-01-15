Telecom colocó una ON por US$ 600 millones al 8,5%

La licitación de las obligaciones negociables

La operación contó con la participación de 174 órdenes de inversores institucionales, cifra que no solo triplicó el monto emitido sino que también constituyó el mayor interés de fondos institucionales para una emisión corporativa argentina desde la reapertura de los mercados internacionales en 2024, según informó Telecom a Infobae.

Entre los bancos coordinadores y colocadores figuran entidades globales como J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities, junto con colocadores locales como Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities y Balanz Capital Valores, entre otros.

Financiamiento a largo plazo en Wall Street

Además del récord de demanda, la operación posiciona a Telecom Argentina en un club selecto de emisores argentinos que han conseguido financiamiento a largo plazo en los mercados internacionales tras las elecciones de octubre de 2025. Más allá del sector energético —donde Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y PanAmerican Energy ya habían colocado deuda a plazos superiores a una década— Telecom es la primera empresa no energética en lograrlo en este ciclo.

El bono colocado está emitido bajo Ley de Nueva York y dólar cable, y tiene la particularidad de amortizarse en dos cuotas iguales del 50% cada una, en enero de 2035 y 2036 respectivamente, lo que ofrece a los inversores un perfil de repago más definido en la parte final de su vida útil.

Un comunicado de Telecom detalla:

Esta operación refuerza el posicionamiento de Telecom Argentina en los mercados internacionales de capitales y constituye una señal clara de la confianza de los inversores en la estrategia de negocios y en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de largo plazo. Esta operación refuerza el posicionamiento de Telecom Argentina en los mercados internacionales de capitales y constituye una señal clara de la confianza de los inversores en la estrategia de negocios y en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de largo plazo.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso

Tormenta en el SMN: El Centro de Meteorólogos denuncia el posible regreso de Mauad