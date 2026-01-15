Telecom Argentina marcó un hito financiero hoy, 15/01, al colocar Obligaciones Negociables (ON) internacionales por US$ 600 millones, en una operación que despertó un interés institucional récord y que la ubica entre las pocas compañías argentinas que logran financiamiento a más de una década en los mercados de Nueva York.
DEUDA PRIVADA
Telecom colocó una ON por US$ 600 millones al 8,5%
La empresa de telecomunicaciones Telecom colocó obligaciones negociables en Nueva York. Logró un financiamiento por US$ 600 millones con fuerte demanda.
La emisión, realizada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), fue otorgada tras recibir ofertas por cerca de US$ 2.427 millones, es decir, más de 3,3 veces el monto finalmente adjudicado, lo que demuestra una fuerte confianza del mercado en la estrategia financiera de la firma del Grupo Clarín y Fintech.
Los títulos emitidos, clasificados como Clase 27, tienen vencimiento fijado al 20 de enero de 2036, con un plazo promedio de 9,5 años, una tasa de interés fija nominal anual de 8,50% y un rendimiento de 8,625%.
Ese rendimiento representa el más bajo para una emisión internacional de la empresa desde 2019, reflejando condiciones de mercado más favorables y una compresión de 50 puntos básicos respecto a referencias previas.
Sin embargo, es una tasa mucho mayor a la que convalidan grandes compañías internacionales. Esta semana, la empresa de telecomunicaciones francesa Orange colocó US$ 6.000 millones a 9 años y una tasa de 4,72%. Hay un gran interés por los cupones corporativos en el mundo.
La licitación de las obligaciones negociables
La operación contó con la participación de 174 órdenes de inversores institucionales, cifra que no solo triplicó el monto emitido sino que también constituyó el mayor interés de fondos institucionales para una emisión corporativa argentina desde la reapertura de los mercados internacionales en 2024, según informó Telecom a Infobae.
Entre los bancos coordinadores y colocadores figuran entidades globales como J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities, junto con colocadores locales como Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities y Balanz Capital Valores, entre otros.
Financiamiento a largo plazo en Wall Street
Además del récord de demanda, la operación posiciona a Telecom Argentina en un club selecto de emisores argentinos que han conseguido financiamiento a largo plazo en los mercados internacionales tras las elecciones de octubre de 2025. Más allá del sector energético —donde Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y PanAmerican Energy ya habían colocado deuda a plazos superiores a una década— Telecom es la primera empresa no energética en lograrlo en este ciclo.
El bono colocado está emitido bajo Ley de Nueva York y dólar cable, y tiene la particularidad de amortizarse en dos cuotas iguales del 50% cada una, en enero de 2035 y 2036 respectivamente, lo que ofrece a los inversores un perfil de repago más definido en la parte final de su vida útil.
Un comunicado de Telecom detalla:
