El Pentágono es mucho más que un edificio. Su silueta de cinco lados, reconocible en todo el mundo, quedó asociada durante décadas al poder militar, la estrategia global y las decisiones que marcaron el rumbo de Estados Unidos y buena parte del siglo XX.
EFEMÉRIDE
A 83 años de la creación del Pentágono, así es el tour gratuito por el edificio más grande del mundo
Inaugurado en 1943, el Pentágono es uno de los símbolos del poder estadounidense y hoy puede recorrerse a través de visitas guiadas oficiales y gratuitas.
Inaugurado en plena Segunda Guerra Mundial, el Pentágono nació como una solución práctica a una necesidad urgente: concentrar en un solo lugar la estructura del Departamento de Guerra. Con el paso del tiempo, esa función administrativa se transformó en un símbolo político, institucional y cultural, al punto de convertirse en una referencia inmediata del poder estadounidense.
Hoy, a 83 años de su creación, el Pentágono mantiene ese peso histórico, pero también ofrece una faceta menos conocida: la posibilidad de recorrer parte de su interior a través de visitas guiadas gratuitas, una experiencia controlada y educativa que permite entender desde adentro cómo funciona uno de los edificios más influyentes del mundo.
Un edificio clave en la historia del siglo XX
Inaugurado el 15 de enero de 1943 en Arlington, estado de Virginia, el Pentágono abrió sus puertas en plena Segunda Guerra Mundial como respuesta a la necesidad de centralizar en un solo complejo las oficinas del entonces Departamento de Guerra de Estados Unidos.
Diseñado con cinco lados y anillos concéntricos, el edificio fue construido en tiempo récord y bajo criterios estrictamente funcionales. Con más de 600.000 metros cuadrados de superficie, se convirtió en el edificio de oficinas más grande del mundo, una condición que mantiene hasta la actualidad y que lo transformó en un emblema del poder militar estadounidense.
A lo largo de las décadas, fue escenario de decisiones estratégicas clave y también de momentos trágicos. El 11 de septiembre de 2001, el edificio fue uno de los objetivos de los atentados perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, un ataque que dejó decenas de víctimas y marcó para siempre la historia reciente del país.
Sus interiores, en gran parte vedados al público y rodeados de un fuerte hermetismo institucional, siguen siendo un enigma para muchos. Ese carácter reservado, asociado durante décadas al secreto y al poder, es justamente lo que hoy despierta la curiosidad de miles de visitantes y funciona como disparador del tour guiado gratuito, que permite recorrer una porción controlada del edificio.
Cómo es el tour gratuito por el Pentágono
A más de ocho décadas de su inauguración, el Pentágono ofrece visitas guiadas oficiales y gratuitas que permiten conocer parte de su interior, siempre bajo un esquema de seguridad estricto y controlado. No se trata de un recorrido turístico convencional, sino de una experiencia institucional y educativa.
Cada año, alrededor de 100.000 personas participan de estos tours, que están guiados exclusivamente por miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El recorrido dura aproximadamente una hora y se centra en la historia del edificio, su arquitectura, su función dentro del Departamento de Defensa y algunos espacios conmemorativos, sin acceso a áreas operativas o sensibles.
Para realizar la visita es obligatorio reservar con anticipación a través del portal oficial del Pentágono. Las solicitudes pueden realizarse entre 14 y 90 días antes de la fecha elegida y suelen completarse rápidamente. Cada adulto debe registrarse como visitante y pasar una autorización previa de la agencia de seguridad del complejo.
El ingreso incluye controles de seguridad estrictos: no se permite entrar con bolsos grandes, cámaras, teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos. No es necesario ser ciudadano estadounidense, pero sí contar con documentación válida y estatus legal de ingreso al país.
La experiencia puede complementarse con la visita al Pentagon Memorial, ubicado en el exterior del edificio y de acceso libre, un espacio sobrio y conmovedor dedicado a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001.
Así, el Pentágono combina efeméride, historia reciente y una posibilidad poco conocida: recorrer desde adentro uno de los edificios más influyentes del mundo, donde el poder, la memoria y la arquitectura se cruzan en cada pasillo.
