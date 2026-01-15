A 83 años de la creación del Pentágono, así es el tour gratuito por el edificio más grande del mundo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusantonetti/status/2011560328258338871?s=20&partner=&hide_thread=false Masivo aumento del tráfico en todas las pizzerías cercanas al Pentágono. Atentos. pic.twitter.com/iRUXNkhK67 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 14, 2026

A lo largo de las décadas, fue escenario de decisiones estratégicas clave y también de momentos trágicos. El 11 de septiembre de 2001, el edificio fue uno de los objetivos de los atentados perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, un ataque que dejó decenas de víctimas y marcó para siempre la historia reciente del país.

Sus interiores, en gran parte vedados al público y rodeados de un fuerte hermetismo institucional, siguen siendo un enigma para muchos. Ese carácter reservado, asociado durante décadas al secreto y al poder, es justamente lo que hoy despierta la curiosidad de miles de visitantes y funciona como disparador del tour guiado gratuito, que permite recorrer una porción controlada del edificio.

Cómo es el tour gratuito por el Pentágono

A más de ocho décadas de su inauguración, el Pentágono ofrece visitas guiadas oficiales y gratuitas que permiten conocer parte de su interior, siempre bajo un esquema de seguridad estricto y controlado. No se trata de un recorrido turístico convencional, sino de una experiencia institucional y educativa.

Cada año, alrededor de 100.000 personas participan de estos tours, que están guiados exclusivamente por miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El recorrido dura aproximadamente una hora y se centra en la historia del edificio, su arquitectura, su función dentro del Departamento de Defensa y algunos espacios conmemorativos, sin acceso a áreas operativas o sensibles.

Para realizar la visita es obligatorio reservar con anticipación a través del portal oficial del Pentágono. Las solicitudes pueden realizarse entre 14 y 90 días antes de la fecha elegida y suelen completarse rápidamente. Cada adulto debe registrarse como visitante y pasar una autorización previa de la agencia de seguridad del complejo.

El ingreso incluye controles de seguridad estrictos: no se permite entrar con bolsos grandes, cámaras, teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos. No es necesario ser ciudadano estadounidense, pero sí contar con documentación válida y estatus legal de ingreso al país.

La experiencia puede complementarse con la visita al Pentagon Memorial, ubicado en el exterior del edificio y de acceso libre, un espacio sobrio y conmovedor dedicado a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001.

Así, el Pentágono combina efeméride, historia reciente y una posibilidad poco conocida: recorrer desde adentro uno de los edificios más influyentes del mundo, donde el poder, la memoria y la arquitectura se cruzan en cada pasillo.

