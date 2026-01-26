En Enargas el 'dedazo' de María Tettamanti: 'interino' Marcelo Alejandro Nachón

Es cierto: tiene antecedentes: 20 años atrás, él fue Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos.

También fue ejecutivo de la petrolera Winthershall (hoy Harbour Energy).

Rumores

Muy interesante el relato de Post Energético sobre el concurso del que emergió Nachón:

"(...) Lejos del espíritu original, la cartera que conduce María del Carmen Tettamanti creó un consejo ad hoc para elaborar las ternas, integrado por personas cercanas a la actual gestión:

maria-del-carmen-tettamanti-1893634.jpg María del Carmen Tettamanti.

Osvaldo Rolando, ejecutivo de larga carrera en Edesur que venía de ser interventor del organismo eléctrico con Milei;

María Luján Crespo, asesora de la secretaría de Energía; y

Santiago Urbiztondo, especialista de FIEL, uno de los think tanks en que se referencia la gestión libertaria.

El Post Energético, en el que reseña que recibió un total de 31 postulantes para los cargos de presidente, vicepresidente y 3 vocalías del nuevo ente (cada interesado tenía que informar para qué puesto concursaba, pudiendo incluir todos).

De estos, 5 fueron descalificados por no presentarse a la entrevista personal.

Además, hubo un caso curioso: Vicente Serra, quien a la postre terminó siendo propuesto para la ejercer la vicepresidencia, se quejó por nota que había leído en los medios que se estaban realizando entrevistas pero que a él no lo habían llamado, algo que se concretó luego. (…)

Para la presidencia, el consejo le propuso a la Secretaría de Energía a

Carlos Casares (actual interventor del Enargas y máximo aspirante al sillón),

Néstor Lamboglia (interventor del Enre), y

Osvaldo Pitrau, un funcionario de carrera que condujo el ente del gas en la 2da. mitad del gobierno de Alberto Fernández.

A su vez, para la vicepresidencia, el comité se inclinó por Ángel Garay, Monica Gay y Vicente Serra. Mientras que para las 3 vocalías fueron propuestos

Ricardo Martínez Leone, Marcelo Nachón y Marcela Váldez;

Patricia Cargano, Griselda Lambertini y Sebastián Scheimberg;

Sergio Falzone, Jorge Niemetz y Pablo Tarelli.

El informe fue elevado a la secretaria María Tettamanti el 12/01 y ese mismo día, sin realizar ningún análisis adicional ni expresar fundamento alguno, la ex ejecutiva de Camuzzi dirigió una nota al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, con los 5 elegidos para integrar el directorio nada menos que por 5 años (con mandatos escalonados):

Lamboglia para presidente,

Vicente Serra para vice,

Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone como vocales.

Todos tienen en común que son funcionarios o asesores del gobierno, lo que muestra que la intención final del concurso era “copar” con gente propia el nuevo ente y no dotarlo de una conducción independiente y sólida desde lo técnico.

Los nombres fueron remitidos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, donde sus presidentes deben definir a dónde lo giran, ya que la normativa sólo establece que el Poder Ejecutivo debe enviar la nómina a una Comisión Bicameral, integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada cámara estime para que opine en un plazo de 30 días.

Si transcurridos no hubo respuesta, el Gobierno queda habilitado para avanzar con las designaciones. (…)

La designación de Lamboglia cayó como un balde de agua helada en el despacho de Casares, el interventor de Enargas, que habría presentado su renuncia por el desaire al que considera fue sometido, ya que el abogado es un especialista de larga carrera que había formado parte del ente con Mauricio Macri y se consideraba número puesto para conducir el nuevo ente. Antes de irse, firmó el pase a planta de todo el personal contratado.

Asimismo, cuando Lamboglia fue designado al frente del ENRE quedó en medio de una polémica, ya que su nombramiento figuraba 'ad honorem', cuando en realidad era para no perder su contrato en Enargas, ente en el que nunca trabajó y cuyo paso tampoco consignó en su CV. Antes fue asesor en Yacyretá. (...)

Entre los vocales, el primero propuesto por Energía es Marcelo Nachón, un economista que integra el consejo asesor de Enargas, donde figura como empleado, quien además pasó por la petrolera Winthershall (actual Harbour Energy) y la función pública. La lista prosigue con Griselda Lambertini, también con contrato a “plazo fijo” en el ente del gas, donde formó parte del directorio con Macri. (…)".

Conclusión de Energía & Negocios:

##" La salida de Casares marca el cierre de una etapa iniciada en enero de 2024, caracterizada por un proceso profundo de normalización regulatoria, reordenamiento institucional y modernización administrativa del organismo. En su nota de renuncia, el ex interventor realizó un extenso balance de su gestión y fundamentó su decisión en la falta de respaldo político para continuar en el proceso de transformación que había sido originalmente concebido como parte de un proyecto de largo plazo."

##" Con la designación interina de Nachón, el Enargas queda bajo una conducción transitoria en un momento particularmente sensible, en el que se combinan la implementación de las nuevas reglas tarifarias, la redefinición del esquema regulatorio y la expectativa de conformación definitiva del nuevo organismo, una vez que el Congreso complete el proceso de ratificación de las autoridades."

