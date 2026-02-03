CERN: Recrearon el "océano" que existió en los primeros microsegundos del universo

Para lograr esta recreación, los físicos del CERN hacen colisionar iones pesados a velocidades cercanas a las de la luz. En esas condiciones extremas, quarks y gluones quedan libres brevemente, permitiendo a los científicos "capturar una instantánea de esta sopa de quarks primordial", según Lee.

La ventana al origen de todo

El estudio, publicado en la revista Physics Letters B, abre nuevas puertas para entender cómo se formaron los protones, neutrones y todas las partículas que hoy componen la materia.

image

Conocer las propiedades de ese plasma primordial es conocer el ADN del universo mismo.

