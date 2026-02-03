CERN: Recrearon el "océano" que existió en los primeros microsegundos del universo

En los primeros instantes del universo, apenas unas millonésimas de segundo después del Big Bang, existió un " océano" hirviente de partículas elementales a más de un billón de grados. Este plasma de quarks y gluones fue el ingrediente primordial que luego se enfrió para formar todo lo que conocemos, según el CERN.
Un líquido más denso que cualquier cosa conocida para el CERN
Ahora, científicos de la Colaboración CMS en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) lograron algo impensado: recrear ese océano primordial en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y observar cómo se comporta en tiempo real.
El hallazgo es histórico. Por primera vez, los investigadores vieron que los quarks generan estelas al atravesar ese plasma, exactamente como una lancha deja una marca en el agua. Este comportamiento confirma que ese "océano cósmico" reacciona como un fluido único, con chapoteos y remolinos, y no como partículas sueltas.
Yen-Jie Lee, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), explicó que "el plasma es increíblemente denso, lo que le permite ralentizar un quark y producir salpicaduras y remolinos como un líquido". El debate sobre si este plasma podía comportarse así venía desde hace años.
Para lograr esta recreación, los físicos del CERN hacen colisionar iones pesados a velocidades cercanas a las de la luz. En esas condiciones extremas, quarks y gluones quedan libres brevemente, permitiendo a los científicos "capturar una instantánea de esta sopa de quarks primordial", según Lee.
La ventana al origen de todo
El estudio, publicado en la revista Physics Letters B, abre nuevas puertas para entender cómo se formaron los protones, neutrones y todas las partículas que hoy componen la materia.
Conocer las propiedades de ese plasma primordial es conocer el ADN del universo mismo.
