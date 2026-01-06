Boca comenzó su pretemporada el pasado 2 de enero donde se reunieron en total 31 futbolistas que están bajo el mando de Claudio Úbeda. Uno de los que se creía que ya no estaría es Lucas Blondel, quien está viviendo una situación más que particular en el Xeneize y todo por culpa de Luis Advíncula, otro de los laterales derechos del equipo.
La increíble decisión de Boca con Blondel por culpa de Advíncula
Durante los últimos días aparecieron varios interesados en Lucas Blondel y finalmente Boca tomó una decisión que nadie esperó.
Durante los últimos meses Lucas Blondel jugó poco y nada en Boca e incluso dejó de ser convocado a los partidos. Si bien el lateral había mostrado buenas aptitudes sobre todo con Fernando Gago como entrenador, de golpe y porrazo terminó siendo marginado, quedando detrás de Luis Advíncula y de Juan Barinaga, siendo este último el que terminó como titular.
En las últimas semanas aparecieron varios clubes interesados en Lucas Blondel. Racing fue uno de los que realizó consultas y el que más había logrado avances era Argentinos Juniors. Sin embargo, nadie pudo terminar de avanzar debido a que Boca no hizo para nada fáciles las negociaciones y esto está directamente vinculado al futuro de Luis Advíncula.
Desde hace varios días el club que comenzó a acelerar para quedarse con los servicios de Luis Advíncula es Alianza Lima de Perú y de hecho en las últimas horas fue Pablo Guede, entrenador del equipo, el que confirmó que desean quedarse con el jugador. “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”, aseveró.
Boca frena la salida de Blondel por Advíncula
Lo cierto es que en Boca saben que está más que latente la chance de que Luis Advíncula se marche y ante esto frenaron la posibilidad de que Lucas Blondel se marche para tenerlo como una alternativa más en el plantel. Lo extraño en toda esta historia es que el ex Tigre viene de ser totalmente marginado durante el último semestre, mientras que el peruano al menos fue parte del banco de suplentes.
Esto no es más que un dolor de cabeza para Blondel, que sabe que no entra entre las preferencias de Claudio Ubeda teniendo a Juan Barinaga como lateral titular y al joven Dylan Gorosito subiendo desde la Reserva para pelear por un lugar. Por el momento, si el ex Tigre desea salir de Boca para tener continuar deberá esperar un poco más.
