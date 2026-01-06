La increíble decisión de Boca con Blondel por culpa de Advíncula

image

Boca frena la salida de Blondel por Advíncula

Lo cierto es que en Boca saben que está más que latente la chance de que Luis Advíncula se marche y ante esto frenaron la posibilidad de que Lucas Blondel se marche para tenerlo como una alternativa más en el plantel. Lo extraño en toda esta historia es que el ex Tigre viene de ser totalmente marginado durante el último semestre, mientras que el peruano al menos fue parte del banco de suplentes.