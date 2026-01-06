A días de un vencimiento clave, se anunciaron concesiones viales y, ¿hay un "Club del Peaje"?

A tres días de un importante vencimiento de deuda, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas que conforman los denominados Tramo Oriental y Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).
A partir del 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la posesión del Tramo Oriental, que será denominado Autovía del Mercosur, mientras que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. tomará a su cargo el Tramo Conexión, bautizado Conexión Alto Delta.
Conectividad estratégica de las rutas
El Tramo Oriental comprende la explotación de una red de rutas nacionales que incluye la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor forma parte del Mercosur terrestre, vinculando puntos clave para la logística y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos esenciales como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.
Por su parte, el Tramo Conexión abarca el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe que potencia el intercambio comercial hacia el Gran Rosario, uno de los mayores centros productivos y portuarios del país.
La designación de estas concesiones marca un hito en la estrategia vial del Gobierno, que aspira a integrar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en sucesivas etapas bajo el modelo de la Red Federal de Concesiones, promoviendo inversiones privadas para la modernización y mantenimiento de la infraestructura vial, en detrimento de la administración pública.
Un modelo sin subsidios
Según el comunicado oficial, el nuevo esquema de concesión funcionará sin subsidios del sector público, en contraste con el anterior modelo, que requería aportes estatales pese a no garantizar mejoras significativas para los usuarios.
El contrato concede a las empresas adjudicatarias la gestión integral de las rutas —incluyendo operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias— bajo un sistema de peaje que deberá financiar esas responsabilidades.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos, evaluando resultados y exigiendo condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de las rutas.
El ingeniero Marcelo Jorge Campoy es el director de la DNV, ya había ocupado el cargo en 1999, durante el gobierno de Menem, y está nuevamente al frente de Vialidad desde julio del 2024, tras la renuncia del cordobés Raúl Bertola.
Críticas por el estado de las rutas y las concesiones
Diferentes gobernadores han hecho públicas sus quejas sobre el estado de las rutas nacionales. A mediados del 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, incluso instó a los conductores a utilizar rutas provinciales por sobre las nacionales, por el estado “catastrófico” de éstas últimas.
Sin embargo, desde el gobierno nacional se realizaron recortes sobre el mantenimiento de las rutas en el marco del plan Déficit Cero, aunque perjudicasen la productividad del país.
A mediados del 2025, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales implica tarifas de peaje elevadas, que no incluyen compromisos de obras de ampliación ni mejoras, solo mantenimiento básico como corte de pasto y tareas de bacheo, según publicó Construar.
Por lo que Lasca ve que este proceso es un “Club del Peaje”, sin beneficios ni ningún tipo de contraprestación para el usuario, sino más bien una especie de caja fácil para empresas amigas del poder.
Ayer, 05/01, Lasca declaró en una entrevista con Realpolitik:
Sobre la licitación
La puesta en marcha de estos tramos se produce luego de un proceso de licitación pública nacional e internacional que atrajo múltiples oferentes y fue lanzada en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Desde el gobierno, plantean que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los tramos podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, acortando tiempos y reduciendo costos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, se espera que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.
