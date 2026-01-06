A días de un vencimiento clave, se anunciaron concesiones viales y, ¿hay un "Club del Peaje"?

Un modelo sin subsidios

Según el comunicado oficial, el nuevo esquema de concesión funcionará sin subsidios del sector público, en contraste con el anterior modelo, que requería aportes estatales pese a no garantizar mejoras significativas para los usuarios.

El contrato concede a las empresas adjudicatarias la gestión integral de las rutas —incluyendo operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias— bajo un sistema de peaje que deberá financiar esas responsabilidades.

image El miinistro Luis Caputo celebró en un posteo el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos, evaluando resultados y exigiendo condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de las rutas.

El ingeniero Marcelo Jorge Campoy es el director de la DNV, ya había ocupado el cargo en 1999, durante el gobierno de Menem, y está nuevamente al frente de Vialidad desde julio del 2024, tras la renuncia del cordobés Raúl Bertola.

Críticas por el estado de las rutas y las concesiones

Diferentes gobernadores han hecho públicas sus quejas sobre el estado de las rutas nacionales. A mediados del 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, incluso instó a los conductores a utilizar rutas provinciales por sobre las nacionales, por el estado “catastrófico” de éstas últimas.

Sin embargo, desde el gobierno nacional se realizaron recortes sobre el mantenimiento de las rutas en el marco del plan Déficit Cero, aunque perjudicasen la productividad del país.

A mediados del 2025, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales implica tarifas de peaje elevadas, que no incluyen compromisos de obras de ampliación ni mejoras, solo mantenimiento básico como corte de pasto y tareas de bacheo, según publicó Construar.

Por lo que Lasca ve que este proceso es un “Club del Peaje”, sin beneficios ni ningún tipo de contraprestación para el usuario, sino más bien una especie de caja fácil para empresas amigas del poder.

Ayer, 05/01, Lasca declaró en una entrevista con Realpolitik:

Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al trásito, también en Córdoba y en Santa Fé. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei. Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al trásito, también en Córdoba y en Santa Fé. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei.

Sobre la licitación

La puesta en marcha de estos tramos se produce luego de un proceso de licitación pública nacional e internacional que atrajo múltiples oferentes y fue lanzada en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el gobierno, plantean que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los tramos podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, acortando tiempos y reduciendo costos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, se espera que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos