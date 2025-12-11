Merval rojo en la previa de licitación clave y dato del IPC

image

En paralelo, los bonos en US$ acompañan el clima negativo. La curva hard dollar retrocede entre 0,7% y 1,3%. El AL35 pierde 1,3%, el AE38 cae 1,1%, y los Globales registran bajas cercanas al 1%.

El castigo es generalizado y responde al menor apetito por riesgo argentino en una jornada donde el mercado necesita más información antes de tomar posiciones estructurales.

Los ADRs también ceden en Nueva York

Los ADRs replican la tendencia local. Galicia baja casi 2%, Supervielle pierde 2,5%, Edenor retrocede 2% y Pampa Energía cae 1,7%.

Incluso Mercado Libre, que suele moverse con drivers propios, avanza apenas 0,1% y corta el rally reciente. La foto es homogénea: cautela a ambos lados del Río de la Plata.

Una licitación que definirá el humor del mercado

Todo este movimiento se da con el mercado todavía abierto y con operadores mirando dos cifras determinantes. Por un lado, el Tesoro enfrenta mañana vencimientos por $20,9 billones, de los cuales $8,3 billones están en manos privadas.

Es la licitación más sensible del mes, sin títulos de corto plazo y con la estrategia oficial enfocada en estirar plazos, aun cuando el contexto de liquidez es limitado. Es la licitación más sensible del mes, sin títulos de corto plazo y con la estrategia oficial enfocada en estirar plazos, aun cuando el contexto de liquidez es limitado.

Los papeles que llegan al mercado incluyen Lecap a abril y mayo, Boncap a 2027, Lelink a abril, Lecer a mayo y noviembre y Boncer a 2027 y 2028, en una oferta que apunta a atraer demanda sin resignar duration.

El IPC de noviembre

La segunda variable crítica es el dato del IPC de noviembre, que se conocerá esta tarde. Un registro por encima de 2,3% fortalecería el atractivo por los instrumentos CER en el tramo corto y medio, mientras que un número más bajo podría darle aire a la tasa fija y a las Lecap. Ese diferencial será fundamental para entender cómo se posicionan bancos y FCI, que concentran cerca de la mitad de los vencimientos privados.

En este marco, el Merval se mueve con un sesgo claramente bajista, pero sin señales de estrés. En este marco, el Merval se mueve con un sesgo claramente bajista, pero sin señales de estrés.

Los inversores evitan tomar posiciones grandes hasta conocer si el Tesoro logra un rollover holgado y si la inflación confirma o corrige las expectativas de tasa real.

