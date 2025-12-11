La rueda del jueves (11/12) transita con clima de cautela. El Merval opera en rojo, afectado por la inminente licitación del Tesoro —la última del año— y por la expectativa sobre el IPC de noviembre, que según estimaciones privadas podría ubicarse por encima del 2,3%. La doble agenda dejó a los operadores desarmando riesgo y recalibrando posiciones con el tablero macro en pleno movimiento.
LA ÚLTIMA DEL AÑO
Merval rojo en la previa de licitación clave y dato del IPC
El Merval opera en rojo, afectado por la inminente licitación del Tesoro —la última del año— y por la expectativa sobre el IPC de noviembre.
El mercado accionario muestra un retroceso que se reparte entre papeles bancarios, energéticas y compañías reguladas. Galicia cae alrededor de 1,5%, YPF retrocede cerca de 1,8%, mientras que Aluar profundiza la baja con más de 5%.
El panel líder se tiñe de rojo ante un flujo vendedor moderado, aunque sostenido, que refleja un mercado en modo defensivo mientras espera definiciones.
En el panel general, el tono también es mixto, con pocos verdes aislados y movimientos acotados. Bhip se destaca con un avance superior al 1%, mientras que compañías como DGCU2, AUSO, COME o SAMI muestran retrocesos de entre 2% y 3%, evidenciando una rueda donde la selectividad desapareció y el humor inversor se homogeneizó en terreno negativo.
Dólares financieros estables y bonos en caída
Mientras las acciones retroceden, los dólares financieros operan estables. El MEP se mueve en torno a $1.476 y el CCL cerca de $1.505, ambos avanzando entre 0,4% y 0,6% en la jornada.El mercado cambiario mantiene una calma expectante, sin grandes movimientos, pero atento a la licitación y al IPC que puede reconfigurar el atractivo relativo entre CER, dólar linked y tasa fija.
En paralelo, los bonos en US$ acompañan el clima negativo. La curva hard dollar retrocede entre 0,7% y 1,3%. El AL35 pierde 1,3%, el AE38 cae 1,1%, y los Globales registran bajas cercanas al 1%.
El castigo es generalizado y responde al menor apetito por riesgo argentino en una jornada donde el mercado necesita más información antes de tomar posiciones estructurales.
Los ADRs también ceden en Nueva York
Los ADRs replican la tendencia local. Galicia baja casi 2%, Supervielle pierde 2,5%, Edenor retrocede 2% y Pampa Energía cae 1,7%.
Incluso Mercado Libre, que suele moverse con drivers propios, avanza apenas 0,1% y corta el rally reciente. La foto es homogénea: cautela a ambos lados del Río de la Plata.
Una licitación que definirá el humor del mercado
Todo este movimiento se da con el mercado todavía abierto y con operadores mirando dos cifras determinantes. Por un lado, el Tesoro enfrenta mañana vencimientos por $20,9 billones, de los cuales $8,3 billones están en manos privadas.
Los papeles que llegan al mercado incluyen Lecap a abril y mayo, Boncap a 2027, Lelink a abril, Lecer a mayo y noviembre y Boncer a 2027 y 2028, en una oferta que apunta a atraer demanda sin resignar duration.
El IPC de noviembre
La segunda variable crítica es el dato del IPC de noviembre, que se conocerá esta tarde. Un registro por encima de 2,3% fortalecería el atractivo por los instrumentos CER en el tramo corto y medio, mientras que un número más bajo podría darle aire a la tasa fija y a las Lecap. Ese diferencial será fundamental para entender cómo se posicionan bancos y FCI, que concentran cerca de la mitad de los vencimientos privados.
Los inversores evitan tomar posiciones grandes hasta conocer si el Tesoro logra un rollover holgado y si la inflación confirma o corrige las expectativas de tasa real.
