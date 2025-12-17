Marcelo Moretti sigue en el ojo de la tormenta con un San Lorenzo que hace meses está sumergido en una crisis sin fin. En la noche de ayer parecía que el gobierno del presidente electo del Ciclón estaba terminado, pero la agonía de los hinchas está lejos de terminar con un dirigente dispuesto a todo para mantenerse en el cargo.
ESCÁNDALO TOTAL
Las bombas de Marcelo Moretti que desataron un estallido en San Lorenzo: "Golpe de estado"
Marcelo Moretti descartó dejar su cargo en San Lorenzo y lanzó una serie de declaraciones que generaron la bronca de todos los hinchas.
Fue pasadas las 23:30 del martes que San Lorenzo anunció a través de sus canales oficiales que el club había ingresado en estado de acefalía luego de la mayoría de los miembros de comisión directiva. Esto parecía una victoria para los hinchas que desde hace tiempo piden llamado a elecciones para darle un cambio de rumbo total a la institución.
Sin embargo, Moretti está muy lejos de dejar su cargo como presidente del club. El dirigente ya comenzó a moverse para pedir en la justicia la nulidad del acta que decretó la acefalía en el club. Horas antes ya había anunciado en una charla con TN que iba a iniciar un proceso legal para poder seguir en su cargo como mandatario del Ciclón.
Golpe de estado, la fuerte denuncia de Marcelo Moretti
“Vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía porque tiene un montón de vicios. Hay un montón de cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal en el club, así que vamos a impugnarla, porque la acefalía no está bien decretada”, indicó un Moretti que sigue dispuesto a todo para seguir al frente de San Lorenzo.
De hecho, Moretti indicó que todo se trata de una estrategia de sus opositores para sacarlo de la presidencia y tomar el poder en San Lorenzo. “Obviamente uno trata de hacer lo mejor en el club. Claramente me quieren hacer un golpe de estado desde hace un año, desde el año pasado. San Lorenzo es un club muy político y la realidad es que nosotros nos encontramos, lo que fue público y notorio, el tema del video, que fue algo que también dañó mi imagen. Y, a través de eso, se construyó un relato”, expresó.
Esto ya de por sí generó un estallido entre los hinchas de San Lorenzo. Por si fuera poco, Moretti indicó que hace tiempo viene invirtiendo dinero de su propio bolsillo en el club, aunque lo que se vio en las imágenes publicadas por Canal 9 fue todo lo contrario. “Mucha gente seguramente desconocerá todo el dinero que yo puse en el club, que ese dinero fue a título personal”, expresó.
“Este último año puse más de 400 mil dólares, porque había que afrontar un montón de obligaciones. Nunca le pedí nada al club. Tengo muchos vencidos que nunca los cobré. Nunca me interesó el dinero con San Lorenzo porque para mí es amor puro. He ganado unas elecciones de manera transparente, con récord de socios que fueron a votar. No les ha gustado a los rivales electorales. Desde el primer día me hicieron la cruz”, indicó.
Moretti ratificó su inocencia
Para terminar, Moretti habló de la cámara oculta donde se lo vio guardando en su bolsillo un fajo de billetes y remarcó que nunca le sacó dinero a San Lorenzo. “Yo estoy seguro que la gente, cuando salga el sobreseimiento... No tengo ninguna duda que soy completamente inocente. Después la gente va a escuchar el verdadero relato de lo que realmente pasó. Eso lo dejo para que mis abogados y la justicia dictaminen”, cerró.
