Las bombas de Marcelo Moretti que desataron un estallido en San Lorenzo: "Golpe de estado"

Esto ya de por sí generó un estallido entre los hinchas de San Lorenzo. Por si fuera poco, Moretti indicó que hace tiempo viene invirtiendo dinero de su propio bolsillo en el club, aunque lo que se vio en las imágenes publicadas por Canal 9 fue todo lo contrario. “Mucha gente seguramente desconocerá todo el dinero que yo puse en el club, que ese dinero fue a título personal”, expresó.

“Este último año puse más de 400 mil dólares, porque había que afrontar un montón de obligaciones. Nunca le pedí nada al club. Tengo muchos vencidos que nunca los cobré. Nunca me interesó el dinero con San Lorenzo porque para mí es amor puro. He ganado unas elecciones de manera transparente, con récord de socios que fueron a votar. No les ha gustado a los rivales electorales. Desde el primer día me hicieron la cruz”, indicó.

Moretti ratificó su inocencia

Para terminar, Moretti habló de la cámara oculta donde se lo vio guardando en su bolsillo un fajo de billetes y remarcó que nunca le sacó dinero a San Lorenzo. “Yo estoy seguro que la gente, cuando salga el sobreseimiento... No tengo ninguna duda que soy completamente inocente. Después la gente va a escuchar el verdadero relato de lo que realmente pasó. Eso lo dejo para que mis abogados y la justicia dictaminen”, cerró.

