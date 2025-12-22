La actriz Leticia Brédice explicó por qué decidió no opinar de política

Luciano Castro optó por el mismo camino que la actriz

Es preciso recordar que hace algunos días Luciano Castro también se refirió al hecho de evitar hablar de política públicamente.

En primera instancia el actor lamentó la actualidad en el rubro artístico y señaló que "es un bajón". "Es sano el arte, hace bien", añadió posteriormente sentando postura sobre el desfinanciamiento cultural.

No obstante, posteriormente en diálogo con LAM indicó: "Es muy difícil hablar de política porque la política no te devuelve nada. Entonces decir de qué lado me paro, a quién escucho, a quién voto, a quién apoyo, es muy difícil".

Y sumó: "No solo está la grieta, sino que está la realidad que es más fuerte que la grieta". Asimismo, dejó en claro su malestar con los políticos al destacar que "fallaron todos". "Que alguien haga algo por nosotros", lanzó más tarde en clara defensa de su rubro.

