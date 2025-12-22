CADA VEZ SON MÁS
La actriz Leticia Brédice explicó por qué decidió no opinar de política
Al igual que Luciano Castro, la actriz decidió no hacer comentarios al respecto del contexto político nacional aunque celebró que algunos colegas lo hagan.
En diálogo con la prensa, se sinceró: "Estamos en un momento que no estamos para decir: 'Yo me relajo y voy a ver qué pasa'". Si bien destacó que si sus colegas tienen una opinión formada están en todo su derecho para hablar sin tapujos porque "estamos en democracia" aunque aclaró: "Yo creo que de fútbol, de religión y de política a mí no me interesa hablar".
"Sí me parece que hay compañeros que lo hacen muy bien, que saben defender a la profesión y sabe defender lo que nos pasa. Lo que necesitamos de una manera muy firme, con mucha empatía, con mucha inteligencia y sabiendo que es un momento necesario para defendernos", admitió posteriormente.
Por otro lado, también se refirió a los reiterados ataques por parte del mandatario nacional hacia su colega Lali Espósito y no dudó en marcar su posicionamiento: "Lali me parece una mujer maravillosa, maravillosa. Una artista de un talento descomunal".
Luciano Castro optó por el mismo camino que la actriz
Es preciso recordar que hace algunos días Luciano Castro también se refirió al hecho de evitar hablar de política públicamente.
En primera instancia el actor lamentó la actualidad en el rubro artístico y señaló que "es un bajón". "Es sano el arte, hace bien", añadió posteriormente sentando postura sobre el desfinanciamiento cultural.
No obstante, posteriormente en diálogo con LAM indicó: "Es muy difícil hablar de política porque la política no te devuelve nada. Entonces decir de qué lado me paro, a quién escucho, a quién voto, a quién apoyo, es muy difícil".
Y sumó: "No solo está la grieta, sino que está la realidad que es más fuerte que la grieta". Asimismo, dejó en claro su malestar con los políticos al destacar que "fallaron todos". "Que alguien haga algo por nosotros", lanzó más tarde en clara defensa de su rubro.
---------------------
