'Infeliz' Navidad, con la carne en su valor más alto en 15 años

Según datos del informe en cuestión, en noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas, lo que implicó una caída de 9,2% interanual y marcó la novena baja en los últimos once meses. En términos históricos, fue uno de los niveles más bajos para un mes de noviembre en las últimas décadas.

La faena de hembras se mantuvo en niveles elevados, cerca del 48% del total, muy por encima del umbral que permite sostener el stock bovino en el largo plazo.

Para CICCRA, este dato confirma que la oferta seguirá siendo limitada, incluso si la demanda se mantiene estable.

En el primer trimestre de 2025 la falta de competitividad hizo que las ventas al extranjero cayeran 20% en forma interanual. Con el paso de los meses se recuperó la rentabilidad, pero en los últimos meses del año la baja de los valores de la carne, la suba de costos operativos y sobre todo el fuerte incremento en el valor del ganado generan fuertes pérdidas.

Así lo analizó Maximiliano Morello, CEO del frigorífico Forres Beltrán, en un documento de FIFRA, la Federación de Frigoríficos Regionales:

La exportación de carne vacuna atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Según el sitio 'Bichos de Campo', Morello reconoció que la industria está trabajando con pérdidas sostenidas en sus principales mercados.

"Se está perdiendo plata con la Unión Europea y con China", afirmó Morello, y luego explicó que esas pérdidas llegan a los "300 a 400 dólares la tonelada" en el caso de China tomando como referencia un precio de exportación de 5.350 dólares por la vaca en 6 cortes. "Si se vende a menos las pérdidas son mayores y pueden alcanzar a los 500 dólares por tonelada", aclaró.

¿Cómo se explica el leve repunte del consumo?

Pese al fuerte aumento de precios, el informe de la CiCCRA muestra que el consumo interno de carne vacuna repuntó en 2025. En los primeros once meses del año, el consumo aparente creció 3,4% interanual, mientras que el consumo per cápita alcanzó los 48,3 kilos por habitante por año, un incremento de 2,3% respecto de 2024. Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría verificado una suba de 3,4% interanual, hasta alcanzar un total de 2,101 millones de tn r/c/h.

Sin embargo, CICCRA aclara que esta mejora no responde a una recuperación del ingreso real, sino principalmente a la caída de las exportaciones, que se contrajeron casi 10% interanual y dejaron mayor volumen disponible para el mercado interno.

De acuerdo al informe, en octubre se exportaron 54,9 mil toneladas peso producto (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne) de carne vacuna. Al igual que un año atrás, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%; -4.519 tn pp) alcanzó para explicar la contracción del total exportado con relación al mes previo (-7,1%; -4.167 tn pp).

En tanto, en la comparación interanual, las exportaciones totales se contrajeron 2,4% (-1.362 tn pp), debido a que las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia, más que compensaron los mayores envíos a Países Bajos y EE.UU., cuando se consideran los principales destinos de las exportaciones vacunas argentinas. Por su parte, las ventas a Alemania, Brasil y España se mantuvieron en niveles similares a los de octubre de 2024.

