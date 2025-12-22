Franco Colapinto se ganó un lugar en Alpine nuevamente y correrá para la Fórmula 1 en 2026. El piloto argentino está ansiando poder probar el nuevo monoplaza de la escudería francesa pero hubo una noticia que dejó a todos impactados de cara al año próximo.
¿QUÉ ES?
Franco Colapinto recibió la noticia más impactante desde Alpine
Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 por segundo año consecutivo y una noticia dejó a todos como locos.
Lo cierto es que el 2025 no fue el mejor año para Franco Colapinto ni tampoco para Alpine. El auto que condujo el pilarense durante todo este año no estaba a la altura de la Fórmula 1 y por esa razón no pudo sumar puntos en cada una de las carreras en las cuales compitió. Esto cambiará a partir de 2026.
Franco Colapinto recibió una muy buena noticia
El argentino ya sabe que habrá nuevos monoplazas en 2026 y esa idea lo tiene muy ilusionado ya que podrá competir de una mejor manera y quizá sumar puntos para su escudería. Pero eso no es todo, porque hay detalles que harán que el piloto se sienta todavía más cómodo en Alpine.
Tal y como pudieron confirmar desde Alpine, Colapinto tendrá su propia butaca hecha a medida en 2026. Anteriormente el argentino corría en un monoplaza que había sido hecho para otro piloto. Por esa razón el año próximo estará mucho más cómodo y su rendimiento mejorará muchísimo.
De esta manera Franco tendrá su primera butaca hecha a medida no solo en Alpine sino en la Fórmula 1, ya que anteriormente también había reemplazado a otro piloto en Williams. De esta manera el nuevo A526 será todo suyo y la ansiedad se apodera del argentino a la hora de comenzar una nueva temporada.
Alpine presentará este modelo de manera oficial el próximo 23 de enero de 2026. Un asiento a medida reduce la fatiga física además de tener un mejor apoyo lumbar y lateral. Disminuye el desgaste en cada carrera y sin duda mejora el rendimiento del piloto.
