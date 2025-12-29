SoftBank Group, el conglomerado japonés liderado por Masayoshi Son, anunció un acuerdo para adquirir DigitalBridge, un destacado inversor estadounidense en centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones, por aproximadamente US$ 4.000 millones. La operación marca el último movimiento dentro de la intensa estrategia de Son enfocada en inteligencia artificial (IA) y proyectos de infraestructura digital de gran escala.
INVERSIÓN EN IA
SoftBank compra DigitalBridge por US$ 4.000 millones en su carrera por liderar la IA
Masayoshi Son refuerza SoftBank con la adquisición de DigitalBridge, apuntalando su estrategia global en inteligencia artificial.
DigitalBridge, con sede en Estados Unidos, administra activos por valor de más de US$ 100.000 millones, que incluyen centros de datos, torres de telecomunicaciones celulares y redes de fibra óptica. La adquisición, que valora a DigitalBridge en US$16 por acción —una prima del 15 % sobre su precio de cierre previo— busca “fortalecer las bases para los centros de datos de IA de próxima generación”, según declaraciones de Son publicadas por Financial Times. Y agregó:
Marc Ganzi, CEO de DigitalBridge, afirmó que “el desarrollo de la infraestructura de IA representa una de las oportunidades de inversión más importantes de nuestra generación”. Ganzi, con experiencia previa en la fundación de Global Tower Partners, seguirá operando DigitalBridge como plataforma independiente tras el cierre del acuerdo, que se espera para la segunda mitad de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias.
Los pasos de DigitalBridge
La historia de DigitalBridge se remonta a 1991, cuando fue fundada como Colony Capital por Tom Barrack, uno de los primeros financiadores del presidente Donald Trump. Barrack supervisó la adquisición de DigitalBridge en 2019 por US$ 325 millones y dejó el cargo de presidente ejecutivo en 2021, momento en el que la compañía cambió de nombre y centró su actividad en infraestructura digital.
La operación se enmarca en un contexto más amplio de inversiones de SoftBank en IA y tecnología. El conglomerado ha apostado fuertemente por OpenAI y ha participado en el proyecto Stargate, en alianza con Oracle y otros actores, para desarrollar infraestructura de IA que potencie el funcionamiento de ChatGPT.
Además, SoftBank ha cerrado recientemente la compra de la división de robótica de ABB por US$ 5.400 millones y considera ampliar su inversión en Wayve, la startup británica de conducción autónoma. En paralelo, acordó destinar US$ 2.000 millones a Intel, evidenciando la cercanía de Son con iniciativas tecnológicas vinculadas a Donald Trump.
A pesar de los avances, las acciones de SoftBank han mostrado volatilidad. La compañía casi duplicó su valor en 2025 gracias a la aceleración de operaciones en IA, pero en los últimos dos meses el valor de la acción cayó un tercio, ante preocupaciones sobre una posible burbuja tecnológica y la capacidad de SoftBank de financiar su participación en OpenAI.
La estrategia de inversión
Para sostener la estrategia, el director financiero, Yoshimitsu Goto, indicó que será necesario “desinvertir nuestras carteras existentes” para cubrir más de US$ 30.000 millones de inversión prevista en la compañía estadounidense.
Los grandes inversores están priorizando la adquisición de infraestructura digital especializada, en lugar de desarrollarla desde cero, para aprovechar la creciente demanda de centros de datos impulsada por la expansión de la IA.
Este movimiento estratégico posiciona al conglomerado japonés en el centro de la transformación tecnológica mundial, apuntalando su visión de que la inteligencia artificial será el motor principal de los negocios y la sociedad en la próxima década.
