SoftBank compra DigitalBridge por US$ 4.000 millones en su carrera por liderar la IA

La operación se enmarca en un contexto más amplio de inversiones de SoftBank en IA y tecnología. El conglomerado ha apostado fuertemente por OpenAI y ha participado en el proyecto Stargate, en alianza con Oracle y otros actores, para desarrollar infraestructura de IA que potencie el funcionamiento de ChatGPT.

image Tom Barrack fue presidente de DigitalBridge hasta 2011.

Además, SoftBank ha cerrado recientemente la compra de la división de robótica de ABB por US$ 5.400 millones y considera ampliar su inversión en Wayve, la startup británica de conducción autónoma. En paralelo, acordó destinar US$ 2.000 millones a Intel, evidenciando la cercanía de Son con iniciativas tecnológicas vinculadas a Donald Trump.

A pesar de los avances, las acciones de SoftBank han mostrado volatilidad. La compañía casi duplicó su valor en 2025 gracias a la aceleración de operaciones en IA, pero en los últimos dos meses el valor de la acción cayó un tercio, ante preocupaciones sobre una posible burbuja tecnológica y la capacidad de SoftBank de financiar su participación en OpenAI.

La estrategia de inversión

Para sostener la estrategia, el director financiero, Yoshimitsu Goto, indicó que será necesario “desinvertir nuestras carteras existentes” para cubrir más de US$ 30.000 millones de inversión prevista en la compañía estadounidense.

Los grandes inversores están priorizando la adquisición de infraestructura digital especializada, en lugar de desarrollarla desde cero, para aprovechar la creciente demanda de centros de datos impulsada por la expansión de la IA.

Este movimiento estratégico posiciona al conglomerado japonés en el centro de la transformación tecnológica mundial, apuntalando su visión de que la inteligencia artificial será el motor principal de los negocios y la sociedad en la próxima década.

Más noticias en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."