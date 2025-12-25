Boca se está moviendo en el mercado de pases con mucha certeza pero también con mucha paciencia. Juan Román Riquelme ya eligió a los jugadores que quiere para pelear por la Copa Libertadores en 2026 y uno de ellos es nada menos que Paulo Dybala. Ahora fue Tato Aguilera el que dio precisiones sobre esta situación.
YA RESPONDIÓ
Tato Aguilera confirmó la decisión de Dybala tras la última oferta de Boca
En las últimas horas Paulo Dybala confirmó su decisión tras la oferta que le hizo Juan Román Riquelme para jugar en Boca.
El nombre de Dybala comenzó a sonar con mucha fuerza luego de lo que fue la llegada de Leandro Paredes a Boca. Se sabe que los dos futbolistas tienen una amistad muy profunda por haber compartido tiempo en la Roma y la Selección Argentina y es por eso que el mediocampista comenzó a ejercer presión para que La Joya se ponga la camiseta Azul y Oro.
Desde Italia comenzaron a llegar noticias más que positivas para Boca ya que se supo que la intención de Roma y de Dybala es no extender el vínculo contractual que se termina en junio del próximo año e incluso trascendió que La Loba estaba dispuesta a dejar ir al cordobés en el mes de enero sin siquiera pedir demasiado dinero a cambio a modo de resarcimiento.
Dybala llegará a Boca en Junio
Finalmente, todo comenzó a quedar más claro en las últimas horas. Tato Aguilera dio precisiones de lo que fueron los últimos contactos entre las partes donde empezó a diagramarse todo para que el zurdo se llegue al Xeneize dentro de seis meses. “Tengo la información de que Riquelme habló con Dybala y la idea es que en junio de ponga la camiseta de Boca”, afirmó en TyC Sports.
Hace solo algunos días Catherine Fulop, suegra de Dybala, habló con Mario Pergolini en “Otro Día Perdido” y allí dejó en claro que la chance de que el atacante llegue a Boca es más que factible. “No sabemos. Si viene, no será ahora en enero, porque mi nieta nace en marzo y ya saqué pasajes. Oriana está hinchando para volverse porque se fueron Lea (Paredes) y Cami (Galante). Ellos estaban todo el día juntos, Ori está muy sola en Rom”, afirmó.
De esta manera el rompecabezas se está terminando de armar. Dybala continuará su carrera en la Roma hasta la culminación de su contrato en junio del 2026 y una vez que tenga el pase en su poder empezará a cerrar su llegada a Boca con un contrato sumamente oneroso que además será de al menos tres temporadas según trascendió desde las entrañas de La Bombonera.
Más en GOLAZO 24
Lo echaron de Racing, aniquiló a Costas y está a un paso de River
Impacto en Racing por la respuesta Maravilla Martínez a la chance de ir a Boca
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
Echeverri confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Girona