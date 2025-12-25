Tato Aguilera confirmó la decisión de Dybala tras la última oferta de Boca

image

Hace solo algunos días Catherine Fulop, suegra de Dybala, habló con Mario Pergolini en “Otro Día Perdido” y allí dejó en claro que la chance de que el atacante llegue a Boca es más que factible. “No sabemos. Si viene, no será ahora en enero, porque mi nieta nace en marzo y ya saqué pasajes. Oriana está hinchando para volverse porque se fueron Lea (Paredes) y Cami (Galante). Ellos estaban todo el día juntos, Ori está muy sola en Rom”, afirmó.