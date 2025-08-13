Se fue Mauad y el Servicio Meteorológico Nacional quedó acéfalo por tercera vez

image Durante la breve gestión de Mauad, se registraron al menos dos movilizaciones de trabajadores y una sostenida tensión interna.

El Servicio Meteorológico Nacional queda acéfalo por tercera vez

Se trata de la tercera vez que el organismo vuelve a quedar acéfalo durante el Gobierno de Javier Milei.

Alejandro Eduardo de la Torre dejó el cargo en noviembre de 2024, y había asumido en remplazo de Yanina García Skabar, designada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Hoy el director (por ayer) nos reunió a los delegados de ATE dentro del servicio meteorológico. Los delegados, en este caso, somos trabajadores de acá. Nos convocó a una reunión cerca de las 10.30 para informarnos que estaba presentando la renuncia a su cargo a pedido del Ministerio de Defensa", contó Silvina Romano, delegada de ATE, a un medio porteño.

Y añadió:

No sabemos quién quedará en su lugar, no sabemos cómo se va a reorganizar el servicio. Otra vez estamos sin director en un contexto donde los organismos de Ciencia y Técnica sufrimos desinversión y ahogo presupuestario No sabemos quién quedará en su lugar, no sabemos cómo se va a reorganizar el servicio. Otra vez estamos sin director en un contexto donde los organismos de Ciencia y Técnica sufrimos desinversión y ahogo presupuestario

Incertidumbre, puertas adentro

image

Según indican varias versiones, su renuncia habría sido resultado de un desgaste acumulado durante la gestión y se trató de una decisión tomada para preservar su integridad personal. El organismo ha estado viviendo tensión gremial ante los planes de reorganización y ajuste, algo que preocupa mucho a los trabajadores, en un contexto de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología a nivel nacional.

Y ahora crecen esa incertidumbre en ATE porque otra vez vuelva a quedar acéfalo el organismo.

Cabe recordar que la designación de Mauad había sido polémica, porque carecía de formación académica en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito estipulado en la normativa para ocupar el cargo. Es un militar retirado que peleó en la Guerra por las islas Malvinas y tenía una larga trayectoria como funcionario: fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los 90, edecán de Carlos Saúl Menem y pasó trabajó dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Por eso sectores académicos y profesionales del área habían expresado su rechazo al nombramiento, ya que consideraban que no tenía idoneidad técnica para ese trabajo. Incluso el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Julián Fernández Bonder, hizo pública una carta dirigida al Ejecutivo diciendo que Mauad "no posee la formación requerida por la normativa vigente".

El Decreto 1432/2007, que creó el Servicio Meteorológico Nacional, establece en su artículo 5 que para ser Director se requiere ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener una edad mínima de treinta años y poseer título profesional de carrera universitaria de cinco años de duración vinculada a las ciencias de la atmósfera.

Como fuere, hoy no hay nadie nombrado en su reemplazo y los trabajadores permanecen en la incertidumbre...

