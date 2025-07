Marco Rubio suspende visas a funcionarios del gobierno de Lula da Silva: Bolsonaro aviva la llama

La Asociación Nacional de Fiscales Federales (ANPR) expresó su preocupación ante la decisión de Estados Unidos, calificándola como un "intento inaceptable de intimidación" y una falta de respeto a la soberanía nacional. La ANPR defendió la trayectoria del fiscal Paulo Gonet, resaltando su compromiso con la defensa de la Constitución brasileña.

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, también se pronunció sobre la situación, señalando que Estados Unidos podría ser la "única esperanza" para las elecciones de 2026 en Brasil. En una entrevista, afirmó que si el país no resuelve su crisis institucional, no habrá elecciones. Eduardo enfatizó que "si Brasil no resuelve esta crisis, no habrá elecciones en 2026".

Lula da Silva

El presidente Lula, al abordar la situación, reafirmó que ningún tipo de intimidación comprometerá la misión de los poderes e instituciones nacionales en defensa del Estado Democrático de Derecho. La crisis se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el actual gobierno brasileño y el anterior, mientras las relaciones con Estados Unidos se complican por la intervención en asuntos internos de Brasil. La situación política sigue siendo volátil, con las elecciones de 2026 como telón de fondo de estas dinámicas conflictivas.

