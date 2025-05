Janja, la mujer de Lula da Silva, le tapa la boca a Michelle Bolsonaro

En una cena con el mandatario chino Xi Jinping, criticó a TikTok —una empresa china— y exigió la regulación de las redes sociales para evitar la proliferación de noticias falsas, una prioridad en la agenda del gobierno de su esposo.

Embed - Janja diz que não é um biscuit de porcelana e que não passa pano para falas machistas de Lula

En el marco del podcast de Folha en el que fue entrevistada, la primera dama fue consultada sobre el supuesto desliz. Lejos de evadir la pregunta, Janja respondió:

"No fue una infracción del protocolo. Estábamos cenando, conversando. No entré a una habitación gritando. Es decir, ¿acaso no puedo hablar? No soy una galleta de porcelana", dijo, lanzando una clara indirecta hacia aquellas primeras damas cuyo rol se limita a ser meras acompañantes o figuras decorativas, como alguna vez dejó entrever al referirse a Michelle Bolsonaro.

"Él [Lula] nunca me dijo: 'No hables, cállate'. Si fuera esa persona, jamás me habría casado con él. No hay posibilidad de decir nada, y convengamos en que tengo sentido común y me considero inteligente", añadió.

image.png Janja, socióloga y militante del PT, conocía a Lula desde la década de 1990, pero fue recién cuando él estuvo preso (2018-2019) que comenzó su relación amorosa. Lula llevaba tiempo viudo.

Janja defendió su rol activo en la presidencia, una función que, según explicó, Lula le permite ejercer, dejando en claro que no se limita a ser una figura decorativa que simplemente acompaña al presidente. Como ejemplo, mencionó que en otra ocasión tuvo la posibilidad de pedirle al líder ruso, Vladimir Putin, que pusiera fin a la guerra, pero optó por no hacerlo, al considerar que era un tema demasiado delicado para abordarlo en el marco de una reunión oficial.

La primera dama justificó a Folha el desliz en la reunión en China, advirtiendo sobre los riesgos que, según ella, supone TikTok para los niños.

En ese sentido, mencionó la muerte en abril de una niña a causa de una tendencia viral. En abril, Sarah Raissa, de 8 años, falleció en el Distrito Federal tras inhalar desodorante en aerosol mientras participaba en una tendencia de TikTok llamada "Desodorante Challenge".

El mes pasado, Scarlett Selby, de 7 años, quedó en coma en Missouri (EE.UU.) después de que su juguete explotara. Esta tendencia sugería que los niños metieran sus juguetes en el congelador y luego en el microondas para hacerlos más maleables.

No obstante, no es la primera vez que Janja se involucra en la política y provoca controversias. En un panel del G20 celebrado en Río de Janeiro en noviembre, aseguró que no tenía miedo de Elon Musk, dueño de X/Twitter, a quien el Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene bajo vigilancia debido a la falta de moderación de contenidos que permitió la proliferación de noticias falsas durante el mandato bolsonarista.

image.png Janja tiene 58 años, y Lula, 79 años.

Durante esa reunión, Janja dirigió un insulto en inglés a Musk: "Fuck you" (vete a la mierda). En el podcast Si ella no lo sabe, ¿quién sabe?, la primera dama afirmó que lamenta lo sucedido, especialmente por el momento en que ocurrió.

Sigo criticándolo, porque sigue siendo el que está por encima del bien y del mal, se cree dueño del mundo Sigo criticándolo, porque sigue siendo el que está por encima del bien y del mal, se cree dueño del mundo

"Lo lamento en nombre de mi equipo, porque trabajamos muy duro para el G20 el año pasado. Participé personalmente en la organización, en la estructura del G20, y parece que todo ha quedado en nada. No es el discurso lo que lamento, sino el momento", sentenció.

