NO ALCANZA LOS 4 PUNTOS DE RATING
El Trece en caida libre: fracasa con Francella, Hollywood, juegos y Telenoche, solamente gana con la cocina
El Trece enfrenta uno de sus momentos más críticos: no logra que sus programas alcancen los 4 puntos de rating, a pesar de probarlo casi todo.
En el prime time, "El Encargado", con Guillermo Francella, perdió en una proporción de 3 a 1 contra "Masterchef" (Telefe).
Luego de las 22 horas, el programa que conduce Wanda Nara también triplicaba a las películas del canal del Grupo Clarín.
El filme de Hollywood "Barbie", para toda la familia, en un momento apenas alcanzó 1,5 puntos de rating en el ciclo "El mundo del espectáculo".
Solamente Jimena Villaverde le da alguna alegría a la señal del barrio de Constitución. Se impuso por pocas décimas en algunos segmentos sobre Verónica Lozano (Telefe)
Enero era el mes de los "experimentos"
En los años 90, se aprovechaba el verano para experimentar y testear programas que, si tenìan éxito, se extenderían luego todo el año.
Sobran los ejemplos:
-"Ritmo de la Noche": lo puso al aire Gustavo Yankelevich para "hacerle el aguante" a la "Noche del domingo" de Gerardo Sofovich. Pero, el éxito de Marcelo Tinelli fue tan grande con sus musicales que terminó quedándose con el horario del último día de la semana.
-"Grande Pa": otra movida del ex marido de Cris Morena: probó la telenovela de Arturo Puig los martes a la noche para ocupar el horario de "Amigos son los amigos". El suceso del padre y sus "chancles" fue tan demoledor que se quedaron con ese preciado horario del prime time.
-"Verano del 98". Como su nombre lo indica, era un programa estival pero se transformó en un suceso que duró varios años.