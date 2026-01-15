El Trece en caida libre: fracasa con Francella, Hollywood, juegos y Telenoche, solamente gana con la cocina

image

Enero era el mes de los "experimentos"

En los años 90, se aprovechaba el verano para experimentar y testear programas que, si tenìan éxito, se extenderían luego todo el año.

Sobran los ejemplos:

-"Ritmo de la Noche": lo puso al aire Gustavo Yankelevich para "hacerle el aguante" a la "Noche del domingo" de Gerardo Sofovich. Pero, el éxito de Marcelo Tinelli fue tan grande con sus musicales que terminó quedándose con el horario del último día de la semana.

-"Grande Pa": otra movida del ex marido de Cris Morena: probó la telenovela de Arturo Puig los martes a la noche para ocupar el horario de "Amigos son los amigos". El suceso del padre y sus "chancles" fue tan demoledor que se quedaron con ese preciado horario del prime time.

-"Verano del 98". Como su nombre lo indica, era un programa estival pero se transformó en un suceso que duró varios años.

En 2026, el verano es para sufrir. Se recurre a todo tipo de "latas" (programa comprados a otras señales) con el fin de gastar poco hasta que "lleguen tiempos mejores".