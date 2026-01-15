Flybondi patrocina a Ferro Carril Oeste: "Van a reprogramar todos los partidos"

@cristianivic: 350 vuelos cancelados en 2 días Fly Bondi (encima que nombre más mersa y grasa que eligieron para ponerle eh).

@gus_ale74: Están a tiempo, falta como 1 mes para empezar el campeonato, cambia ese sponsor de mierda.

@PriorielloG: Uh.. vamos a llegar tarde a todas las pelotas.

@JuliSilvestri: Ahora sí que no vuelven más…

@donpepyto: No voy en tren , voy en avión...

@Lea_Rza: Diría que van a ir volando a la C pero seguro les cancelan el viaje.

@marceloFcoronel: De visitante no se presentan.

@maipulito: Algo más trucho no había? Si van a cumplir los pagos como los vuelos estamos jodidos.

@ferroennegro: Nunca eligieron un sponsor que los identifique mejor. Una empresa conocida por la ineficiencia, el nulo profesionalismo y ser barato, de poca monta. Exactamente como su gestión dirigencial.

Embed Los casos y ejemplos son interminables. Uno peor que el otro. No se puede creer cómo Flybondi maltrata y manosea a sus propios clientes. Inexplicable que esa empresa siga habilitada a operar, y a esta altura también inexplicable que la gente siga comprándole pasajes. pic.twitter.com/rzevKFxq04 — Editor✍ (@Editor_76) January 14, 2026

