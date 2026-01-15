Ferro Carril Oeste anunció que Flybondi es el nuevo sponsor oficial del club que en 2026 jugará el campeonato de 1ra. Nacional soñando con regresar a la 1ra. A, La Liga Profesional. Debuta el 07/02 visitando a San Telmo.
IRONÍAS FUTBOLERAS
Flybondi patrocina a Ferro Carril Oeste: "Van a reprogramar todos los partidos"
Flybondi es el sponsor oficial de Ferro Carril Oeste. Bromas en las redes: no es el mejor momento de la aerolínea, cargada de reprogramaciones de vuelos.
El club que nació en 1904 lo preside Guillermo Bameule, ex accionista de QuickFood y acreedor de Ferro.
Con Pablo Frontini como director deportivo, realizó numerosas incorporaciones: Matías Kabalin, Fernando Torrent, Emanuel Dening, Federico Tévez, Mateo Acosta....
Muy divertidas las reacciones que provocó lo de Flybondi:
@DeloElmo: Todos los partidos se van a reprogramar.
@cristianivic: 350 vuelos cancelados en 2 días Fly Bondi (encima que nombre más mersa y grasa que eligieron para ponerle eh).
@gus_ale74: Están a tiempo, falta como 1 mes para empezar el campeonato, cambia ese sponsor de mierda.
@PriorielloG: Uh.. vamos a llegar tarde a todas las pelotas.
@JuliSilvestri: Ahora sí que no vuelven más…
@donpepyto: No voy en tren , voy en avión...
@Lea_Rza: Diría que van a ir volando a la C pero seguro les cancelan el viaje.
@marceloFcoronel: De visitante no se presentan.
@maipulito: Algo más trucho no había? Si van a cumplir los pagos como los vuelos estamos jodidos.
@ferroennegro: Nunca eligieron un sponsor que los identifique mejor. Una empresa conocida por la ineficiencia, el nulo profesionalismo y ser barato, de poca monta. Exactamente como su gestión dirigencial.
----------------------------
+ de Golazo24
Riquelme confirmó el futuro de la Copa Miguel Ángel Russo: cada cuánto se jugará
Boca 0-0 Millonarios: examen Xeneize aprobado, con varias novedades en el equipo de Úbeda
La importantísima decisión de Cavani que impacta fuerte en Boca
Tiembla Ángel Di María: Rosario Central podría perder a uno de sus mejores jugadores