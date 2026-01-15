urgente24
GOLAZO24 Ferro Carril Oeste > Flybondi >

IRONÍAS FUTBOLERAS

Flybondi patrocina a Ferro Carril Oeste: "Van a reprogramar todos los partidos"

Flybondi es el sponsor oficial de Ferro Carril Oeste. Bromas en las redes: no es el mejor momento de la aerolínea, cargada de reprogramaciones de vuelos.

15 de enero de 2026 - 00:01
Ferro Carril Oeste ya tiene sponsor.

Ferro Carril Oeste ya tiene sponsor.

Ferro Carril Oeste anunció que Flybondi es el nuevo sponsor oficial del club que en 2026 jugará el campeonato de 1ra. Nacional soñando con regresar a la 1ra. A, La Liga Profesional. Debuta el 07/02 visitando a San Telmo.

El club que nació en 1904 lo preside Guillermo Bameule, ex accionista de QuickFood y acreedor de Ferro.

Con Pablo Frontini como director deportivo, realizó numerosas incorporaciones: Matías Kabalin, Fernando Torrent, Emanuel Dening, Federico Tévez, Mateo Acosta....

Seguir leyendo

Muy divertidas las reacciones que provocó lo de Flybondi:

Embed

@DeloElmo: Todos los partidos se van a reprogramar.

@cristianivic: 350 vuelos cancelados en 2 días Fly Bondi (encima que nombre más mersa y grasa que eligieron para ponerle eh).

@gus_ale74: Están a tiempo, falta como 1 mes para empezar el campeonato, cambia ese sponsor de mierda.

@PriorielloG: Uh.. vamos a llegar tarde a todas las pelotas.

@JuliSilvestri: Ahora sí que no vuelven más…

@donpepyto: No voy en tren , voy en avión...

@Lea_Rza: Diría que van a ir volando a la C pero seguro les cancelan el viaje.

@marceloFcoronel: De visitante no se presentan.

@maipulito: Algo más trucho no había? Si van a cumplir los pagos como los vuelos estamos jodidos.

@ferroennegro: Nunca eligieron un sponsor que los identifique mejor. Una empresa conocida por la ineficiencia, el nulo profesionalismo y ser barato, de poca monta. Exactamente como su gestión dirigencial.

Embed

----------------------------

+ de Golazo24

Riquelme confirmó el futuro de la Copa Miguel Ángel Russo: cada cuánto se jugará

Boca 0-0 Millonarios: examen Xeneize aprobado, con varias novedades en el equipo de Úbeda

La importantísima decisión de Cavani que impacta fuerte en Boca

Tiembla Ángel Di María: Rosario Central podría perder a uno de sus mejores jugadores

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES