Loma Negra levantó US$ 60.000.000 al 6,5%

Monto adjudicado : US$60 millones

: US$60 millones Tasa de interés : 6,5% anual fija

: 6,5% anual fija Plazo : 36 meses

: 36 meses Vencimiento : enero de 2029

: enero de 2029 Pago de intereses : semestrales

: semestrales Amortización : al vencimiento

: al vencimiento Precio de emisión: 100% del valor nominal

El resultado final confirma que la compañía logró financiarse a una tasa inferior a la esperada, en un contexto donde muchas ON corporativas todavía pagan cupones más exigentes para captar demanda.

Loma Negra y un perfil crediticio que convence

Detrás del buen resultado aparece un emisor con liderazgo estructural. Loma Negra controla más del 40% del mercado de cemento, opera con altas barreras de entrada, y cuenta con integración vertical que abarca producción, logística y distribución, un diferencial clave en un sector altamente cíclico.

En términos financieros, la empresa mantiene un apalancamiento moderado, con deuda manejable y flujos operativos que le permiten afrontar compromisos en moneda dura sin estrés. Esa combinación explica por qué el mercado aceptó una tasa del 6,5%, incluso en un instrumento hard dollar.

A esto se suma un dato no menor para el inversor institucional: la ON cuenta con calificación AAA(arg), la nota más alta de la escala local, reflejando una capacidad de pago considerada extremadamente sólida.

image

Menos tasa, más calidad

El cierre de esta colocación deja una lectura clara para el ahorrista de 2026. La etapa de tasas elevadas para cualquier emisor empieza a quedar atrás y el mercado se mueve hacia un esquema donde la calidad crediticia vuelve a ser el principal factor de decisión.

En ese marco, la ON de Loma Negra se posiciona como un instrumento de cobertura en dólares, con renta conocida, riesgo acotado y un horizonte de mediano plazo, en línea con el perfil de inversores que buscan preservar capital sin resignar rendimiento real.

La selectividad volvió a ser la regla, y la licitación dejó en evidencia que, cuando el emisor acompaña, el mercado responde incluso aceptando menos tasa a cambio de mayor certidumbre.

