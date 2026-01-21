El mercado de capitales argentino volvió a mostrar en este arranque de 2026 que el ahorro en moneda dura sigue encontrando refugio en las Obligaciones Negociables (ONs) de emisores de primera línea. En un escenario de mayor selectividad crediticia y con inversores priorizando calidad antes que tasa, Loma Negra logró cerrar con éxito su nueva colocación en dólares y confirmó que el costo de financiamiento para las compañías sólidas empieza a comprimirse.
LICITACIÓN MEP
Loma Negra levantó US$ 60.000.000 al 6,5%
Loma Negra colocó US$60 millones en su ON Clase 6, cerró a una tasa del 6,5% anual y confirmó el apetito del mercado por crédito corporativo en dólares
La principal cementera del país informó que adjudicó US$60 millones en su Obligación Negociable Clase 6, alcanzando el monto máximo previsto, con una tasa fija del 6,5% anual, sensiblemente por debajo de las estimaciones preliminares que circulaban en la previa del llamado.
Señal de mercado y compresión del riesgo corporativo
La licitación dejó varios mensajes para la City. El primero es la demanda sostenida por crédito corporativo de alta calidad, incluso con tasas más bajas. El segundo es que el mercado comienza a diferenciar con mayor nitidez entre emisores, premiando balances sólidos, liderazgo sectorial y bajo apalancamiento.
La ON fue emitida al 100% del valor nominal, con vencimiento a 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, fijada para el 23 de enero de 2026, y con amortización íntegra al vencimiento, esquema que consolida un flujo previsible para el inversor.
Características clave de la ON Clase 6
La nueva emisión de Loma Negra quedó estructurada con condiciones típicas de un instrumento defensivo en dólares, pensado para carteras que priorizan previsibilidad por sobre apuestas de mayor volatilidad.
- Monto adjudicado: US$60 millones
- Tasa de interés: 6,5% anual fija
- Plazo: 36 meses
- Vencimiento: enero de 2029
- Pago de intereses: semestrales
- Amortización: al vencimiento
- Precio de emisión: 100% del valor nominal
El resultado final confirma que la compañía logró financiarse a una tasa inferior a la esperada, en un contexto donde muchas ON corporativas todavía pagan cupones más exigentes para captar demanda.
Loma Negra y un perfil crediticio que convence
Detrás del buen resultado aparece un emisor con liderazgo estructural. Loma Negra controla más del 40% del mercado de cemento, opera con altas barreras de entrada, y cuenta con integración vertical que abarca producción, logística y distribución, un diferencial clave en un sector altamente cíclico.
En términos financieros, la empresa mantiene un apalancamiento moderado, con deuda manejable y flujos operativos que le permiten afrontar compromisos en moneda dura sin estrés. Esa combinación explica por qué el mercado aceptó una tasa del 6,5%, incluso en un instrumento hard dollar.
A esto se suma un dato no menor para el inversor institucional: la ON cuenta con calificación AAA(arg), la nota más alta de la escala local, reflejando una capacidad de pago considerada extremadamente sólida.
Menos tasa, más calidad
El cierre de esta colocación deja una lectura clara para el ahorrista de 2026. La etapa de tasas elevadas para cualquier emisor empieza a quedar atrás y el mercado se mueve hacia un esquema donde la calidad crediticia vuelve a ser el principal factor de decisión.
En ese marco, la ON de Loma Negra se posiciona como un instrumento de cobertura en dólares, con renta conocida, riesgo acotado y un horizonte de mediano plazo, en línea con el perfil de inversores que buscan preservar capital sin resignar rendimiento real.
La selectividad volvió a ser la regla, y la licitación dejó en evidencia que, cuando el emisor acompaña, el mercado responde incluso aceptando menos tasa a cambio de mayor certidumbre.
