Carrefour y un precedente que lo atormenta: Clausuras, conflictos y cierres que se repiten

El caso llegó a la Justicia y fue avalado por la Suprema Corte provincial, que rechazó un recurso presentado por la empresa. Carrefour, por su parte, publicó una solicitada en el diario El Día asegurando que la sanción se debió a “un error en la descripción de un solo artículo” y calificó la medida como arbitraria.

A este dato pudimos acceder gracias a un archivo judicial bonaerense de Diario La Nación, que luego replicó diario El Día.

Carrefour y las clausuras por higiene: El rol clave de Bromatología

Con el paso de los años, el foco de las clausuras comenzó a correrse del plano fiscal al sanitario y bromatológico. En distintas ciudades, inspectores municipales detectaron situaciones que derivaron en cierres inmediatos.

Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando Bromatología clausuró un Carrefour céntrico tras hallar heces de roedores durante una inspección motivada por la denuncia de un cliente. La irregularidad fue detectada en depósitos y áreas de circulación interna del local, esto sucedió en octubre del 2025.

Carrefour en la Patagonia: Siguieron las clausuras pero esta vez en Río Gallegos

En Río Gallegos, el hipermercado Carrefour ubicado sobre la Autovía 17 de Octubre fue clausurado por el Departamento de Bromatología municipal tras denuncias vinculadas al estado de los alimentos comercializados.

La noticia generó sorpresa entre los vecinos, que encontraron el local cerrado sin comunicación oficial previa. Según informó el medio Visión Patagónica, la medida se tomó tras constatar irregularidades en mercadería, aunque la empresa no emitió un comunicado inmediato, en febrero del 2025.

Carrefour en el conurbano: Ituzaingó y una clausura que se repitió

Uno de los episodios más graves y documentados ocurrió en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El Carrefour ubicado sobre la avenida Ratti al 1800 fue clausurado en reiteradas oportunidades, la última de ellas en febrero de 2024.

Inspectores municipales constataron venta de alimentos vencidos, doble rotulado, falta de higiene, fallas en cámaras frigoríficas y productos en mal estado. El dato que generó mayor impacto fue que las viandas destinadas a los propios empleados también estaban vencidas, lo que derivó en la clausura del comedor interno.

La inspección se originó en la denuncia de una vecina y fue documentada por el medio Primer Plano Online, que presenció el procedimiento.

Carrefour en Córdoba: Clausura por habilitación y espacio público

En la ciudad de Córdoba, por allá por principios de septiembre del 2024, un supermercado Carrefour ubicado en la calle Duarte Quirós al 2400, barrio Alto Alberdi, fue clausurado por la Municipalidad durante un operativo de control.

carrefour clausura 2

Según informó la Secretaría de Gobierno, Fiscalización y Control, el cierre se debió a falta de condiciones de habilitación y ocupación indebida del espacio público. El procedimiento se dio en el marco de una serie de clausuras a comercios, bares y complejos deportivos.

Carrefour hoy: ¿Casos aislados o una señal de alarma estructural?

La sucesión de clausuras en distintas provincias y bajo distintos motivos deja una pregunta abierta, ¿se trata de hechos puntuales o de un problema más profundo en la gestión y el control interno de la famosa cadena?

Desde cuestiones fiscales hasta fallas sanitarias, pasando por conflictos laborales y habilitaciones, Carrefour aparece de manera reiterada en la agenda de los organismos de control y lejos de quedarse únicamente en polémica, el problema trasciende a la imagen de la marca, poniendo en riesgo inclusive la propia salud de sus clientes, que a “pulmón” quiere fidelizar.

La realidad es que hoy en día, para los clientes, cada clausura deja una huella. No solo por la incomodidad de encontrar un local cerrado, sino por la duda que se instala sobre la calidad, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de normas básicas.

Mientras tanto, la empresa sostiene su operación en el país y continúa negociando con autoridades y sindicatos. Sin embargo, la línea temporal muestra que el nombre Carrefour arrastra una historia de cierres que no pasa desapercibida.

