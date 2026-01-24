El exintendente y jefe político del distrito, Alberto Descalzo, llevará desde Ituzaingó la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario como presidenta del partido a nivel provincial con aval del gobernador Axel Kicillof. Durante una entrevista al medio 'PrimerPlanoOnline' reclamó al hijo de la expresidenta que deje lugar a una nueva era partidaria: “Hay que aprender a escuchar para conducir. Nunca es bueno pretender ser el dueño de la verdad”, le espetó.
¿Y DÓNDE QUEDARÍA MÁXIMO?
Alberto Descalzo, 1er. intendente de PBA que reclama: "Verónica Magario jefa del PJ"
Sin vuelta atrás, Alberto Descalzo, insiste con el alejamiento de Máximo Kirchner de la conducción del PJ. Quiere a Verónica Magario en su lugar.
Descalzó dijo abiertamente que el peronismo de ese distrito juega con el espacio creado por el gobernador, Axel Kicillof, y que pretende a la vicegobernadora como presidenta del Partido Justicialista bonaerense, cargo que hasta hoy ostenta Máximo Kirchner.
Así lo expresó.
Luego agregó
Realineados
A todo esto, en los distritos se profundizan los realineamientos; la pelea en el peronismo provincial ya no es disimulable. Hay disputas abiertas en varios frentes y no está claro si habrá competencia por la presidencia partidaria o si finalmente se logra la unidad.
La fecha de la interna es el 15 de marzo y el 8 de febrero es el plazo límite para presentar eventuales listas.
"Dueño de la verdad"
“Hay que aprender a escuchar para conducir. Nunca es bueno pretender ser el dueño de la verdad”, insistió Descalzo en sus críticas contra Máximo Kirchner, a quien considera como una etapa superada en la conducción partidaria.
“Todos los días cierra una empresa y hay despidos”
El exjefecomunal es poco optimista en torno al Gobierno de Javier Milei y cree que el peronismo no puede permanecer indiferente ante lo que sucede. De hecho, está claro que la baja en la actividad económica repercute directamente en los municipios, reflexiona el medio local.
"Pedir demasiado"
El bonarense del Oeste sumó
"Es cierto que la gente está todavía tranquila y sin reacción frente a lo que está pasando, pero no sabemos hasta cuándo durará eso. Y que todos los municipios cuentan con menos recursos por la baja en la actividad económica. Pero hay algo que es peor: no se espera que esto mejore”, concluyó.
Más contenido de Urgente24
Por qué La Libertad Avanza estira el armado de comisiones sensibles en el Congreso
Milei acelera la privatización del Belgrano Cargas y desata una pulseada millonaria
Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública
Para Idesa, con el Mercosur la Argentina está perdiendo y con la UE gana