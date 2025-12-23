Dicen que Leandro Camani sería el empresario que promueve Mayra Mendoza contra Juan Grabois

"(...) Camani no es un nombre nuevo. Es señalado desde hace años como uno de los actores centrales del sistema de fotomultas bonaerense, a través de empresas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., involucradas en causas judiciales que investigan presuntas irregularidades, desvíos de fondos y convenios espurios con municipios y fundaciones universitarias para evitar licitaciones públicas y controles administrativos, siendo allanados varios municipios por el Juez Federal de Tres de Febrero, (Juan Manuel) Culotta, quien avanza a paso firme en la investigación pero se vuelve cada vez más lenta por cuanto los jueces y fiscales tienen que investigar a la alta casa de estudios Scalabrini Ortiz y la Universidad de San Martín (UNSAM), junto a su fundación, en donde la mayoría posee cargos docentes o amistades profundas al encontrarse en el fuero federal de San Martín.

En el marco de esas investigaciones, la Justicia analiza si universidades nacionales y fundaciones actuaron como pantalla administrativa para triangular fondos provenientes de multas de tránsito, que luego terminaban en empresas privadas, aprovechando beneficios fiscales y vacíos normativos. El esquema, replicado en distintos municipios, es el mismo que ahora desembarca en Quilmes bajo la figura del “ordenamiento urbano”.

A ese historial se suma un episodio que alimentó aún más la polémica: en 2024, una camioneta registrada a nombre de Camani fue secuestrada durante un operativo policial mientras era conducida por un hombre que luego fue detenido como presunto líder de una banda narco en Rosario. Si bien Camani no fue imputado en esa causa, el hecho —documentado por investigaciones periodísticas— nunca fue aclarado públicamente y forma parte del contexto que rodea su figura y la causa fotomultas. (...)

El conflicto también dejó al descubierto un capítulo de la disputa política nacional.

Camani es señalado en distintos ámbitos como un empresario con nexos históricos con el massismo puro, una trama que explica en parte por qué el sistema de fotomultas logró expandirse durante años con su respaldo político. La decisión de Mayra Mendoza —referente de La Cámpora— de avanzar con un acuerdo ligado a ese entramado y espacio politico que expuso una contradicción interna: una intendenta del núcleo duro kirchnerista privatizando un sistema sensible y priorizando los negocios de millonarios por sobre los trabajadores.

En ese escenario irrumpió Juan Grabois, quien tomó el conflicto como bandera y se plantó como espada política contra el modelo de concesiones, no solo para frenar la privatización en Quilmes sino también como parte de su disputa estratégica con Sergio Massa.

La pelea por el estacionamiento y fotomultas terminó así convertida en un símbolo mayor: el choque entre un esquema de recaudación privatizado sostenido por acuerdos de poder y una narrativa que pone en el centro el trabajo, la economía popular y la disputa por el rumbo del peronismo."

