Mayra Mendoza tendrá que demostrar en el municipio de Quilmes que su licitación para concesionar el sistema de estacionamiento medido, instalación de fotomultas y control de cargas será transparente, y no a favor de un empresario predeterminado: Leandro Camani.
ESCÁNDALO PERONISTA
Dicen que Leandro Camani sería el empresario que promueve Mayra Mendoza contra Juan Grabois
Mayra Mendoza se enfrentó con Juan Grabois por el estacionamiento medido en Quilmes. Mundo Gremial dice que es por Leandro Camani. Video de Santiago Cúneo.
Pedro Navarro escribió en Quilmes a Diario que el Ejecutivo municipal difundió un comunicado afirmando que "habrá un proceso de licitación pública, transparente y abierta, al cual prodrán presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego".
Pero la web Mundo Gremial afirmó: "La represión frente al Concejo Deliberante de Quilmes no fue un episodio aislado ni un exceso policial. Funcionó como el punto de cierre de una decisión política ya tomada: avanzar con la privatización del estacionamiento medido y el control de infracciones en el distrito, en un esquema que vuelve a poner en el centro de la escena al empresario Leandro Camani, una de las figuras más controvertidas del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires."
En este contexto, el comunicador y político Santiago Cúneo difundió el siguiente video (¿De quién se tratará? Él habla de la Universidad de San Martín):
Sergio Massa
Volvamos a la web Mundo Gremial:
"(...) Camani no es un nombre nuevo. Es señalado desde hace años como uno de los actores centrales del sistema de fotomultas bonaerense, a través de empresas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., involucradas en causas judiciales que investigan presuntas irregularidades, desvíos de fondos y convenios espurios con municipios y fundaciones universitarias para evitar licitaciones públicas y controles administrativos, siendo allanados varios municipios por el Juez Federal de Tres de Febrero, (Juan Manuel) Culotta, quien avanza a paso firme en la investigación pero se vuelve cada vez más lenta por cuanto los jueces y fiscales tienen que investigar a la alta casa de estudios Scalabrini Ortiz y la Universidad de San Martín (UNSAM), junto a su fundación, en donde la mayoría posee cargos docentes o amistades profundas al encontrarse en el fuero federal de San Martín.
En el marco de esas investigaciones, la Justicia analiza si universidades nacionales y fundaciones actuaron como pantalla administrativa para triangular fondos provenientes de multas de tránsito, que luego terminaban en empresas privadas, aprovechando beneficios fiscales y vacíos normativos. El esquema, replicado en distintos municipios, es el mismo que ahora desembarca en Quilmes bajo la figura del “ordenamiento urbano”.
A ese historial se suma un episodio que alimentó aún más la polémica: en 2024, una camioneta registrada a nombre de Camani fue secuestrada durante un operativo policial mientras era conducida por un hombre que luego fue detenido como presunto líder de una banda narco en Rosario. Si bien Camani no fue imputado en esa causa, el hecho —documentado por investigaciones periodísticas— nunca fue aclarado públicamente y forma parte del contexto que rodea su figura y la causa fotomultas. (...)
El conflicto también dejó al descubierto un capítulo de la disputa política nacional.
Camani es señalado en distintos ámbitos como un empresario con nexos históricos con el massismo puro, una trama que explica en parte por qué el sistema de fotomultas logró expandirse durante años con su respaldo político. La decisión de Mayra Mendoza —referente de La Cámpora— de avanzar con un acuerdo ligado a ese entramado y espacio politico que expuso una contradicción interna: una intendenta del núcleo duro kirchnerista privatizando un sistema sensible y priorizando los negocios de millonarios por sobre los trabajadores.
En ese escenario irrumpió Juan Grabois, quien tomó el conflicto como bandera y se plantó como espada política contra el modelo de concesiones, no solo para frenar la privatización en Quilmes sino también como parte de su disputa estratégica con Sergio Massa.
La pelea por el estacionamiento y fotomultas terminó así convertida en un símbolo mayor: el choque entre un esquema de recaudación privatizado sostenido por acuerdos de poder y una narrativa que pone en el centro el trabajo, la economía popular y la disputa por el rumbo del peronismo."
--------------------------
