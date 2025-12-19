El fantasma que vio LLA para darle un duro golpe al PRO

Sin embargo, en el Gobierno justifican el desplante argumentando que era Mauricio Macri el que iba a traicionar primero a Javier Milei.

En la Casa Rosada, pudo saber Urgente24, tienen la convicción de que la designación de Triaca en la AGN tenía como objetivo motorizar auditorías críticas hacia la gestión del Gobierno, específicamente sobre la megacartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y concentra las áreas de Desarrollo Social, Educación y Trabajo, entre otras.

Por esa vía -creen en el entorno presidencial- Macri intentaría presionar a Milei para le de alguna cuota de poder en su gobierno. Cabe recordar el histórico reclamo del exPresidente para la designación en el gabinete de gente de su riñón. Sin ir más lejos, fue Macri el primero en impugnar el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, cuando él le había sugerido que fuera el presidente de YPF Horacio Marín quien sustituyera a Guillermo Francos, quien había renunciado.

Según relataron este medio fuentes cercanas a la negociación, para las 16:00 del miércoles, en el Gobierno ya tenían decidido desconocer al PRO como interlocutor y avanzar en un acuerdo con Unión por la Patria para votar a los nuevos auditores en la sesión que estaba en desarrollo.

La votación se consumó al final de la jornada, pasadas las 2 de la mañana del jueves y ante la ausencia de los bloques amarillo, de la UCR y de Provincias Unidas, que intentó sin éxito ubicar a Emilio Monzó como auditor.

Así, según la versión del oficialismo, la decisión de excluir al PRO de la AGN respondía a una maniobra defensiva por lo que creían que el partido de Macri iba a hacer desde ese sillón contra el Gobierno. Fue el fantasma que aceleró la ruptura.

Consumada la votación, el bloque de Ritondo denunció en un comunicado "una grave violación a la Constitución Nacional" al recordar que el artículo 63 de la carta magna prevé que las sesiones ordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo.

"Rechazamos de pleno y no convalidamos esta designación. La consideramos nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional, y adelantamos que vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales", agrega el texto.

Los diputados del PRO además señalaron que "nos resulta extraña esta conducta contra nuestro bloque" cuando "se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo".

De esa forma, volvió a pasarle factura a la Casa Rosada por el acompañamiento durante estos 2 años de mandato de Milei.

