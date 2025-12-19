¿Donald Trump quiere el petróleo de Venezuela o se trata de algo diferente?

Sin embargo... Smith en Oilprice.com/ no lo cree:

"El impresionante crecimiento de las reservas y la producción de petróleo de USA durante las últimas dos décadas, debido al auge del petróleo de esquisto, es tan significativo que, para 2019, el 2do. mayor consumidor mundial de combustibles fósiles emergió como exportador neto de energía . De hecho, para septiembre de 2025, la EIA estadounidense reportó importaciones de petróleo de poco menos de 250 millones de barriles, lo que fue más de 1/3 menos que los 397 millones de barriles importados ese mismo mes 20 años antes. Este punto es importante porque, a diferencia del período de 1958 a 2018, cuando Estados Unidos importó más petróleo del que produjo, el país ya no depende económicamente de las importaciones de petróleo extranjero."

Urgente24 siempre sostuvo que la necesidad de colocar excedentes de energía en Europa fue uno de los pilares de la ofensiva de Joe Biden contra Rusia, utilizando a Ucrania como señuelo.

Venezuela en el pasado

Durante la década de 1980, el crudo pesado venezolano se convirtió en una materia prima atractiva para las refinerías de la costa estadounidense del Golfo de México. Esto se debió a

precios inferiores a los de los índices de referencia WTI y Brent,

abundantes volúmenes de producción de entre 2 y 3 millones de barriles diarios y

proximidad de dichos yacimientos a USA.

La estabilidad democrática de Venezuela, con Caracas manteniendo estrechos vínculos con Washington DC como firme aliado contra el comunismo en Latinoamérica, aumentó el atractivo del crudo del país.

Entonces, muchas refinerías de la Costa del Golfo se construyeron o modernizaron con el equipo necesario para procesar el crudo pesado y agrio producido en Venezuela. Esto les impidió refinar petróleo más ligero y dulce de forma rentable, lo que hizo que esas instalaciones dependieran del crudo Merey, así como de otros tipos de petróleo pesado venezolano como Hamaca y Boscán.

Por estas razones, algunos analistas afirman que el petróleo pesado venezolano es esencial para la operación rentable de una amplia gama de refinerías de la Costa del Golfo y para reforzar la seguridad energética de USA.

Sin embargo, la caída en picado de los márgenes de refinación y el aumento vertiginoso de los costos operativos llevaron a la industria refinadora estadounidense a una contracción drástica entre mediados y finales de la década de 1990. Esto obligó al cierre de varias refinerías de la Costa del Golfo, con costos más elevados, en particular las que procesaban crudos pesados y ácidos, o a su reconversión a usos más rentables durante ese período.

Los datos de la EIA (Asociación Internacional de Energía) muestran que 27 refinerías de la Costa del Golfo, con una capacidad de destilación combinada de 832.426 barriles diarios, cerraron en forma permanente entre el 01/01/1990 y el 01/01/2025. Muchas otras se reconvirtieron para refinar crudos más ligeros y dulces o para procesar biocombustibles.

maduro.jpg Un fracaso la produccon petrolera de Nicolás Maduro.

US$ 58.000 millones

Desde principios de la década de 2000, las refinerías de la Costa del Golfo que aún dependen del crudo pesado y agrio buscaron suministros alternativos: Canadá, el mayor productor mundial de crudo pesado, seguido de Colombia y México.

La combinación de precios del petróleo considerablemente más bajos, irregularidades y sanciones estadounidenses más severas lastró considerablemente la producción petrolera venezolana.

Entre 1997 (2 años antes de la presidencia de Hugo Chávez) y 2015, la producción de petróleo se desplomó de 3,5 millones a 2,7 millones de barriles diarios.

Si bien la producción petrolera venezolana se ha recuperado, en particular después de que Chevron obtuviera una licencia restringida para extraer petróleo en Venezuela y así cobrar sus acreencias, los envíos a USA se encuentran en mínimos históricos.

En septiembre de 2025, USA importó 3 millones de barriles de crudo venezolano, cuando ese mismo mes de 20 años antes había importado 41 millones de barriles desde Venezuela.

De hecho, durante ese período, el número de refinerías estadounidenses operativas ha disminuido de 148 en 2005 a 132 a principios de 2025.

Pero si Estados Unidos se apoderara de los vastos recursos petroleros de Venezuela, necesitaría al menos 1 década y decenas de miles de millones de dólares para reconstruir la infraestructura industrial destruida. La producción petrolera actual de Venezuela, que según datos de la OPEP es de 934.000 barriles diarios, dista mucho de los casi 3 millones de barriles diarios que se obtenían hace 30 años.

Se necesita una inversión de US$ 58.000 millones para elevar la producción a apenas 1 o 2 millones de barriles diarios, lo cual es insuficiente para que Venezuela vuelva a ser un importante exportador de petróleo.

Para que esto ocurra, se requiere una inversión de hasta US$ 12.000 millones anuales durante al menos 1 década, y probablemente mucho más tiempo, para reconstruir

las cabezas de pozo,

los oleoductos,

las plantas de procesamiento y

las instalaciones de almacenamiento,

gravemente corroídas.

Esto es lo que provoca dudas en el discurso de Trump.

