Detectan la nueva variante de gripe H3N2 en Argentina: Vea el comunicado oficial

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informa la detección de tres casos de influenza A(H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica. Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.

Las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

Síntomas de la nueva gripe

En ese sentido, los expertos han indicado que, las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción.

Esto es especialmente importante si pertenecen a grupos de riesgo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisan que, los síntomas de la gripe H3N2, pueden incluir fiebre y síntomas respiratorios, como tos y secreción nasal, y posiblemente otros síntomas, como dolores corporales, náuseas, vómitos o diarrea.

------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras