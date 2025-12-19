Detectan la nueva variante de gripe H3N2 en Argentina: Vea el comunicado oficial

De acuerdo con el ANLIS-Malbrán se confirmaron tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en el país, a través de técnicas de secuenciación genómica.
Especialistas de todo el mundo han dicho que esta variante de la gripe H3N2 es altamente contagiosa, pero no necesariamente más peligrosa que otros subtipos de influenza.
De acuerdo con los expertos del ANLIS-Malbrán, si bien las características del nuevo virus pueden favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud, "la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas".
Gripe H3N2 subclado K en Argentina
He aquí parte del comunicado oficial del ANLIS-Malbrán sobre la detección del nuevo subclado de influenza A(H3N2) en el Argentina:
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informa la detección de tres casos de influenza A(H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina.
Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica. Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.
Las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.
Síntomas de la nueva gripe
En ese sentido, los expertos han indicado que, las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción.
Esto es especialmente importante si pertenecen a grupos de riesgo.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisan que, los síntomas de la gripe H3N2, pueden incluir fiebre y síntomas respiratorios, como tos y secreción nasal, y posiblemente otros síntomas, como dolores corporales, náuseas, vómitos o diarrea.
