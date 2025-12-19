El trono que llevó a Francisco de Narváez al Viejo Continente, allí donde está la sede de Carrefour

También recuerdan que tras la compra de Walmart Argentina (hoy Changomás) en 2020, De Narváez dejó claro que su regreso al sector no era testimonial.

Con esta marca, De Narváez opera 92 tiendas de sus diferentes formatos en 21 provincias y en la Capital Federal, pero su presencia más importante es en la provincia de Buenos Aires, donde posee 31 tiendas, incluyendo formatos híper y súper, pero también cuenta con un mercado considerable en otras provincias como Mendoza (5 locales), Tucumán (5), Córdoba (6), Río Negro (4) y Salta (4).

Sin embargo, la escala de Carrefour —con su red de cercanía (Express) y su dominio en el AMBA— es la pieza que le falta para controlar el mercado y pasar a convertirse en "el señor de las góndolas".

En este sentido, los pilares de la oferta que hizo De Narváez se basan en la fortaleza del GDN, del cual controla el 60% del capital mientras que el 40% restante está en manos de sus socios del fondo L Catterton (vinculado al gigante del lujo LVMH), con quienes ya comparte negocios en marcas como Rapsodia y Caro Cuore. Incluso, sumó el interés de Eduardo Elsztain, el dueño del grupo IRSA, considerado el mayor desarrollador inmobiliario de la Argentina y propietario de los principales centros comerciales del país.

El empresario no intenta desembarcar en el supermercadismo sino utilizar parte de los activos de Carrefour Argentina para incrementar su presencia en el negocio del real estate.

A diferencia de otros oferentes, la intención del empresario es mantener la marca Carrefour mediante un sistema de licencia o franquicia, similar al que la casa matriz francesa utiliza en Marruecos o Grecia.

Una carrera en la que no está solo...

Pero Coto sigue en carrera. El histórico líder del supermercadismo local armó una especie de "task force" para competir por Carrefour Argentina formada por el banco UBS como financial advisor; la consultora Deloitte; el estudio de abogados Bomchil, que asesora a los mayores grupos franceses en la Argentina, la consultora S+R Gestion y hasta una boutique francesa de M&A que opera bajo el nombre comercial de EuroLatina Finance.

Coto.jpg Coto alertó sobre estafa que ofrece descuentos falsos en su nombre.

Todos, liderados por Germán Coto, el hijo mayor de Alfredo, que hace unos días se unió al fondo estadounidense Klaff Realty para presentar una contraoferta con un plan que implicaría desarmar la marca Carrefour o dividir los activos.

Incluso, el gigante peruano Intercorp ha mostrado un interés agresivo en las últimas semanas como un tapado que podría arruinar los planes locales de Carrefour o de Coto.

Intervención oficial

De ser De Narváez quien se quede con Carrefour, pasaría a controlar cerca del 29% del mercado, con 800 sucursales y casi 40.000 empleados aunque con poca superposición geográfica ya que Changomás es fuerte en el interior y Carrefour en CABA/GBA). Sin embargo, tanto esta posible operación como un deal con Coto implicarían la apertura de una investigación del gobierno nacional para analizar si cualquiera de las dos transacciones marca una fuerte concentración de mercado.

El pasado 15 de diciembre fue la fecha límite para las ofertas vinculantes, teniendo en cuenta que el anterior plazo del 20 de noviembre solamente De Narváez llegó a formalizar una propuesta concreta ante el Deutsche Bank, la entidad elegida por el grupo francés para liderar su salida de la Argentina.

Ahora, se espera que antes de que termine el año, el directorio del holding europeo anuncie si acepta el cheque de De Narváez o la iniciativa agresiva de la dupla Coto-Klaff Realty lo que reconfiguraría el consumo masivo en Argentina para la próxima década.

De todos modos, en las últimas semanas ha comenzado a circular un versión que da cuenta que el directorio del grupo francés podría suspender o aplazar su salida del país hasta el 2026. O, en efecto, hasta que encuentre un inversor capaz de cumplir con sus expectativas tanto financieras como comerciales que, dicen algunos, ni De Narváez ni Coto y Klaff Realty estarían cumpliendo.

¿Expectativas que Francisco De Narváez fue a conversar a París?

