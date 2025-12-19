Privatizaciones: Hidroeléctricas, Hidrovía y los chacareros que se hicieron energéticos...

A finales de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que recibió ofertas por US$685 millones en el proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue. Con el desempate de una de las ofertas, el monto total se extendió a US$700 millones, informó el Gobierno más adelante.

Cómo quedaron distribuidas las concesiones de la hidroeléctricas

Según el detalle oficial, las preadjudicaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: el primer lugar fue para EDISON INVERSIONES S.A.U., ENERGÉTICA DEL NORTE S.A.U., el CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. y EDISON HOLDING S.A., por un monto de US$162.040.002,17.

- Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: resultó preadjudicataria BML INVERSORA S.A.U., junto a ENERGRAIN S.A., ORAZUL ENERGY GENERATING S.A., ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., LIMABAZ S.A.U., BML GENERADORA S.A., MSU ENERGY GREEN S.A. y BML ENERGÍA S.A., por US$235.671.294.

- Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: fue preadjudicada nuevamente al consorcio liderado por EDISON INVERSIONES S.A.U. y EDISON HOLDING S.A., por US$64.174.002,32.

- Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: quedó en manos de CENTRAL PUERTO S.A., con una oferta de US$245.000.000.

La resolución también desestimó ofertas consideradas "precio vil o no serio", presentadas por HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A., GENNEIA S.A. y ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C., para algunos renglones del concurso, y estableció el orden de mérito completo para cada una de las represas.

El proceso contó con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación, además del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

MSU Energy estuvo a un paso de incorporar a dos de las represas

Vale recordar que MSU Energy estuvo a un paso de incorporar a tres de las represas hidroeléctricas más importantes del país. Pero, ¿quién este grupo que pretendió convertirse en un jugador de primera línea?

La unidad de energías renovables del Grupo MSU presentó las ofertas por las concesiones de El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados-Planicie Banderita.

El grupo MSU cuenta en total con tres áreas estratégicas: MSU Agro, dedicada a la producción agrícola con 245 mil hectáreas en siete provincias; MSU Energy, una de las principales generadoras de energía eléctrica del país con 1,5 GW instalados en 7 plantas térmicas; y MSU Green Energy, orientada a energías renovables.

Con la potencial incorporación de estos dos complejos hidroeléctricos, MSU Green Energy hubiera superado la significativa marca de 2 GW de capacidad instalada de generación de energía renovable. Algo que no solo hubiera consolidado al Grupo MSU como una de las compañías más relevantes del sector, sino también hubiera ilustrado el éxito en la construcción de un portafolio realmente diversificado...

MSU impulsó inversiones en infraestructura energética en siete centrales térmicas, ocho parques solares y en el desarrollo de dos proyectos BESS (Battery Energy Storage Systems).

"Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo", dijo en un comunicado Manuel Santos Uribelarrea, CEO del Grupo MSU.

"Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar", dijo Uribelarrea, quien además aseguró que "la incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país".

Hidrovía

Por otra parte, la gestión de Javier Milei también busca que operadores privados se hagan cargo de la Vía Navegable Troncal, que concentra el mayor movimiento logístico portuario del país. El Gobierno lanzó el llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía para el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13:00.

El operador debe invertir US$425 millones en los primeros 6 años de la concesión, y se calcula un recupero del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima, ya que hay un esquema de bandas.

La Hidrovía argentina es una de las más importantes del mundo. Se trata de una autopista navegable que necesita urgente más calado para que los buques puedan llevar su carga completa y así se reduzcan costos logísticos que mejoren la competitividad del comercio exterior argentino.

Por allí circulan más del 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina y también es clave para gran parte del comercio de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia.

