Caución al 140% TNA y una señal de alerta para los bonos

En ese contexto, los bonos en moneda local quedarían expuestos.

El fenómeno podría impactar por dos vías. Por un lado, elevaría el costo de sostener posiciones apalancadas, lo que podría forzar a algunos inversores a desarmar tenencias para evitar pagar tasas que diluirían cualquier rendimiento esperado.

Por otro, podría debilitar la lógica del carry trade en el margen, ya que una caución efectiva muy por encima de las TNA implícitas de letras y bonos cortos haría que la ecuación riesgo-retorno deje de resultar atractiva.

Bonos en pesos

De cara a la jornada del 30 de diciembre, el foco estaría puesto en los instrumentos a tasa fija y CER, que podrían quedar nuevamente bajo presión. Las letras cortas, que venían siendo utilizadas como refugio táctico, podrían enfrentar ventas adicionales si la tensión de liquidez se sostuviera.

image

En los bonos ajustables por inflación, el riesgo pasaría por un reacomodamiento de paridades, especialmente en aquellos tramos con menor profundidad operativa.

image

La lógica sería defensiva. En el cierre del año, muchos participantes podrían optar por no quedar expuestos a instrumentos con baja liquidez, en un contexto donde el sistema mostraría señales de estrés.

Y la caución al 140% podría ser interpretada como una advertencia demasiado clara como para ser ignorada.

No implicaría pánico, pero sí una señal incómoda

El mercado no estaría necesariamente frente a un evento de ruptura, pero sí ante una señal incómoda. La suba de la caución podría responder a una combinación de cierre de balances, rescates de fondos, necesidades de caja y una marcada preferencia por liquidez.

Todo eso convergería en un punto sensible justo antes de la última rueda del año.

Si mañana la liquidez no apareciera o lo hiciera nuevamente a tasas prohibitivas, el ajuste en los precios de los bonos en pesos podría profundizarse, aun en ausencia de novedades macro relevantes. En estos contextos, la dinámica de mercado suele pesar más que los fundamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/2005730550020202969&partner=&hide_thread=false 120% y no hay ask



ya cierra igual eh https://t.co/y16zRnDVmh pic.twitter.com/2gElmoM02r — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) December 29, 2025

El mercado de pesos terminaría 2025 con tensiones visibles, donde el precio del dinero a un día se habría convertido en un termómetro del riesgo. La caución al 140% no sería solo un dato del cierre de hoy, sino una advertencia sobre lo que podría suceder mañana, cuando se opere la última rueda del año y muchos jugadores definan cómo quieren arrancar 2026.

