Jubilaciones de mayo subirán casi 3,4% por inflación, pero no alcanza

Actualmente, unas 2,96 millones de personas dentro del régimen contributivo cobran el haber mínimo, en su mayoría beneficiarios que accedieron mediante moratorias. Para este grupo, el refuerzo mensual resulta clave, aunque su valor fijo erosiona su capacidad de compensar la inflación.

Bono congelado y deterioro real de las jubilaciones

El bono de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024, pese a la aceleración de precios. De haberse ajustado con la misma fórmula que los haberes, hoy superaría los $200.000. En ese escenario, el ingreso mínimo garantizado rondaría los $597.885 en mayo, un 29% superior al monto efectivo actual.

En términos interanuales, los haberes sin bono mostrarán en mayo un aumento nominal del 32,6%, mientras que el ingreso total de quienes perciben la mínima (incluyendo el refuerzo) habrá subido solo 26,4%. Esta diferencia refleja el impacto del congelamiento del adicional.

Las estimaciones privadas indican que, en comparación con la inflación acumulada, los haberes sin bono quedarían entre uno y dos puntos porcentuales por debajo. Para los ingresos más bajos, la caída real del poder de compra se ubicaría entre el 5% y el 6% en el último año.

Impacto en otras prestaciones

El ajuste también alcanza a otras prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.285, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $314.539. En ambos casos, el bono de $70.000 seguirá funcionando como complemento para los sectores más vulnerables.

Asimismo, se actualizarán los aportes previsionales de trabajadores autónomos y las bases mínima y máxima para contribuciones, que se ubicarán en torno a $132.421 y $4.303.619 respectivamente.

El escenario previsional continúa condicionado por la dinámica inflacionaria y por decisiones discrecionales, como el mantenimiento del bono congelado. Sin cambios en estos factores, la mejora nominal de los haberes difícilmente se traduzca en una recuperación real del ingreso para los jubilados.

Más notas de Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible