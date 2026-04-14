El sistema previsional administrado por la Anses enfrentará en mayo un nuevo ajuste de haberes marcado por la inercia de la inflación. Según los datos difundidos tras el último informe del Indec, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 3,38%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
AJUSTES PARA MAYO
Jubilaciones de mayo subirán casi 3,4% por inflación, pero no alcanza
El aumento de las jubilaciones de mayo no alcanza. El bono congelado y la inflación empujan otra caída del poder adquisitivo de los jubilados.
Con esta actualización, el haber mínimo pasará de $380.319 a $393.174 en términos brutos, mientras que el haber máximo escalará de $2.559.189 a $2.645.690. En el caso de los ingresos más bajos, la suma del bono de $70.000 —congelado desde marzo de 2024— elevará el total a $463.174.
Sin embargo, al descontar el aporte obligatorio al PAMI, los ingresos efectivos serán menores: $451.379 para quienes perciben la mínima (incluyendo el refuerzo) y $2.498.743 para los haberes máximos. Estos valores implican incrementos de $12.469 y $81.696 respectivamente en comparación con abril.
Desfase entre inflación y movilidad
El mecanismo de movilidad previsional continúa mostrando limitaciones frente a una inflación persistente. El ajuste de mayo responde a la suba de precios de marzo (3,38%), pero llega con rezago. En marzo, por ejemplo, los haberes habían aumentado 2,9%, por debajo del incremento de precios del mismo período.
Este desfasaje, sumado a una inflación que acumula diez meses sin desaceleración, profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. La situación es más crítica para quienes perciben el haber mínimo, ya que el congelamiento del bono reduce el impacto real del aumento: en términos efectivos, la recomposición será de apenas 2,85%.
Actualmente, unas 2,96 millones de personas dentro del régimen contributivo cobran el haber mínimo, en su mayoría beneficiarios que accedieron mediante moratorias. Para este grupo, el refuerzo mensual resulta clave, aunque su valor fijo erosiona su capacidad de compensar la inflación.
Bono congelado y deterioro real de las jubilaciones
El bono de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024, pese a la aceleración de precios. De haberse ajustado con la misma fórmula que los haberes, hoy superaría los $200.000. En ese escenario, el ingreso mínimo garantizado rondaría los $597.885 en mayo, un 29% superior al monto efectivo actual.
En términos interanuales, los haberes sin bono mostrarán en mayo un aumento nominal del 32,6%, mientras que el ingreso total de quienes perciben la mínima (incluyendo el refuerzo) habrá subido solo 26,4%. Esta diferencia refleja el impacto del congelamiento del adicional.
Las estimaciones privadas indican que, en comparación con la inflación acumulada, los haberes sin bono quedarían entre uno y dos puntos porcentuales por debajo. Para los ingresos más bajos, la caída real del poder de compra se ubicaría entre el 5% y el 6% en el último año.
Impacto en otras prestaciones
El ajuste también alcanza a otras prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.285, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $314.539. En ambos casos, el bono de $70.000 seguirá funcionando como complemento para los sectores más vulnerables.
Asimismo, se actualizarán los aportes previsionales de trabajadores autónomos y las bases mínima y máxima para contribuciones, que se ubicarán en torno a $132.421 y $4.303.619 respectivamente.
El escenario previsional continúa condicionado por la dinámica inflacionaria y por decisiones discrecionales, como el mantenimiento del bono congelado. Sin cambios en estos factores, la mejora nominal de los haberes difícilmente se traduzca en una recuperación real del ingreso para los jubilados.
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