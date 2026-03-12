Importante aeropuerto del país lanzó paquete turístico para ir a ver la F1 en Brasil

image El AIR reafirma su rol estratégico en la conectividad internacional y proyecta a la ciudad como motor de desarrollo turístico y productivo de la región. Foto: Gobierno de Santa Fe

En ese sentido, desde el AIR destacaron que este vuelo chárter instala un modelo que permite pensar futuras iniciativas aéreas y turísticas de similar alcance, consolidando a Santa Fe como actor relevante en la agenda internacional. Así lo expresó el presidente de la terminal, Juan Pío Drovetta.

"Cada nueva ruta internacional es una oportunidad para que Rosario y Santa Fe se proyecten, generando empleo, turismo y orgullo local. Este vuelo chárter a la Fórmula 1 es un paso más en el objetivo de ampliar la conectividad y ofrecer destinos únicos saliendo desde nuestra provincia". "Cada nueva ruta internacional es una oportunidad para que Rosario y Santa Fe se proyecten, generando empleo, turismo y orgullo local. Este vuelo chárter a la Fórmula 1 es un paso más en el objetivo de ampliar la conectividad y ofrecer destinos únicos saliendo desde nuestra provincia".

Vale tener en cuenta que el paquete estará disponible para su comercialización a través de agencias de viajes, con cupos limitados.

A partir de esta iniciativa, la terminal aérea rosarina continúa diversificando sus servicios y generando nuevas propuestas para que los viajeros de la región puedan acceder a experiencias internacionales reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Fe con el desarrollo económico y turístico.

Cambio de autoridades

La semana comenzó movida en el Aeropuerto. Este lunes, el Gobierno de Santa Fe designó al nuevo presidente de la terminal aérea.

image Juan Pío Drovetta, el nuevo presidente del aeropuerto rosarino.

Se trata del nombramiento de Juan Pío Drovetta en lugar de Esteban Adrián Bretto al frente del directorio, según lo publicado por el propio ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.

"Enfocados en fortalecer la conectividad del Aeropuerto Internacional de Rosario, y con la mirada puesta en acelerar gestiones, hemos decidido que Juan Pío Drovetta pase a desempeñarse como presidente del Directorio", señaló el funcionario en sus redes sociales.

Sobre esa línea agregó: "Entendemos que es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y que permita desarrollar el mayor potencial en cada área".

"Tenemos por delante muchos desafíos y muchas oportunidades de futuro que, como venimos haciendo, no las vamos a desaprovechar", cerró.

VER POSTEO EN X

Drovetta viene de desempeñarse como gerente de Coordinación técnica, administrativa y financiera del Aeropuerto de Rosario desde marzo de 2025 y ahora acompañaría el directorio junto a Pedro Giantenaso y José Luis Conde.

Más contenidos en Urgente24

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España