ROSARIO. Con renovación en marcha y la designación de un nuevo presidente, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), anunció el lanzamiento de un vuelo chárter directo a San Pablo para poder estar presente al Gran Premio de Fórmula 1 sin tener que ir a Ezeiza.
VUELA ALTO
Importante aeropuerto del país lanzó paquete turístico para ir a ver la F1 en Brasil
El Aeropuerto Internacional de Rosario anunció el lanzamiento de un vuelo chárter directo a San Pablo para vivir la Fórmula 1. Todas las novedades.
La medida forma parte de la estrategia de la administración de Maximiliano Pullaro con el propósito de fortalecer la infraestructura aeroportuaria y ampliar las oportunidades de vinculación internacional para la ciudad y la región.
El aeropuerto local va por todo
La propuesta llega de la mano con la mayorista OLA y la aerolínea Flybondi. La misma permitirá que los fanáticos del automovilismo accedan desde el AIR al único evento del campeonato mundial que se disputa en Sudamérica.
El vuelo partirá el jueves 5 de noviembre y regresará el lunes 8, garantizando la experiencia completa del fin de semana en el histórico circuito de Interlagos.
Por su parte, el paquete turístico incluye pasaje aéreo chárter Rosario-San Pablo-Rosario, cuatro noches de alojamiento con desayuno, entradas oficiales para clasificación y carrera, traslados, coordinación permanente, kit de viaje y asistencia médica internacional.
En ese sentido, desde el AIR destacaron que este vuelo chárter instala un modelo que permite pensar futuras iniciativas aéreas y turísticas de similar alcance, consolidando a Santa Fe como actor relevante en la agenda internacional. Así lo expresó el presidente de la terminal, Juan Pío Drovetta.
Vale tener en cuenta que el paquete estará disponible para su comercialización a través de agencias de viajes, con cupos limitados.
A partir de esta iniciativa, la terminal aérea rosarina continúa diversificando sus servicios y generando nuevas propuestas para que los viajeros de la región puedan acceder a experiencias internacionales reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Fe con el desarrollo económico y turístico.
Cambio de autoridades
La semana comenzó movida en el Aeropuerto. Este lunes, el Gobierno de Santa Fe designó al nuevo presidente de la terminal aérea.
Se trata del nombramiento de Juan Pío Drovetta en lugar de Esteban Adrián Bretto al frente del directorio, según lo publicado por el propio ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.
"Enfocados en fortalecer la conectividad del Aeropuerto Internacional de Rosario, y con la mirada puesta en acelerar gestiones, hemos decidido que Juan Pío Drovetta pase a desempeñarse como presidente del Directorio", señaló el funcionario en sus redes sociales.
Sobre esa línea agregó: "Entendemos que es un momento importante, después de dos años de gestión, de seguir revisando equipos, evaluar resultados y cambiar donde sea necesario para apuntalar una gestión eficiente y que permita desarrollar el mayor potencial en cada área".
"Tenemos por delante muchos desafíos y muchas oportunidades de futuro que, como venimos haciendo, no las vamos a desaprovechar", cerró.
Drovetta viene de desempeñarse como gerente de Coordinación técnica, administrativa y financiera del Aeropuerto de Rosario desde marzo de 2025 y ahora acompañaría el directorio junto a Pedro Giantenaso y José Luis Conde.
