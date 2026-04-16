Encuentro estratégico: Axel Kicillof se reúne con Yolanda Díaz y fortalece su perfil internacional

Las imágenes difundidas por el equipo de Díaz muestran a Kicillof sonriente y con su tradicional mate en la mano, una postal que buscó transmitir cercanía política entre ambos espacios. Tras el encuentro, ambos dirigentes posaron frente a las banderas de Argentina y España y dejaron abierta la posibilidad de volver a reunirse cuando la vicepresidenta española visite Buenos Aires.

Desde el entorno del Ministerio de Trabajo español señalaron que durante la conversación coincidieron en la necesidad de recuperar una agenda centrada en la justicia social, el fortalecimiento de los derechos laborales y el papel activo del Estado frente al aumento de la desigualdad. Un mensaje que, de forma implícita, contrasta con el rumbo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei en la Argentina.

El encuentro también funcionó como una señal política dentro del mapa internacional. Yolanda Díaz es una de las principales aliadas parlamentarias del presidente Pedro Sánchez y una figura clave del progresismo europeo, por lo que la foto con el gobernador bonaerense aparece como un gesto de respaldo dentro de ese espacio político.

Axel Kicillof con Yolanda Díaz, en su gira por España. Axel Kicillof y Yolanda Díaz conversan durante su encuentro en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en Madrid, primer paso de la agenda del gobernador en España. PRENSA GOBERNACION/NA

Empresarios, libro y contactos políticos en Madrid

Tras la reunión con Yolanda Díaz, la agenda de Axel Kicillof en Madrid continúa con uno de los momentos más delicados de la gira: un encuentro con empresarios españoles interesados en el escenario económico argentino. La reunión se realizará en el Hotel Meliá Princesa y buscará abrir un canal de diálogo con inversores en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre sobre el rumbo económico del país.

El contacto con el mundo empresarial aparece como uno de los puntos más sensibles de la visita. En parte porque en el establishment español todavía persiste el recuerdo de la nacionalización de YPF en 2012, cuando Kicillof era ministro de Economía y la medida afectó directamente a la petrolera Repsol, una de las compañías más influyentes de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infocielo/status/2044807219703578918?s=20&partner=&hide_thread=false Kicillof se reunió con la vicepresidenta Yolanda Díaz en su gira por Madrid. pic.twitter.com/3WXOguAIKs — Infocielo (@infocielo) April 16, 2026

La agenda del gobernador bonaerense incluye además un evento de carácter académico y político en el Ateneo de Madrid, donde presentará su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico. Allí participará de un conversatorio junto al politólogo y profesor universitario Pablo Simón, en un espacio que reunirá a académicos, analistas y referentes políticos.

La jornada en la capital española cerrará con una cena organizada por autoridades de IE University en su torre sobre el Paseo de la Castellana, uno de los centros académicos privados más influyentes del país. Al encuentro fueron invitados dirigentes políticos, académicos y referentes del ámbito empresarial, en una instancia que vuelve a mostrar el intento del gobernador por proyectar su figura más allá del escenario político argentino.

Barcelona y la cumbre del progresismo global

Tras su paso por Madrid, la gira de Kicillof continuará en Barcelona, donde el gobernador bonaerense mantendrá un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, antes de participar en la Movilización Progresista Mundial, un foro político que reunirá a dirigentes de distintos países.

El encuentro fue impulsado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y busca debatir el futuro del progresismo en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, crisis económicas y cambios en el orden global.

Durante la cumbre, Kicillof participará en un panel dedicado al multilateralismo y a las relaciones entre Europa y América Latina en un escenario internacional cada vez más fragmentado. En ese espacio coincidirá con representantes políticos de distintos países, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el mandatario colombiano Gustavo Petro; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Más allá del contenido del encuentro, el foro también representa una oportunidad política. La presencia de Kicillof junto a algunos de los principales referentes del progresismo internacional puede ofrecerle una vidriera para reforzar su proyección exterior en un momento en el que el mapa político argentino comienza a reordenarse.

Una imagen y repertorio pensando en las generales

Más allá de la agenda internacional, la gira del gobernador por España también se interpreta dentro del tablero político argentino como algo más que un simple viaje institucional. La foto con dirigentes europeos, los encuentros con empresarios y su presencia en foros internacionales aparecen como movimientos que buscan consolidar su perfil más allá de la política provincial.

El contexto ayuda a entender ese posicionamiento. En las últimas semanas comenzaron a publicarse encuestas que reflejan un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei, quien mes a mes reduce su nivel de aprobación respecto del inicio de su mandato. Las polémicas recientes, desde las vinculadas a Manuel Adorni hasta episodios anteriores como el caso Libra, no contribuyen a mejorar el clima en un escenario político y económico complejo.

Javier Milei 12P Distintas encuestas muestran un deterioro en la imagen pública de Javier Milei mientras crecen algunas figuras opositoras como Axel Kicillof.

Uno de los trabajos más comentados fue el del consultor Jorge Giacobbe. Según ese relevamiento, Milei conserva una aprobación del 36,1%, lo que implica una caída de 5,6 puntos respecto de la medición anterior y de 11 puntos si se compara con noviembre. Al mismo tiempo, su rechazo alcanza el 55,6%, el nivel más alto desde que asumió la presidencia. En paralelo, Axel Kicillof muestra una mejora sostenida en su imagen: el gobernador bonaerense alcanza un 34,8% de imagen positiva, con un crecimiento de 5,2 puntos en la última medición y casi 10 puntos de recuperación desde enero, mientras su rechazo cae al 50,8%.

El ranking político que surge de ese tipo de encuestas también muestra otros movimientos. Cristina Fernández de Kirchner registra una leve mejora en su imagen positiva, que llega al 26,8%, mientras dirigentes del oficialismo como Patricia Bullrich o el jefe de Gabinete Manuel Adorni aparecen afectados por el desgaste del gobierno.

En ese escenario, el tour europeo del gobernador bonaerense se interpreta como parte de un movimiento político más amplio. Con las elecciones de 2027 todavía lejanas pero cada vez más presentes en el horizonte, Kicillof busca ampliar su proyección internacional y posicionarse dentro de un mapa político que comienza a reordenarse.

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