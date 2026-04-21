Santa Fe posiciona a su industria frigorífica en la vidriera exportadora

Dentro de ese escenario, el Gobierno de Santa Fe apuesta a fortalecer la inserción externa. Según se analizó durante la reunión, en 2026 la Argentina contará con nuevas cuotas de exportación, entre ellas 80.000 toneladas adicionales hacia Estados Unidos y hasta 8.500 toneladas más para el Mercosur con destino a la Unión Europea.

Para capitalizar estas oportunidades, Puccini fue enfático: "La innovación, la trazabilidad y la sustentabilidad son un pasaporte innegociable para acceder a mercados premium". En sintonía, el funcionario reclamó previsibilidad para el sector y reglas estables que permitan planificar inversiones a largo plazo.

"La industria y los productores no pueden vivir con la incertidumbre de si se abren o se cierran mercados. Necesitamos reglas claras para crecer". "La industria y los productores no pueden vivir con la incertidumbre de si se abren o se cierran mercados. Necesitamos reglas claras para crecer".

De manera continuada, indicó que la simplificación de procesos no debe afectar los estándares sanitarios y argumentó: "Un error en esta materia implica retroceder varios pasos".

image Santa Fe apuesta a la "calidad innegociable" frente a la crisis de demanda.

Oportunidades

Desde Nación, Lavigne coincidió en el diagnóstico y remarcó que la Argentina atraviesa un proceso favorable de apertura comercial. En ese sentido, señaló que la demanda global de proteínas abre una oportunidad significativa para el país, aunque advirtió que será necesario aumentar la inserción y el volumen productivo para sostener el crecimiento de las exportaciones.

La Mesa de la Industria Frigorífica funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre empresas, organismos de control -como Assal y Senasa- y entidades técnicas. El objetivo es alinear criterios, reducir costos y garantizar estándares sanitarios y de calidad acordes a las exigencias internacionales.

Entre las medidas destacadas, se mencionó el convenio entre Assal y Senasa que permitió eliminar la duplicación de trámites y unificar controles en el transporte, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa del sector.

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