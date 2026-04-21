SANTA FE. En un contexto marcado por la retracción del consumo interno, el gobierno provincial dio un paso decisivo para transformar el desafío en oportunidad. Este lunes (20/04), avanzó en la consolidación de una estrategia para potenciar su industria frigorífica con perfil exportador.
DESAFIO
Santa Fe posiciona a su industria frigorífica en la vidriera exportadora
En medio de la caída del consumo, el Gobierno de Santa Fe avanzó en la consolidación de una estratégica para potenciar su industria frigorífica.
Santa Fe impulsa su industria frigorífica con foco exportador
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó el primer encuentro de la Mesa de la Industria Frigorífica, que reunió a más de diez plantas, cámaras sectoriales, organismos técnicos y representantes de las bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, junto a los funcionarios nacionales Pablo Lavigne, secretario coordinador de Producción, y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La convocatoria se dio en un escenario de nuevas oportunidades para la carne argentina en mercados exigentes como la UE y USA. En ese marco, uno de los ejes de la mesa de diálogo fue la articulación público-privada para mejorar la inserción internacional del sector. A su vez, se firmó una carta de intención para que los laboratorios de ambas bolsas certifiquen la calidad de la producción santafesina, un paso clave para fortalecer estándares y competitividad.
Doble desafío
Al respecto, Puccini destacó que la Provincia cuenta con una base productiva sólida: en 2025 se faenaron más de 2,3 millones de cabezas bovinas, lo que posiciona a Santa Fe entre los principales actores del país. "Queremos visibilizar a nuestros frigoríficos y potenciar el comercio exterior, aprovechando las aperturas comerciales sin descuidar la trazabilidad y la calidad", sostuvo.
El ministro también planteó el doble desafío que atraviesa la cadena cárnica. "En 2025 hubo una baja en el consumo interno, con un aumento cercano al 70% en el precio de la carne frente a salarios que crecieron mucho menos. Eso impacta directamente en la demanda", explicó. En paralelo, advirtió que el escenario internacional presenta oportunidades, aunque con tensiones vinculadas al tipo de cambio y al incremento del valor del novillo en el mercado local.
Dentro de ese escenario, el Gobierno de Santa Fe apuesta a fortalecer la inserción externa. Según se analizó durante la reunión, en 2026 la Argentina contará con nuevas cuotas de exportación, entre ellas 80.000 toneladas adicionales hacia Estados Unidos y hasta 8.500 toneladas más para el Mercosur con destino a la Unión Europea.
Para capitalizar estas oportunidades, Puccini fue enfático: "La innovación, la trazabilidad y la sustentabilidad son un pasaporte innegociable para acceder a mercados premium". En sintonía, el funcionario reclamó previsibilidad para el sector y reglas estables que permitan planificar inversiones a largo plazo.
De manera continuada, indicó que la simplificación de procesos no debe afectar los estándares sanitarios y argumentó: "Un error en esta materia implica retroceder varios pasos".
Oportunidades
Desde Nación, Lavigne coincidió en el diagnóstico y remarcó que la Argentina atraviesa un proceso favorable de apertura comercial. En ese sentido, señaló que la demanda global de proteínas abre una oportunidad significativa para el país, aunque advirtió que será necesario aumentar la inserción y el volumen productivo para sostener el crecimiento de las exportaciones.
La Mesa de la Industria Frigorífica funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre empresas, organismos de control -como Assal y Senasa- y entidades técnicas. El objetivo es alinear criterios, reducir costos y garantizar estándares sanitarios y de calidad acordes a las exigencias internacionales.
Entre las medidas destacadas, se mencionó el convenio entre Assal y Senasa que permitió eliminar la duplicación de trámites y unificar controles en el transporte, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa del sector.
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