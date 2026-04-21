Estados Unidos prohibirá el ingreso de "antisemitas" al Mundial 2026 y vigilará las redes

Tras estas declaraciones en Bruselas, la agencia de noticias Euractiv, medio centrado en la Unión Europea (UE), aseguró que Estados Unidos impondría una prohibición específica de entrada al Mundial 2026 a ciertos políticos europeos. Sin embargo, Kaploun desestimó el informe, al afirmar que “cada persona es juzgada individualmente” y señalar que “hay personas que promueven el antisemitismo, ya sea de derecha o de izquierda”.

PALESTINA (GAZA) E ISRAEL, PAÍSES QUE APOYAN El antisemitismo ha registrado un aumento exponencial a nivel global, más del doble que hace una década, según la Liga Antidifamación (ADL) Global 100. Otra encuesta realizada por el Instituto para Política Social y Entendimiento (ISPU), señaló un crecimiento de la islamofobia en EE.UU. motivado por la política. FOTO: K.U.

El Senado de Estados Unidos extendió el controversial programa de vigilancia que permite a varias agencias de espionaje recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones internacionales sin una orden judicial.

IMAGEN DE ESPIONAJE Estados Unidos, bajo la sección 702 del FISA, espía a extranjeros.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una prórroga hasta el 30 de abril de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act), que es un cuestionado programa de vigilancia que permite al gobierno estadounidense recopilar información sobre extranjeros cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).

En una sesión pasada la medianoche del jueves, después de que legisladores republicanos se rebelaran y se negaran a respaldar el pedido del presidente Trump de una prorróga más larga, se extendió en Estados Unidos hasta fines de abril el polémico programa de vigilancia, el cual expiraba este lunes, utilizado por las agencias CIA, el FBI y el NSA para monitorear y recopilar información de extranjeros sin autorización judicial.

La polémica Sección 702 de la FISA, que se prorrogó hasta el 30 de abril, autoriza a las agencias gubernamentales, como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, a reectar comunicaciones y correspondencia de personas no estadounidenses que se encuentran fuera del país, permitiendo examinar minuciosamente sus llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, sin orden judicial.

Congreso de Estados Unidos El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y otros republicanos celebran las políticas fiscales del Partido Republicano en un evento frente al Capitolio en Washington, el miércoles 15 de abril de 2026. FOTO: J. Scott Applewhite / AP

De acuerdo con los detractores, entre los que hay varios políticos republicanos, en Estados Unidos se usó esta legislación durante el Gobierno de Biden y el primer mandato de Trump para que el FBI buscará información relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, ligado al trumpismo, y las protestas por la justicia racial de 2020.

El presidente Trump, que alguna vez denunció públicamente haber sido supuestamente objeto de espionaje durante el gobierno demócrata, está a favor de esta legislación, ya que argumenta que salva vidas porque puede prever el movimiento de extranjeros hostiles que representen una amenaza para la seguridad nacional. Mientras tanto, los detractores de dicha Sección 702 manifiestan que podría ser usada como una forma de espionaje y seguimiento de extranjeros que critiquen el statu quo norteamericano o se coloquen en la vereda de enfrente de la Casa Blanca.

"En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se utilizó una disposición diferente de la FISA para espiar su campaña de 2016, pero que apoyaba la renovación de la Sección 702 a pesar de sus recelos ante la posibilidad de que sus adversarios políticos pudieran usar partes de la ley en su contra en el futuro. Instó a los legisladores a extender el programa de vigilancia extranjera por 18 meses más", comenta la agencia de noticias The Asociated Press.

La polémica Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos

Qué autoriza directamente: Permite la recolección de comunicaciones privadas de extranjeros fuera de EE. UU. cuando esas comunicaciones pasan por infraestructura de empresas estadounidenses (Google, Meta, Microsoft, etc.).

Qué tipo de datos incluye: Correos electrónicos Mensajes privados Llamadas o registros de comunicación Mensajes en apps o servicios digitales Contenido en plataformas si es parte de una comunicación privada

Redes sociales: Sí pueden entrar si se trata de mensajes privados o comunicaciones , no tanto publicaciones públicas.

“Posteos” públicos: En general, lo que es público en redes sociales no requiere la Sección 702 , porque ya es información abierta. Eso se analiza con otras herramientas de inteligencia (recolección abierta u OSINT).

Punto clave del debate: El problema polémico no es tanto el “espionaje de posteos”, sino la posibilidad de que: comunicaciones privadas en plataformas digitales sean recolectadas sin orden judicial individual, y que ciudadanos estadounidenses puedan quedar involucrados “incidentalmente” si interactúan con esos sistemas.



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