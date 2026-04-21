Francisco (Jorge Mario Bergoglio) falleció en Ciudad del Vaticano el 21/04/2025 fue el pontífice N°266 de la Iglesia Católica Apostólica Romana -o sea Obispo de Roma-, y 8vo. soberano de la Ciudad del Vaticano (desde el 13/03/2013).
VATICANO
"¡Todos, todos, todos!": Documental en homenaje a Francisco, 1 año de su adiós
Ya está disponible “¡Todos, todos, todos!”, el documental en homenaje a Francisco (Jorge Mario Bergoglio), cuyo fallecimiento ocurrió hace 1 año.
Su última aparición ante los fieles fue apenas 15 horas antes de su fallecimiento, dando un breve discurso por el Domingo de Resurrección.
En aquel último discurso clamó por la paz mundial diciendo: «No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás».
La causa de su fallecimiento fue un derrame cerebral y complicaciones posteriores, esto tras haber luchado con diversos problemas de salud las semanas anteriores a su deceso.
Aquí el documental que el Vaticano ofrece en la ocasión:
El texto de presentación:
«Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos». Cinco palabras que capturan el alma de un Papa y la historia de un pontificado. Junto con «cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres», pronunciada al inicio de su ministerio.
Un año después del fallecimiento del Papa Francisco, Vatican News, Vatican Radio y L'Osservatore Romano recuerdan sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado «Todos, Todos, Todos», basado en otra de las expresiones más emblemáticas del Pontífice de cercanía a las periferias, de sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por la guerra mundial fragmentada.
«¡Todos, todos, todos!», que estará disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés, es el eje central de una narrativa visual que transmite la esencia pastoral del pontificado de Bergoglio.
Mediante imágenes de archivo y secuencias simbólicas, el vídeo muestra una Iglesia en constante movimiento, capaz de dialogar y estar presente en medio de las heridas de la historia. Desde la centralidad de la misericordia hasta la construcción de relaciones directas, los años de Francisco como Papa se presentan como una experiencia eclesial que tradujo el Evangelio en gestos concretos y universalmente comprensibles."
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