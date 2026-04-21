"¡Todos, todos, todos!": Documental en homenaje a Francisco, 1 año de su adiós

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El texto de presentación:

«Hemos recibido misericordia; seamos misericordiosos». Cinco palabras que capturan el alma de un Papa y la historia de un pontificado. Junto con «cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres», pronunciada al inicio de su ministerio.

Un año después del fallecimiento del Papa Francisco, Vatican News, Vatican Radio y L'Osservatore Romano recuerdan sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado «Todos, Todos, Todos», basado en otra de las expresiones más emblemáticas del Pontífice de cercanía a las periferias, de sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por la guerra mundial fragmentada.

«¡Todos, todos, todos!», que estará disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés, es el eje central de una narrativa visual que transmite la esencia pastoral del pontificado de Bergoglio.

Mediante imágenes de archivo y secuencias simbólicas, el vídeo muestra una Iglesia en constante movimiento, capaz de dialogar y estar presente en medio de las heridas de la historia. Desde la centralidad de la misericordia hasta la construcción de relaciones directas, los años de Francisco como Papa se presentan como una experiencia eclesial que tradujo el Evangelio en gestos concretos y universalmente comprensibles."

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