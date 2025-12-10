Más baratos: Evalúan quitar impuestos internos a los autos y motos

Va a haber un "régimen de Incentivo para Medianas Inversiones; exención de IVA a la energía eléctrica usada en industrial; eliminaciones impositivas importantes, entre los que se destacan impuestos internos a los electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera; y se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles", dijo sin dar más detalles.

Impuestos internos en los autos autos y motos

En el caso específico de autos y motos, la eliminación de impuestos internos representa una baja directa en los valores de venta, lo que podría traducirse en mayor accesibilidad, más movimiento en concesionarias y un incentivo adicional para empresas de alquiler de vehículos.

La industria automotriz sigue de cerca y con mucha expectativa estos cambios...

Además, la medida también impactaría en el mercado de usados y en los servicios vinculados.

Si bien resta la confirmación oficial de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, la industria automotriz sigue de cerca y con mucha expectativa estos cambios.

"Impuesto al lujo"

Según algunas versiones que circulan la iniciativa sería presentada en el Congreso en los próximos días y busca desarmar por completo el esquema del llamado "impuesto al lujo", que desde hace años afecta de manera directa los precios de varios modelos.

En efecto, según el tributarista Sebastián Domínguez, con ello, la reducción en el precio final podría ser de hasta $16.311.923, lo que representa una baja aproximada del 13,71% en el precio total. Aunque también que la devaluación y estrategias de las marcas podrían limitar la baja.

Actualmente, este gravamen alcanza únicamente a los autos particulares (sedanes, hatchback y SUVs), mientras que pickups y vehículos comerciales están exentos.

A pesar de las actualizaciones recientes, que redujeron la alícuota máxima al 18%, el impacto real sigue siendo muy significativo: el tributo eleva el precio final de los modelos alcanzados alrededor de un 22%, lo que genera saltos abruptos en la escala de valores y obliga a fabricantes e importadores a "acomodar" versiones por debajo del umbral impositivo.

La eliminación total del impuesto busca terminar justamente con ese quiebre artificial y permitir una estructura de precios más lógica.

El impacto de las elecciones en el mercado automotor argentino: Qué pasa con los autos 0KM

En el sector señalan que el impacto no se limitaría solo a los vehículos de alta gama: al liberarse la parte superior de la escala, muchas marcas deberían reordenar sus listas para mantener competitividad, lo que podría generar rebajas indirectas en otros segmentos.

Pero como se mencionó anteriormente, las automotrices no están obligadas legalmente a trasladar el 100% de la rebaja a los precios finales y podrían compensar parte del alivio fiscal con ajustes de márgenes o costos logísticos.

Además, algunos analistas advierten que la expectativa de bajas podría enfriar las ventas de diciembre, un mes tradicionalmente fuerte para el rubro.

Aun así, si finalmente avanza en el Congreso, podría redefinir los precios del mercado desde 2026, reordenar la oferta y ofrecer a los consumidores una oportunidad inédita de acceder a autos de gama media y alta a valores mucho más competitivos...

