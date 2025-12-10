En las empresas, lo traducen como uno de los alivios tributarios más relevantes de los últimos años para el sector automotor. Pero lo cierto es que aún no se presentó el texto definitivo de lo que por ahora es un borrador que circula entre compañías, y que promete quitar impuestos a autos y motos.
SECTOR AUTOMOTOR
Más baratos: Evalúan quitar impuestos internos a los autos y motos
El Gobierno evalúa una eliminación de impuestos al sector automotor que repercuta en una baja directa en los valores de venta al consumidor. Circula el borrador.
Es que el gobierno de Javier Milei trabaja en un paquete tributario que incluya la eliminación de impuestos internos aplicados a autos y motos, tanto usados como 0km, para bajar el costo de los vehículos y dinamizar la actividad económica.
La idea es reducir los precios finales para consumidores y empresas, impulsar la demanda y mejorar la competitividad de toda la cadena.
Una reforma más amplia
La propuesta se enmarca en una reforma más amplia que busca alivianar cargas tributarias en distintos rubros y favorecer nuevas inversiones.
Según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el paquete contempla importantes recortes de tributos que hoy encarecen bienes y servicios. Entre ellos, los gravámenes internos que afectan a vehículos automotores, motocicletas, electrónicos y otros productos.
Va a haber un "régimen de Incentivo para Medianas Inversiones; exención de IVA a la energía eléctrica usada en industrial; eliminaciones impositivas importantes, entre los que se destacan impuestos internos a los electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera; y se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles", dijo sin dar más detalles.
Impuestos internos en los autos autos y motos
En el caso específico de autos y motos, la eliminación de impuestos internos representa una baja directa en los valores de venta, lo que podría traducirse en mayor accesibilidad, más movimiento en concesionarias y un incentivo adicional para empresas de alquiler de vehículos.
Además, la medida también impactaría en el mercado de usados y en los servicios vinculados.
Si bien resta la confirmación oficial de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, la industria automotriz sigue de cerca y con mucha expectativa estos cambios.
"Impuesto al lujo"
Según algunas versiones que circulan la iniciativa sería presentada en el Congreso en los próximos días y busca desarmar por completo el esquema del llamado "impuesto al lujo", que desde hace años afecta de manera directa los precios de varios modelos.
En efecto, según el tributarista Sebastián Domínguez, con ello, la reducción en el precio final podría ser de hasta $16.311.923, lo que representa una baja aproximada del 13,71% en el precio total. Aunque también que la devaluación y estrategias de las marcas podrían limitar la baja.
Actualmente, este gravamen alcanza únicamente a los autos particulares (sedanes, hatchback y SUVs), mientras que pickups y vehículos comerciales están exentos.
A pesar de las actualizaciones recientes, que redujeron la alícuota máxima al 18%, el impacto real sigue siendo muy significativo: el tributo eleva el precio final de los modelos alcanzados alrededor de un 22%, lo que genera saltos abruptos en la escala de valores y obliga a fabricantes e importadores a "acomodar" versiones por debajo del umbral impositivo.
La eliminación total del impuesto busca terminar justamente con ese quiebre artificial y permitir una estructura de precios más lógica.
En el sector señalan que el impacto no se limitaría solo a los vehículos de alta gama: al liberarse la parte superior de la escala, muchas marcas deberían reordenar sus listas para mantener competitividad, lo que podría generar rebajas indirectas en otros segmentos.
Pero como se mencionó anteriormente, las automotrices no están obligadas legalmente a trasladar el 100% de la rebaja a los precios finales y podrían compensar parte del alivio fiscal con ajustes de márgenes o costos logísticos.
Además, algunos analistas advierten que la expectativa de bajas podría enfriar las ventas de diciembre, un mes tradicionalmente fuerte para el rubro.
Aun así, si finalmente avanza en el Congreso, podría redefinir los precios del mercado desde 2026, reordenar la oferta y ofrecer a los consumidores una oportunidad inédita de acceder a autos de gama media y alta a valores mucho más competitivos...
