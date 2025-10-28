Juicio a YPF: Llega la audiencia clave en la que Argentina buscará revertir la condena

loretta preska.jpg El fallo condenatorio por US$16.000 millones fue dictado por la jueza Loretta Preska.

Lo que puede pasar

Aunque la resolución no será inmediata, las proyecciones indican que la Cámara de Apelaciones podría dar a conocer su veredicto durante el primer semestre del próximo año. A partir de ese momento se abren distintas situaciones posibles:

- si el tribunal confirma la condena, la Argentina quedará habilitada únicamente para acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos,

- si decide modificar el fallo, podría reducir el resarcimiento económico, y,

- en un escenario menos probable, podría incluso dejar sin efecto la sentencia dictada por Loretta Preska.

Es importante señalar que esta instancia solo aborda la validez del fallo y el monto de la compensación, pero no la forma de pago.

Loretta Preska definió que la entrega de acciones de YPF podría ser un mecanismo para cumplir con la sentencia. Sin embargo, esa determinación también fue apelada y transita de manera separada en los tribunales norteamericanos.

De todos modos, los acreedores ya manifestaron su falta de interés en convertirse en accionistas de la petrolera, por lo que un acuerdo financiero continúa siendo el escenario más esperado para negociar.

ypf vaca muerta.jpg Vaca Muerta.

En los últimos años, el avance del litigio generó dudas por la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior. Los beneficiarios del fallo buscan identificar bienes del Estado que puedan ser ejecutados para garantizar el cobro de la indemnización. Durante las diferentes etapas del juicio, Preska incluso llegó a exigir la entrega de información, como correos electrónicos y registros telefónicos de funcionarios argentinos, con el fin de analizar posibles vínculos con empresas públicas y revisar el alcance de los embargos.

Apoyos internacionales

Distintos países y organizaciones presentaron escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la apelación del Gobierno argentino contra la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Entre los respaldos se destacó el de Estados Unidos, que por tercera vez en un año presentó un amicus curiae a favor del país, argumentando que embargar activos soberanos en el exterior sería contrario al derecho estadounidense e internacional.

También Israel intervino por primera vez en un caso de este tipo, alertando que la orden de turnover contradice los principios de inmunidad estatal y podría generar un "precedente impredecible".

E Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania también acompañaron, junto con cámaras empresariales y entidades financieras como AmCham, la American Bankers Association y el Bank Policy Institute.

