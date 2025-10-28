El juicio por la nacionalización de YPF tendrá mañana (29/10) un capítulo clave en Estados Unidos: En la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, se realizará la audiencia clave en la que la Argentina, el fondo Burford Capital y la petrolera de bandera nacional expondrán sus argumentos en torno al fallo condenatorio por US$16.000 millones dictado por la jueza Loretta Preska.
NUEVA YORK
Juicio a YPF: Llega la audiencia clave en la que Argentina buscará revertir la condena
Llega el día en que el Gobierno deberá exponer ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sus argumentos para revertir la sentencia de Loretta Preska por el caso YPF.
El expediente, que se ubica como el tercer caso agendado para el día a partir de las 11:00 (hora local), definirá los próximos pasos del litigio que se lleva adelante en los tribunales estadounidenses.
Burford, por su parte, intentará no solo sostener la condena contra el Estado argentino sino también modificar un aspecto clave de la resolución de Preska: rever la sentencia que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación de nacionalización.
La empresa, en cambio, se presentará para respaldar esa exoneración y preservar su condición de no culpabilidad en el proceso.
Lo que puede pasar
Aunque la resolución no será inmediata, las proyecciones indican que la Cámara de Apelaciones podría dar a conocer su veredicto durante el primer semestre del próximo año. A partir de ese momento se abren distintas situaciones posibles:
- si el tribunal confirma la condena, la Argentina quedará habilitada únicamente para acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos,
- si decide modificar el fallo, podría reducir el resarcimiento económico, y,
- en un escenario menos probable, podría incluso dejar sin efecto la sentencia dictada por Loretta Preska.
Es importante señalar que esta instancia solo aborda la validez del fallo y el monto de la compensación, pero no la forma de pago.
Loretta Preska definió que la entrega de acciones de YPF podría ser un mecanismo para cumplir con la sentencia. Sin embargo, esa determinación también fue apelada y transita de manera separada en los tribunales norteamericanos.
De todos modos, los acreedores ya manifestaron su falta de interés en convertirse en accionistas de la petrolera, por lo que un acuerdo financiero continúa siendo el escenario más esperado para negociar.
En los últimos años, el avance del litigio generó dudas por la posibilidad de embargos sobre activos argentinos en el exterior. Los beneficiarios del fallo buscan identificar bienes del Estado que puedan ser ejecutados para garantizar el cobro de la indemnización. Durante las diferentes etapas del juicio, Preska incluso llegó a exigir la entrega de información, como correos electrónicos y registros telefónicos de funcionarios argentinos, con el fin de analizar posibles vínculos con empresas públicas y revisar el alcance de los embargos.
Apoyos internacionales
Distintos países y organizaciones presentaron escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la apelación del Gobierno argentino contra la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera.
Entre los respaldos se destacó el de Estados Unidos, que por tercera vez en un año presentó un amicus curiae a favor del país, argumentando que embargar activos soberanos en el exterior sería contrario al derecho estadounidense e internacional.
También Israel intervino por primera vez en un caso de este tipo, alertando que la orden de turnover contradice los principios de inmunidad estatal y podría generar un "precedente impredecible".
E Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania también acompañaron, junto con cámaras empresariales y entidades financieras como AmCham, la American Bankers Association y el Bank Policy Institute.
