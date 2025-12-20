Donald Trump ataca Siria con la excusa de Isis

Apoyo de Jordania: La fuerza aérea jordana participó activamente con aviones de combate para blindar la seguridad regional.

Aprobación del nuevo gobierno sirio: El presidente sirio Ahmed al-Sharaa respaldó plenamente la operación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria invitó formalmente a la coalición internacional a intensificar los esfuerzos para erradicar refugios seguros del EI.

Presencia permanente: Actualmente, alrededor de 1,000 soldados estadounidenses permanecen en territorio sirio para contener el resurgimiento de grupos extremistas.

Contra Isis por la "rehabilitación" de Siria

El ataque ocurre en un momento crítico para la administración de Ahmed al-Sharaa, quien busca transformar la imagen internacional de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024. Según analistas, la colaboración con el CENTCOM (Comando Central de EE. UU.) es un paso estratégico para que el país deje de ser considerado un "refugio seguro" para el terrorismo y avance en su reconstrucción económica tras 14 años de guerra civil.