En una acción militar de gran escala denominada Operación Hawkeye Strike, el presidente Donald Trump confirmó que USA atacó con éxito infraestructuras de ISIS (ISIL) en Siria. Según fuentes oficiales y la cadena Al Jazeera, la ofensiva responde al asesinato de dos soldados y un intérprete estadounidense en Palmira la semana pasada.
"TIBURÓN ¿QUÉ BUSCAS EN LA ARENA?"
Donald Trump ataca Siria con la excusa de Isis
Operación Hawkeye Strike: Trump ordena ataque masivo contra ISIS en Siria tras baja de soldados estadounidenses e intérprete
Operación militar contra Siria
La intervención, calificada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una "declaración de venganza", arrojó los siguientes datos duros:
- Objetivos alcanzados: 70 puntos estratégicos que incluían infraestructura, arsenales y sitios de armas.
- Armamento utilizado: Más de 100 municiones de precisión lanzadas mediante aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.
- Ubicación geográfica: Células del EI en el desierto de Badia, afectando las provincias de Homs, Deir Az Zor y Raqqa.
- Bajas confirmadas: Al menos cinco miembros de alto nivel de ISIL murieron en Deir Az Zor, incluido el líder de una célula de drones (Fuente: Observatorio Sirio de Derechos Humanos).
A diferencia de operaciones anteriores, este despliegue contó con un marco de cooperación internacional y local inédito:
- Apoyo de Jordania: La fuerza aérea jordana participó activamente con aviones de combate para blindar la seguridad regional.
- Aprobación del nuevo gobierno sirio: El presidente sirio Ahmed al-Sharaa respaldó plenamente la operación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria invitó formalmente a la coalición internacional a intensificar los esfuerzos para erradicar refugios seguros del EI.
- Presencia permanente: Actualmente, alrededor de 1,000 soldados estadounidenses permanecen en territorio sirio para contener el resurgimiento de grupos extremistas.
Contra Isis por la "rehabilitación" de Siria
El ataque ocurre en un momento crítico para la administración de Ahmed al-Sharaa, quien busca transformar la imagen internacional de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024. Según analistas, la colaboración con el CENTCOM (Comando Central de EE. UU.) es un paso estratégico para que el país deje de ser considerado un "refugio seguro" para el terrorismo y avance en su reconstrucción económica tras 14 años de guerra civil.
"Atacamos cada sitio con precisión y estamos restaurando la paz con fuerza en todo el mundo", afirmó Donald Trump durante su discurso en Carolina del Norte.
