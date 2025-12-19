"PresiDante no terminó en 2025": El fenómeno Dante Gebel

Anaheim es una localidad en el Condado de Orange, sede de Disneyland Resort / Disneyland Park / Disney California Adventure. Fue donde lo conoció Juan Pablo Brey, antes de ser el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y referente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Su padrino trabaja con Gebel y se lo presentó, mucho antes de la pandemia. Su definición del personaje: "Le gusta todo lo que parece imposible porque dice que es posible para Dios".

Brey, que está 'pisando' los 50, descubrió su Fe cristiana a los 'ventipico' y también cree en esa promesa.

Impresionado por el mensaje y la convocatoria de Gebel le dijo un día "Dante, vos tenés que ser Presidente", y la respuesta que recibió fue "Vos estás loco".

Brey le explicó a Urgente24: "Él nunca dijo que Sí pero tampoco dijo que No. Yo le dije que me ponía a trabajar y que él decida qué hacer. Mientras tanto, yo sigo armando. Es una locura la cantidad y diversidad de gente que llama".

Dante Gebel

La exposición de Gebel en medios de comunicación resulta notable. Su programa televisivo 'La Divina Noche de Dante', que antes iba por Canal 9 en esta temporada fue por Canal 13. Además, 'DanteDe10' por Radio 10. Y la gira por todo el territorio argentino.

Gebel entrevista gente muy conocida y permite demostrar que un pastor cristiano no es un monstruo sino un personaje agradable. Es su forma de difundir su mensaje.

Gebel se reconforta con una frase: "El amor de Dios es como el océano, puedes ver donde comienza, pero jamás donde acaba."

Pregunta inevitable a Brey: "¿No teme la devaluación posible de un dirigente espiritual si un día decide lidiar con la política, donde la disputa por el poder es un 'vale todo' permanente?".

Respuesta: "Él no vive estas cuestiones desde el poder tal como lo define la política. Jesús decía que el más poderoso era el que más servía. Creo que hay que cambiar las reglas y la propuesta es recuperar nuestra identidad que no es lo que somos hoy. Fuimos distintos y muchos sienten melancolía por lo que quedó atrás".

Brey contó que se ilusionó con Gebel ayudando a cambiar la coyuntura argentina antes que irrumpiera Javier Milei, quien demostró que un 'outsider' puede llegar al gobierno en un tiempo récord. Basta con la decisión de ir hacia adelante.

Luego explicó: "El problema de Milei es muchos lo votaron desde el odio a una situación o a determinada gente, y él no evolucionó más allá del enojo. Así no se construye y no se puede vivir en la destrucción permanente. Dante ofrece cerrar grietas con el prójimo y con uno mismo. Y recuperar la unidad nacional y la identidad que nos arrebató la mediocridad, el engaño y la codicia de muchos".

"Cuando Dios te bendice, no hay maldición que pueda alcanzarte"

Brey afirma que la ilusión no ha terminado. En tanto, Gebel se prepara para una gira mundial. En el inicio de febrero estará en El Salvador. En los 2 inicios de mandato, Nayib Bukele le pidió que lo visitara y lo bendijera. Ahora llevará su PresiDante.

También hay fechas previstas en Colombia y España. Se había previsto Venezuela en el calendario pero en este momento nadie sabe si será posible.

A Brey le impacta la calma de Gebel ante los desafíos: "Un día le dijo a mi padrino que quería hacer una predicación dentro de Disney. A todos nos pareció algo imposible. Pero terminó haciendo 15 presentaciones en Disney. Otro día dijo que quería convocar en el Dolby Theatre, el ex Kodak Theatre, donde se entregan los premios Oscar, en Hollywood Boulevard. A todos nos pareció muy loco, y sin embargo lo hizo. Por eso yo digo que esto recién comienza".

¿Y cuándo se estacionará en su Argentina natal? Brey sonríe. Dijo algo así como "No falta mucho".

