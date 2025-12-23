Donald Trump en rebelión con el mundo y nuevos acorazados de vanguardia: "Tenemos que tener Groenlandia"

image El presidente presenta nueva flota de acorazados "clase Trump" y habla de Groenlandia durante una rueda de prensa desde Mar-a-Lago durante este lunes | GENTILEZA CNN

El líder del MAGA, Trump, quien pretende “hacer grande Estados Unidos otra vez (Make America Great Again)” bajo una cosmovisión expansionista y al borde del recaer en viejos hábitos colonialistas de la historia estadounidense, ha declarado en numerosas ocasiones que pretende ampliar las fronteras anexar territorios, como Groenlandia, Canadá y el Golfo de México, ideas que ya se las ha hecho saber al mundo, aunque este no lo tome en serio.

Donald Trump no esconde su afición por Groenlandia

En medio de las tensiones diplomáticas con Dinamarca por el nombramiento de Jeff Landry para Groenlandia y por las amenazas injerencistas sobre la isla, el presidente Donald Trump manifestó este lunes, sin rodeos, que Estados Unidos necesita anexar Groenlandia para garantizar la seguridad nacional, bajo el pretexto de que Dinamarca no ha brindado a los groenlandeses protección militar.

Necesitamos Groenlandia para garantizar nuestra protección nacional. Tienen una población muy reducida. Dicen que Dinamarca es propietaria. Dinamarca no ha gastado dinero y no tiene protección militar Necesitamos Groenlandia para garantizar nuestra protección nacional. Tienen una población muy reducida. Dicen que Dinamarca es propietaria. Dinamarca no ha gastado dinero y no tiene protección militar

“Afirman que Dinamarca estuvo presente hace 300 años con un barco. Bueno, nosotros también estuvimos presentes con barcos, estoy seguro. Así que tendremos que encontrar una solución", sostuvo.

"[Jeff Landry] está convencido de ello. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales. Tenemos muchos yacimientos de minerales, petróleo y todo lo demás. Tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Si miras Groenlandia, si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes", sentenció Trump.

El reciente nombramiento de Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia activó una escalada con Dinamarca.

Jeff Landry, de 54 años, gobernador republicano de Luisiana y antiguo fiscal general del estado, ha sido designado por Trump este domingo como el enviado especial estadounidense para Groenlandia, lo que fue anunciado por el propio mandatario, quien afirmó que Landry “comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional”.

En tanto, Landry ya ha declarado que su función es “convertir Groenlandia en parte de los Estados Unidos”, una promesa política, bajo la directiva de Trump, que contradice el derecho internacional y ha ocasionado que la OTAN ponga un grito en el cielo porque significa acechar a un miembro de la Alianza Atlántica.

Luego de conocerse la noticia del nombramiento de Landry, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, difundieron el lunes una declaración conjunta en la que destacaron que Groenlandia pertenece a sus habitantes. “No se puede anexar otro país”, señalaron. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”, remarcaron.

Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó el nombramiento y las declaraciones como “totalmente inaceptables” y dijo estar “profundamente enfadado” por la situación.

Horas después, su cartera convocó al embajador estadounidense para exigir explicaciones formales. “Convocamos hoy al embajador estadounidense al Ministerio de Asuntos Exteriores para una reunión, junto con el representante groenlandés, donde marcamos muy claramente una línea roja y también pedimos una explicación”, afirmó Rasmussen en una entrevista con la radiodifusora pública DR.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, le refrescaron la memoria a Trump sobre los “principios fundamentales del derecho internacional”.

"La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para la Unión Europea, (una prioridad) por la que queremos trabajar con aliados y socios", han escrito ambos en mensajes coordinados y difundidos en sus respectivas redes sociales.

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del Derecho Internacional", han continuado el ex primer ministro portugués y la conservadora alemana.

Nueva clase de buque de guerra de la 'Era dorada' de Donald Trump

-En la misma rueda de prensa de este lunes en su residencia de Mar-a-Lago, Trump anunció un nuevo acorazado llamado "Clase Trump", como parte de su visión de la "Flota Dorada" de la Marina estadounidense, junto con una nueva clase de portaviones, aunque no ofreció más detalles sobre estos.

El primer buque de la clase Trump será el USS Defiant. La construcción comenzaría "casi de inmediato" y duraría dos años y medio, según afirmó Trump. El anuncio se produce tras la noticia de la semana pasada de que la Armada estadounidense pondrá en servicio una nueva clase de fragatas, en un contexto marcado por un Washington en pie de guerra en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, lleva a cabo un despliegue militar desde agosto, gracias al cual ha logrado abatir al menos 30 narcolanchas con supuestos 99 traficantes a bordo.

image Trump presentó este lunes su 'Flota Dorada' con buques de guerra bautizados en su honor. Los describió como más grandes, rápidos y cien veces más potentes que cualquier buque de guerra estadounidense anterior. | GENTILEZA CNN

Cada nueva unidad que llevará el apellido del titular de la Casa Blanca costará al menos US$ 5.000 millones. Pesarán unas 30.000 toneladas, más grandes que los destructores actuales, y tendrán cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida. Serían un total de 25 en un horizonte indeterminado de años

Trump ha descrito como "de aspecto terrible" y “cubiertos de óxido” a las armas flotantes de la actualidad.

"¿Por qué no hacemos barcos como los que solíamos construir? Llevamos desde 1994 sin hacerlo. Estas naves serán las más rápidas, las más grandes y superarán en 100 veces la potencia de cualquier acorazado jamás construido en nuestro país y en el mundo. Inspirarán miedo en nuestros enemigos", lanzó el mandatario estadounidense desde Mar a Lago, Palm Beach, junto a los secretarios de Defensa (Pete Hegseth), Estado (Marco Rubio) y la Armada (John Phelan).

Groenlandia alberga importantes yacimientos de tierras raras, necesarios para la producción de todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta turbinas eólicas, así como reservas de petróleo y gas natural sin explotar.

El Ártico se ha convertido en un escenario de creciente hostilidad entre las principales potencias mundiales. La obsesión de Donald Trump por Groenlandia parece deberse a la superioridad de Rusia en la región en la carrera para dominarlo.

image Donald Trump posteó en enero: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA'. Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel".

El sitio codiciado se ha convertido en un tablero de guerra fría oculta, donde Rusia refuerza su presencia militar y coopera con China en recursos, transporte marítimo, investigación científica y ejercicios militares, mientras USA busca no quedarse atrás.

Tal como contó Urgente24, Rusia también es líder en la explotación de las riquezas del Ártico. Parte de su desarrollo regional comenzó hace décadas. El Ártico de Rusia ya contribuye aproximadamente con el 10% de su producto interno bruto, incluido el 17% de las ventas de petróleo, el 80% del gas natural y un tercio de toda la pesca.

image Rusia y Estados Unidos disputan su influencia en el Ártico.

Estados Unidos no tiene puertos de aguas profundas en el Ártico que puedan recibir portacontenedores pesados. Su red de vigilancia de satélites y radares terrestres son pobres. La mayor parte de Alaska no tiene carreteras ni líneas ferroviarias, lo que complica el acceso al extremo norte.



El 27 de marzo Vladimir Putin prometió una gran desarrollo en la región más disputada del siglo en el 6to Foro Internacional del Ártico. Además de informar sobre los últimos proyectos industriales y logísticos de gran envergadura, transmitió su iniciativa de transformar la región en un lugar habitable e interesante.

