Fiestas, descanso y bienestar: Cómo disfrutar Navidad y Año Nuevo sin estresarse

La actividad física puede esperar durante las fiestas

Sergio Verón, jefe del Departamento de Educación Física de la Clínica Cormillot, explicó que "la evidencia es clara" y que no se pierde la "condición física" por un par de días que una persona no hace actividades programadas y aclaró: "Tampoco la salud se rompe por descansar".

"No hay que hacer cuentas de calorías ingeridas versus calorías gastadas con el ejercicio", señaló. Asimismo, para mayor tranquilidad indicó: "La perdida real de la condición física requiere semanas, no días".

Por otro lado, recomendó no "utilizar" la culpa en estas ocasiones y retomar con los respectivos entrenamientos luego de las festividades. Además, sugirió que lo que sí se puede hacer "después de una gran cena" es optar por alimentos livianos y frescos, mucho líquido y salir a caminar o andar en bicicleta.

"Después cuando pasó toda la vorágine de las fiestas, ahí sí, volver tranquilos al gimnasio. No pasó nada grave, es inevitable. ¿Qué mejor que festejar? Así que se retoma nuevamente con la rutina que no está ni olvidada, ni abandonada. Si no que se hizo una pausa y siempre es bueno retomar con el ejercicio", concluyó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial

Perovskitas: el nuevo material de energía solar que supera los límites teóricos de eficiencia