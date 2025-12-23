Las fiestas de Navidad y Año Nuevo tienden a asociarse con alegría y encuentros. Sin embargo, para muchas personas también representan un período de mayor estrés, debido a compromisos sociales, cambios en la rutina, exceso de comidas y poco descanso. Desde Urgente24 dialogamos con diversos expertos con el fin de sobrellevar de la mejor manera posible tantos eventos sociales.
CÓMO MANTENER LA CALMA EN LAS FESTIVIDADES
Fiestas, descanso y bienestar: Cómo disfrutar Navidad y Año Nuevo sin estresarse
Desde Urgente24 expertos de la salud brindaron consejos prácticos para gozar de las fiestas con equilibrio físico y mental en medio de tanta vorágine.
El reconocido cirujano cardiovascular Fernando Cichero destacó la importancia del "punto de vista social" y aseguró que el agobio generado "no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico". Además, resaltó que lo "problemático" de las reuniones es "la cantidad de comida" que se ingiere en muy pocos días y a su vez criticó:
Asimismo, sugirió evitar el consumo desmedido de alcohol como también así las gaseosas, y en su lugar ingerir aguas saborizadas. En cuanto a la mesa dulce, también hizo un punto de inflexión y recomendó apelar a "postres frescos" como helado o ensalada de frutas.
Por otro lado, Pablo Ferrero, médico especialista en sueño, reflexionó que hacia fin de año se suele llegar "con una carencia de cantidad y calidad de sueño enorme". El profesional de la salud aconsejó "prevenir el problema" tratando de dormir un poco más los días previos a los acontecimientos o tomar breves siestas. De todos modos, propuso aprovechar la ocasión para evaluar "si tenemos algún problema de sueño que amerite a ir a ver a un experto".
La actividad física puede esperar durante las fiestas
Sergio Verón, jefe del Departamento de Educación Física de la Clínica Cormillot, explicó que "la evidencia es clara" y que no se pierde la "condición física" por un par de días que una persona no hace actividades programadas y aclaró: "Tampoco la salud se rompe por descansar".
"No hay que hacer cuentas de calorías ingeridas versus calorías gastadas con el ejercicio", señaló. Asimismo, para mayor tranquilidad indicó: "La perdida real de la condición física requiere semanas, no días".
Por otro lado, recomendó no "utilizar" la culpa en estas ocasiones y retomar con los respectivos entrenamientos luego de las festividades. Además, sugirió que lo que sí se puede hacer "después de una gran cena" es optar por alimentos livianos y frescos, mucho líquido y salir a caminar o andar en bicicleta.
"Después cuando pasó toda la vorágine de las fiestas, ahí sí, volver tranquilos al gimnasio. No pasó nada grave, es inevitable. ¿Qué mejor que festejar? Así que se retoma nuevamente con la rutina que no está ni olvidada, ni abandonada. Si no que se hizo una pausa y siempre es bueno retomar con el ejercicio", concluyó.
