El icónico arco natural de los Faraglioni di Sant'Andrea, popularmente conocido como el “Arco de los enamorados” se derrumbó tras varios días de intensas lluvias y violento oleaje en el sur de Italia. Lo insólito es que ocurrió durante la madrugada del sábado, coincidiendo con el día de San Valentín.
CURIOSA COINCIDENCIA
El Día de San Valentín se derrumbó el icónico Arco de los enamorados
El icónico 'Arco de los enamorados' se derrumbó -casualmente- el día de San Valentín, tras varios días de intensas lluvias y fuerte oleaje en el sur de Italia.
La formación rocosa era uno de los monumentos naturales más reconocibles del litoral adriático y un símbolo turístico del Salento. Lo que era una parada fotográfica imprescindible para turistas y parejas, quedó reducido a un conjunto de rocas expuestas tras la fuerza de las olas y la infiltración de agua que durante años fue debilitando progresivamente la base del arco.
Según informaron el domingo las autoridades locales, el colapso de la estructura de la localidad de Melendugno –un puente de roca caliza blanca moldeado durante siglos por la erosión del viento y del mar– se produjo sin causar heridos.
"Es un golpe durísimo", lamentó el alcalde, Maurizio Cisternino. "Desaparece uno de los tramos más icónicos de nuestra costa y de Italia", agregó.
Desde la oposición, el senador Roberto Marti reclamó un plan estructural contra la erosión y cuestionó las medidas adoptadas hasta ahora. "No es solo paisaje, es seguridad", advirtió.
-----------
