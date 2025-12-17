Chau televisión: Premios Oscar llegan a YouTube a partir de esta fecha

premios_oscar_cuando_son_origen_y_por_que_se_celebran Los premios Oscar se van de la televisión.

YouTube superó la oferta de ABC y otros posibles compradores de los derechos de futuras transmisiones de los Oscar.

CNN señala que, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, declaró: "Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que reconoce la excelencia en la narrativa y el arte. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar".

Mientras, en Variety se indica que quienes dieron el "sí" para el acuerdo afirmaron que se espera un aumento de audiencia global para los premios al ser más accesibles.

Pero, no todos están contentos. “La transmisión de los Oscar en YouTube es como estrecharle la mano al tipo que está tratando de matarte”, señaló el guionista Daniel Kunka en X.

¿Cuándo son los premios Oscar 2026?

La próxima entrega de los premios Oscar está pautada para el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitida por ABC.

Justamente, ABC, que ha sido el hogar de los Oscar durante décadas, afirmó estar deseando que lleguen las próximas tres transmisiones que le quedan.

"Esperamos con ansias las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario del programa en 2028, y deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo", dijo en un comunicado, según CNN.

