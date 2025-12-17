El mundo está cambiando, Hollywood también. La última muestra de ello es que los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abandonarán la televisión. Los premios Oscar Ya no se transmitirán por ABC, tal como ha sido durante medio siglo, sino que pasarán a YouTube.
Chau televisión: Premios Oscar llegan a YouTube a partir de esta fecha
Que los premios Oscar sean transmitidos por YouTube y no por televisión es un cambio histórico. Aquí, lo que debes saber.
Premios Oscar por YouTube: ¿A partir de cuándo?
A partir del 2029, los premios Oscar serán transmitidos exclusivamente por YouTube, Podrán verse en vivo y de forma gratuita. Algo histórico.
El cambio llega en medio de la disminución de la audiencia de los premios y del auge de YouTube y plataformas de streaming.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó, este miércoles 17/12, que YouTube firmó un “acuerdo plurianual” para los “derechos globales exclusivos de los Oscar” hasta 2033.
"La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso a su trabajo a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica", dijeron en un comunicado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, apunta la BBC.
YouTube superó la oferta de ABC y otros posibles compradores de los derechos de futuras transmisiones de los Oscar.
CNN señala que, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, declaró: "Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que reconoce la excelencia en la narrativa y el arte. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar".
Mientras, en Variety se indica que quienes dieron el "sí" para el acuerdo afirmaron que se espera un aumento de audiencia global para los premios al ser más accesibles.
Pero, no todos están contentos. “La transmisión de los Oscar en YouTube es como estrecharle la mano al tipo que está tratando de matarte”, señaló el guionista Daniel Kunka en X.
¿Cuándo son los premios Oscar 2026?
La próxima entrega de los premios Oscar está pautada para el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitida por ABC.
Justamente, ABC, que ha sido el hogar de los Oscar durante décadas, afirmó estar deseando que lleguen las próximas tres transmisiones que le quedan.
"Esperamos con ansias las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario del programa en 2028, y deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo", dijo en un comunicado, según CNN.
