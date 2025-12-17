La CNV profundiza y recorta 20% el régimen de oferta pública

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNVArgentina/status/2001314881778208953&partner=&hide_thread=false En el marco de la desregulación y simplificación normativa que la @CNVArgentina viene impulsando, tal como se informó en el comunicado del día 3 de septiembre (https://t.co/fHwkDr7xrg), el Directorio dispuso a través de la RG N°1095 la reforma integral del Régimen de Oferta… pic.twitter.com/8IY72Q4Y4q — CNV Argentina (@CNVArgentina) December 17, 2025

Menos trámites, menos informes y reglas más simples

El corazón de la RG 1095 pasa por una simplificación profunda del Título II de las Normas de la CNV, que abarca desde acciones y asambleas hasta oferta pública, PyMEs, entidades de garantía, CEDEARs, prospectos y reorganizaciones societarias.

En la práctica, esto se traduce en un recorte sustancial de burocracia que durante años fue señalada por el mercado como una barrera de entrada. En la práctica, esto se traduce en un recorte sustancial de burocracia que durante años fue señalada por el mercado como una barrera de entrada.

Entre los cambios más relevantes, la resolución elimina o reformula ocho regímenes completos, unifica esquemas que antes convivían en paralelo y suprime 15 anexos que exigían presentaciones formales reiterativas. A eso se suma la eliminación de cinco informes de profesionales independientes, tanto de contadores como de abogados, que encarecían y alargaban los procesos sin aportar información crítica adicional.

El impacto es concreto: menos papeles, menos costos y menores tiempos de autorización, un punto clave en un contexto financiero donde el timing suele definir el éxito o fracaso de una colocación.

PyMEs, bajo impacto y financiamiento más ágil

Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del régimen de bajo impacto, especialmente para PyMEs. La CNV decidió unificar el régimen PyME CNV Garantizada con el esquema de autorización automática, ampliando montos y flexibilizando exigencias cuando las emisiones cuentan con avales de entidades de garantía.

También se eleva el tope de financiamiento en algunos regímenes y se extienden beneficios que antes estaban limitados a PyMEs hacia emisores no PyME que utilicen estructuras de bajo impacto.

La señal es incentivar emisiones más rápidas, más baratas y con menor fricción regulatoria, sin desproteger al inversor. La señal es incentivar emisiones más rápidas, más baratas y con menor fricción regulatoria, sin desproteger al inversor.

En paralelo, se eliminan trámites que el mercado consideraba anacrónicos, como gestiones por cambios de denominación o sede social, exigencias de activos fijos para ingresar al régimen o la obligación de presentar prospectos resumidos.

Flexibilización contable y más margen operativo

La RG 1095 también introduce cambios relevantes en materia contable y societaria.

Se reduce la cantidad de estados contables exigidos, se amplían los plazos de vigencia de la información financiera y se habilitan reconciliaciones contables en lugar de estados especiales en determinados ingresos.

Además, se flexibiliza el tipo de auditoría requerido en algunos casos, se amplían los plazos para acreditar el destino de los fondos obtenidos y se elimina la obligación de remitir informes de calificación de riesgo por parte de las emisoras.

Todo apunta a descomprimir exigencias formales que, en la práctica, no agregaban valor proporcional al esfuerzo que demandaban. Todo apunta a descomprimir exigencias formales que, en la práctica, no agregaban valor proporcional al esfuerzo que demandaban.

Nuevas reglas y actualización del marco normativo

Junto con la poda regulatoria, la CNV incorporó más de 15 disposiciones novedosas, entre ellas la posibilidad de representación digital, la co-emisión entre hasta cinco emisoras vinculadas, la admisión de emisiones adicionales y la actualización de parámetros patrimoniales para CEDEARs y CEVAs.

También se avanza en una reorganización integral de artículos y definiciones, con el traslado de conceptos clave a un Título I específico de definiciones, que será publicado en breve.

El objetivo es mejorar la claridad normativa y evitar interpretaciones cruzadas que, históricamente, generaron fricciones entre emisores, asesores y el regulador. El objetivo es mejorar la claridad normativa y evitar interpretaciones cruzadas que, históricamente, generaron fricciones entre emisores, asesores y el regulador.

Señal al mercado real

El mensaje político y económico detrás de la RG 1095 es inequívoco. La CNV busca reposicionar al mercado de capitales como una vía efectiva de financiamiento de la economía real, en un contexto donde el crédito bancario sigue limitado y caro para amplios segmentos productivos.

La reducción del régimen en un 20% no es solo un dato estadístico. Es una señal de que el regulador está dispuesto a ceder densidad normativa para ganar dinamismo, siempre dentro de un marco de supervisión y transparencia.

Queda ahora la prueba de fuego: que esta simplificación se traduzca en más emisiones, más empresas en el mercado y mayor profundidad financiera. El cambio normativo ya está. La respuesta del sector privado será el verdadero termómetro de la reforma.

2025 - 2 - Resolución General N° 1095.pdf

