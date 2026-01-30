Se desactiva el paro de colectivos: De cuánto será el aumento salarial

- 1,3 % marzo

Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de $1.574.000, según información que confirmó Agencia Noticias Argentinas. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45.

Según Infobae, también se determinaron sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

En tanto, los viáticos del primer mes del año serán de $360.000, en febrero de $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

