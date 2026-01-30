Tras semanas de negociaciones y una amenaza de paro inminente, finalmente este viernes (30/01) las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial pactado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que desactiva la medida de fuerza en el AMBA.
Se desactiva el paro de colectivos: De cuánto será el aumento salarial
El acuerdo representa un alivio para los choferes, que percibirán una suba en sus salarios, pero también para los pasajeros. Y, además, para el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, ya que debutar con un paro de colectivos no hubiera sido lo más alentador.
El aumento solicitado por UTA y que será homologado, según las versiones periodísticas (aún no se ha hecho oficial) es el siguiente:
- 1,4 % enero
- 1,3 % febrero
- 1,3 % marzo
Con estos incrementos en abril, los choferes tendrán un básico de $1.574.000, según información que confirmó Agencia Noticias Argentinas. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45.
Según Infobae, también se determinaron sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.
En tanto, los viáticos del primer mes del año serán de $360.000, en febrero de $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.
