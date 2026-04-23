El frente de guerra abierto en Medio Oriente contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, quienes se ufanan de combatir la amenaza nuclear que supuestamente encarna el terrorismo chiita, se ha cobrado por estas horas una nueva víctima de la cúpula militar de Washington. Se trata del secretario de la Marina estadounidense, John Phelan, que fue destituido por el Pentágon este miércoles, apenas una semana después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth apartara de su cargo al general de mayor rango en el Ejército.
CAEN ALTOS MANDOS
Purga militar en Estados Unidos por el agite de la guerra: Afuera el jefe de Marina
La guerra no resuelta de Trump contra Irán se lleva puesta a la cúpula militar de Estados Unidos, que cuestiona el conflicto.
Por qué destituyeron al alto mando de la Marina, una incógnita, pero su historial meramente empresarial no ayudó
Ahora, el Pentágono destituye al secretario de la Armada tras que rodara la cabeza de otro.
El Pentágono declaró en un comunicado que Phelan “abandona la Administración con efecto inmediato”, sin ofrecer detalles sobre su salida, añadiendo que será sustituido de forma interina por el subsecretario Hung Cao. Al respecto, la agencia de noticias Reuters señaló en su editorial de este jueves que no fue una renuncia, sino más bien una destitución. Lo mismo expone The New York Times, el cual informa que a Phelan lo corrieron tras luchas internas con los líderes del Pentágono que responden a las órdenes del presidente Donald Trump.
La salida de Phelan se suma a la destitución de general Randy George, el oficial de mayor rango en dicha cartera castrense, y a la de otros dos oficiales superiores, a principios de este mes. En ese sentido, altos mandos militares de las fuerzas armadas de EE.UU. se encuentran ahora mismo rompiendo filas ahora porque le cuestionan a Pete Hegseth y al presidente Trump haber arrastrado al país a una guerra contra una nación árabe que, en lo inmediato, “no representaba una amenaza para el pueblo estadounidense”, según Joe Kent, el asesor antiterrorista de la Casa Blanca hasta hace un mes, quien, además, culpó al “lobby israelí”.
"Phelan es el último alto funcionario que abandona el gobierno federal en los últimos meses. Hegseth solicitó la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, a principios de este mes, y los oficiales del Ejército que dirigían el Comando de Transporte y Entrenamiento y el Cuerpo de Capellanes fueron destituidos de sus cargos. El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU., el almirante de la Armada Alvin Holsey, también se retiró a finales del año pasado", informó este jueves la agencia de noticias estadounidense CBC NEWS.
Por qué destituyeron a Phelan en una guerra prolongada, sobre todo dado su historial empresarial que encandiló a Trump
Durante la gestión de Phelan como secretario de la Marina, la Armada estadounidense inició ataques en el Caribe y el Pacífico oriental contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, en el marco de la política de Estado orientada a reducir el flujo transnacional de fentanilo y otras drogas que ingresan al país desde la frontera sur. Sin embargo, organismos de derechos humanos y líderes como el colombiano Gustavo Petro sostienen que en estos operativos han muerto civiles —como pescadores— y que dichas acciones violan convenios internacionales y el derecho internacional.
Phelan también se encontraba en funciones cuando, el 3 de enero pasado, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al dirigente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, en un operativo que incluyó incursiones militares y enfrentamientos armados. Según la versión oficial, la acción se justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico, aunque ha sido cuestionada por implicar una intervención en la soberanía de otro Estado. Posteriormente, la administración de Donald Trump permitió que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del país, desplazando a María Corina Machado.
Dicho secretario de la Armada estadounidense, hasta este miércoles, es un reconocido financiero que ayudó a dirigir la oficina de inversiones de la familia del multimillonario Michael Dell. En marzo de 2025 fue confirmado por el Senado de Estados Unidos con 62 votos a favor y 30 en contra. Once demócratas se sumaron a los republicanos para respaldar al nominado de Trump.
Por aquellas fechas, varias agencias estadounidenses revelaron la preocupación de sectores militares ante la posibilidad de que Phelan —quien carecía de una amplia experiencia en seguridad nacional— asumiera el liderazgo de la Armada.
Hasta ese momento, Phelan solo contaba con experiencia en la dirección de organizaciones benéficas vinculadas a miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Ejército. Se desempeñaba como presidente de la Fundación Third Option, una organización sin fines de lucro creada hace casi diez años para apoyar a oficiales y familias del Centro de Actividades Especiales (SAC) de la CIA, de acuerdo con su sitio web y los registros fiscales de 2023.
El SAC es una división de la CIA encargada de operaciones encubiertas y paramilitares. Además, Phelan continúa siendo miembro de la junta directiva de Spirit of America, una organización sin fines de lucro dedicada a asistir al personal militar y diplomático de Estados Unidos, según los registros fiscales públicos más recientes.
Ahora bien, con la retirada de Prelan por la puerta chica del Pentágono, se han evidenciado una serie de cambios en la conducción de la Defensa estadounidense y las discrepancias irreconciliables dentro de las fuerzas armadas en medio de la nueva política de guerra de la Casa Blanca y el accionar beligerante prolongado en Medio Oriente.
Justamente, ocurre en un momento en el que la administración de Donald Trump, quien continúa con pie de plomo contra Irán, decide prorrogar el alto al fuego por dos semanas más, aunque mantiene el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, hasta poder llegar a un acuerdo que efectivamente logre desabaratar nuclearmente a Teherán, porque si no, está dispuesto a arrasar con el país persa.
El presidente Trump, quien desató esta guerra el pasado 28 de febrero -junto a su aliado israelí- para supuestamente evitar el desarrollo de una bomba nuclear que pueda caer en las garras de los proxys de Teherán (como Hezbolá y los hutíes de Yemen), estaría evaluando que la Armada estadounidense se involucre en una misión de escolta sobre Ormuz, por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, para garantizar el libretránsito de las embaraciones alineadas a Washington frente al impacto en los mercados de un menor tráfico marítimo de petróleo, según fuentes familiarizadas con el asunto que dialogaron con The Wall Street Journal.
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