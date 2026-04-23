Purga militar en Estados Unidos por el agite de la guerra: Afuera el jefe de Marina

La salida de Phelan se suma a la destitución de general Randy George, el oficial de mayor rango en dicha cartera castrense, y a la de otros dos oficiales superiores, a principios de este mes. En ese sentido, altos mandos militares de las fuerzas armadas de EE.UU. se encuentran ahora mismo rompiendo filas ahora porque le cuestionan a Pete Hegseth y al presidente Trump haber arrastrado al país a una guerra contra una nación árabe que, en lo inmediato, “no representaba una amenaza para el pueblo estadounidense”, según Joe Kent, el asesor antiterrorista de la Casa Blanca hasta hace un mes, quien, además, culpó al “lobby israelí”.

"Phelan es el último alto funcionario que abandona el gobierno federal en los últimos meses. Hegseth solicitó la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, a principios de este mes, y los oficiales del Ejército que dirigían el Comando de Transporte y Entrenamiento y el Cuerpo de Capellanes fueron destituidos de sus cargos. El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU., el almirante de la Armada Alvin Holsey, también se retiró a finales del año pasado", informó este jueves la agencia de noticias estadounidense CBC NEWS.

Por qué destituyeron a Phelan en una guerra prolongada, sobre todo dado su historial empresarial que encandiló a Trump

Durante la gestión de Phelan como secretario de la Marina, la Armada estadounidense inició ataques en el Caribe y el Pacífico oriental contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, en el marco de la política de Estado orientada a reducir el flujo transnacional de fentanilo y otras drogas que ingresan al país desde la frontera sur. Sin embargo, organismos de derechos humanos y líderes como el colombiano Gustavo Petro sostienen que en estos operativos han muerto civiles —como pescadores— y que dichas acciones violan convenios internacionales y el derecho internacional.

Phelan también se encontraba en funciones cuando, el 3 de enero pasado, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al dirigente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, en un operativo que incluyó incursiones militares y enfrentamientos armados. Según la versión oficial, la acción se justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico, aunque ha sido cuestionada por implicar una intervención en la soberanía de otro Estado. Posteriormente, la administración de Donald Trump permitió que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del país, desplazando a María Corina Machado.

John Prelan, ex jefe de la Marina / Armada de Estados Unidos John Phelan y su esposa, Amy Phelan, en una gala benéfica en Palm Beach para la investigación del VIH/SIDA este año. FOTO: RYAN EMBERLEY / GETTY IMAGES / AMFAR

Dicho secretario de la Armada estadounidense, hasta este miércoles, es un reconocido financiero que ayudó a dirigir la oficina de inversiones de la familia del multimillonario Michael Dell. En marzo de 2025 fue confirmado por el Senado de Estados Unidos con 62 votos a favor y 30 en contra. Once demócratas se sumaron a los republicanos para respaldar al nominado de Trump.

Por aquellas fechas, varias agencias estadounidenses revelaron la preocupación de sectores militares ante la posibilidad de que Phelan —quien carecía de una amplia experiencia en seguridad nacional— asumiera el liderazgo de la Armada.

Esto ha generado preocupación entre los oficiales de la Armada, quienes temen que no esté preparado para afrontar los numerosos problemas que aquejan a la rama marítima. La decisión de Trump de elegir a Phelan para dirigir la Armada también desconcertó a algunos de sus amigos de toda la vida (Wall Street Journal) Esto ha generado preocupación entre los oficiales de la Armada, quienes temen que no esté preparado para afrontar los numerosos problemas que aquejan a la rama marítima. La decisión de Trump de elegir a Phelan para dirigir la Armada también desconcertó a algunos de sus amigos de toda la vida (Wall Street Journal)

Hasta ese momento, Phelan solo contaba con experiencia en la dirección de organizaciones benéficas vinculadas a miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Ejército. Se desempeñaba como presidente de la Fundación Third Option, una organización sin fines de lucro creada hace casi diez años para apoyar a oficiales y familias del Centro de Actividades Especiales (SAC) de la CIA, de acuerdo con su sitio web y los registros fiscales de 2023.

El SAC es una división de la CIA encargada de operaciones encubiertas y paramilitares. Además, Phelan continúa siendo miembro de la junta directiva de Spirit of America, una organización sin fines de lucro dedicada a asistir al personal militar y diplomático de Estados Unidos, según los registros fiscales públicos más recientes.

Ahora bien, con la retirada de Prelan por la puerta chica del Pentágono, se han evidenciado una serie de cambios en la conducción de la Defensa estadounidense y las discrepancias irreconciliables dentro de las fuerzas armadas en medio de la nueva política de guerra de la Casa Blanca y el accionar beligerante prolongado en Medio Oriente.

Justamente, ocurre en un momento en el que la administración de Donald Trump, quien continúa con pie de plomo contra Irán, decide prorrogar el alto al fuego por dos semanas más, aunque mantiene el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, hasta poder llegar a un acuerdo que efectivamente logre desabaratar nuclearmente a Teherán, porque si no, está dispuesto a arrasar con el país persa.

El presidente Trump, quien desató esta guerra el pasado 28 de febrero -junto a su aliado israelí- para supuestamente evitar el desarrollo de una bomba nuclear que pueda caer en las garras de los proxys de Teherán (como Hezbolá y los hutíes de Yemen), estaría evaluando que la Armada estadounidense se involucre en una misión de escolta sobre Ormuz, por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, para garantizar el libretránsito de las embaraciones alineadas a Washington frente al impacto en los mercados de un menor tráfico marítimo de petróleo, según fuentes familiarizadas con el asunto que dialogaron con The Wall Street Journal.

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